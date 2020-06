En Aldea San Antonio habilitaron las reuniones familiares de hasta 10 personas

Ese Municipio adhirió a los decretos 786 y 787 del Gobierno provincial. Igualmente recomendaron no asistir en casos que síntomas respiratorios y recordaron que no están permitidas las reuniones que no sean entre familiares.

El ejecutivo Municipal anunció que a partir de hoy quedan habilitadas las reuniones familiares de hasta 10 personas y que sean del mismo centro poblacional. Cabe destacar que son reuniones familiares NO sociales.

En caso de que una persona del grupo familiar presente algún síntoma de índole respiratoria debe evitar asistir. También se recomienda por parte del Comité de Emergencia Sanitaria provincial, que se limite el contacto con el denominado grupo de riesgo comprendiendo a aquellas personas mayores a los 60 años, con enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, personas inmunosuprimidas, además de embarazadas y pacientes que estén realizando tratamientos contra el cáncer.

También quedan habilitados a partir de hoy los deportes individuales fuera de las instituciones deportivas o clubes, teniendo en cuenta siempre la distancia social y las medidas de higiene pertinentes.

