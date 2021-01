En el 92% de las adquisiciones de la Municipalidad se ha privilegiado el “compre local”

Así lo establecen los números de la Dirección de Compras y Control de Stock, Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas municipal, al hacer un balance de lo actuado, en un poco más de un año de administración.

En ese sentido, el titular de la repartición, Mariano César, ratificó “el rumbo de esta gestión municipal con el acento en lo local, ya que Larroque cuenta con excelente nivel de bienes y servicios lo que nos permite tranquilidad en cuanto a cantidad y calidad”.

Agregó “así, en un año y algo de trabajo, llegamos al 92% de las compras en la ciudad, y lo que no se ha adquirido en Larroque es porque no existe”, poniendo como como ejemplos vehículos, material de cantera, etc.

Licitaciones

En ese sentido, la Municipalidad de Larroque, a través de la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas, Dirección de Compras y Control de Stock, llevó adelante procesos licitatorios, en cumplimiento con los requerimientos específicos establecidos para este tipo de compras.

En esta ocasión, se trata, por un lado, para la compra de materiales, que son específicos para la ampliación de la red cloacal y, en segundo término, para cumplimentar el “Convenio de Ejecución Plan Nacional Argentina Contra el Hambre”.

Licitación Privada1

En el primer caso, se procedió a la apertura de los sobres recibidos, con motivo del llamado a Litación Privada Nº 01/2021 convocada “para la adquisición de Materiales Ampliación Red Cloacal”, habiéndose recibido dos (2) sobres dentro del plazo fijado y ambos con domicilio en la ciudad.

Acompañaron el Acta respectivo, el intendente Municipal, Leonardo Hassell; el secretario de Gobierno, Mauricio Krenn; el secretario de Hacienda y Finanzas Públicas, Rodrigo Cobre Rodrigo y el Director de Compras, Mariano Cesar.

Licitación Privada 2

En el segundo acto, se procedió a dar cumplimiento con el llamado de la Licitación Privada Nº 02/2021, convocada para el Convenio de Ejecución “Plan Nacional Argentina Contra el Hambre”, habiéndose recibido tres (3) sobres dentro del plazo fijado y todos de Larroque.

Rubricaron el Acta, el intendente, Leonardo Hassell; el secretario de Gobierno, Mauricio; el secretario de Hacienda y Finanzas Públicas, Rodrigo Cobre Rodrigo y el Director de Compras, Mariano Cesar, en presencia de representantes de los oferentes.