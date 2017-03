En el cierre del festival de teatro se entregaron los “Premios Paoli”

La Secretaría de Cultura registró la entrega de los “Premios Paoli”, en la noche de este domingo, en el Salón “Padre Paoli”. Fue un momento especial, mágico, envuelto de emociones y gratitud. El evento tuvo el encanto, brillo y color, típicos de cualquier festival artístico, con sus juegos de luces, humo y música, que pusieron el sello característico.

Estuvieron presentes, el intendente municipal, Darío Benedetti; el diputado, Sergio Kneeteman; la secretaria de Cultura, Carina Mohlinger; el vice intendente Ariel Fiorotto, concejales; ex intendente, Fabio Larrosa; entre otras autoridades oficiales.

La ceremonia de clausura contó con un salón colmado de espectadores, que aguardaban con expectativas conocer a los premiados del evento. La conducción estuvo a cargo de Nazareno Molina y Daniela Churruarin, que exhibieron el glamour y elegancia acorde a la ocasión, al igual que lo hizo, Antonella Búa, que también brindó su colaboración sobre el escenario.

Este Primer Festival de Teatro de Larroque se desarrolló con total éxito, que se vio reflejado en el público que acompanó y apoyó cada obra; las muestras de gratitud y satisfacción de los visitantes, que resaltaron el esfuerzo y mérito de los organizadores.

Entrega de certificados a grupos:

Gastón Díaz, del Grupo La 78, de Gualeguay; Patricia Velzi del Grupo “La Puerta Secreta”, de Concordia; Oscar Cisterna del Grupo “Equipo Norteatral”, de San Isidro; Patricia Miotto, del Grupo “Desde Cero”, de Concepción del Uruguay; Néstor Alfredo Sartori, del Grupo ACV, de Victoria; Alicia Verón, del Grupo “El otro que me habita”, de Capital Federal; Carolina Gularte, del Grupo “En busca”, Posadas; Mariano Atahualpa Pintos, del Grupo “Negro Misterio”, de Mar del Plata; Lorena Knoll, del Grupo “Eppur si muove”, de Gualeguaychú; Verónica Caminos, del Grupo “La Polenta Teatro”; Francisco Padula, del Grupo Bacanal, de Paraná.

Certificado a jurados:

Sandra Silveyra, Daniel Ferrero, César Escudero, Pablo Toledo, Pablo Lancone, Flavia Vitale, Daniela Churruarin.

Certificado a colaboradores:

Andrea Marchisio, Maricel Hassell, Sonia Soria, Norma Maitt, Margarita Elena, Rubén Romani, Zulma Taffarel, Jorgelina González, Antonella Búa; Nelson Taffarel, Cecilio Rosales, César Álvarez.

PREMIO A LA TREYECTORIA:

La palabra trayectoria tiene connotaciones de un itinerario transcurrido, viviendo con lo que se ama, dejando huellas y forjando sueños. El festival realizó un reconocimiento especial a quienes no han dejado de llevar el arte dramático por los caminos de la vida y de los sueños, visitando pueblos y escenarios, compartiendo con la gente, formándose constantemente, manteniendo la esencia sobre las tablas y contagiando la pasión.

Se reconoció con este premio a Sergio Kneetemn; Rubén Schiavo y Susana Viviani.

MEJOR ACTRIZ:

Nominadas: Rocío Villarreal (Niña de la muñeca de trapo); Macarena Rodríguez (Niñas de Nadie); Malena Reynoso (Niñas de Nadie); Mariela Iparraguirre (Niñas de Nadie); Renata Boldini (La Sadomai). GANADORAS: Rocío Villarreal y Mariela Iparraguirre.

Conceptos: “Gracias, Caro; gracias Cachuz y gracias a estas amigas que tengo, Maca y Male”. (Iparraguirre).

“Gracias a todos. Se lo dedico a los que me acompañaron en este viaje, al director hermoso y talentoso que tenemos Atahualpa Pintos. También a Vanina y Nicolás; sin ellos, este viaje hubiera sido totalmente distinto. Y principalmente, se lo dedico también a todas las niñas de las muñecas de trapo”. (Villarreal).

MEJOR ACTOR:

Nominados: Juan Capurro (Tiernas Criaturas); Sergio Romero (La Sodomai); Pablo Turchi (La Sadomai); Fabián Nardini (La Puerta Secreta) y Leonardo Massari (La Sadomai). GANADORES: Fabián Nardini y Pablo Turchi.

Conceptos: “Muchas gracias. Gracias Patos; Martín, que no está presente. Estoy sorprendidísimo y muy contento de compartir este mimo con mis compañeros y con todos ustedes. Gracias, Naza. Volveremos”. (Nardini).

“Quiero agradecer mucho a quienes nos han distinguido. También hago lo propio con quienes organizaron este festival; realmente es maravilloso. Antes de todo esto, estábamos absolutamente felices de haber venido a Larroque, de haber visto casi todas las obras, faltó ver la que se presentó antes que nosotros. Se nota que el trabajo que hicimos todos, se nota que lo hicimos con mucha pasión, con muchas ganas. El hecho que nos hayan permitido estar acá, con todos ustedes, nos hace muy felices. Quiero agradecer a Ginna Alvarez y a Gabriel Graves, porque sabían que yo hacía un par de años que no actuaba y sin embargo me convocaron igualmente. Este es un premio de toda la obra, no solamente para mí o para cada uno de nosotros, en cuanto a “La Sodomai” se refiere”. (Turchi).

MEJOR PUESTA EN ESCENA:

GANADORA: “La Sodomai”. Conceptos: “Hay que agradecer a muchos compañeros, que no están presentes, como a quien diseñó la escenografía; a Julio, en la iluminación; a “Jota”, en el vestuario; y a todo el equipo, por supuesto. El trabajo es un resultado que surgió en parte en laboratorio. Lo que se vio en escena tiene mucho que ver con diseñadores que trabajaron para nuestros actores. Muchas gracias”. (Ginna Álvarez).

MEJOR DIRECCION:

Nominados: Danilo Pradeiro (Las Visitas); Carolina Gularte (Niñas de Nadie); Ginna Álvarez (La Sodomai). GANADORA: Carolina Gularte. Conceptos: “Muchas gracias, en principio a Nazareno y a toda la gente d ela organización. Un agradecimiento especial a Marta y a Eduardo que nos recibieron en su casa. Quiero compartir el premio con las compañeras, con Daniela, que nos conocemos desde hace muchos años. Quiero agradecer mucho al público; también por supuesto a los señores del jurado. Si bien esto del encuentro es algo lindo, también es necesario; es nuestro oxígeno, nuestra fuerza, compartir, crecer con el otro, aprender, conocernos. El ritual del teatro lo vivimos como una magia. Así que este es el principio acá en Larroque y por muchos años más. Comparto el premio con Cacho Arellano, que es quien diseña la puesta y la iluminación y con las chicas, porque si no tenés ese vínculo con las actrices la dirección no va a ningún lado. Muchas gracias. (Gularte).

MEJOR OBRA:

“Niña de la muñeca de trapo”; “Niñas de Nadie” y “La Sadomai”. GANADORA: “Niñas de Nadie”. Conceptos: “Muchísimas gracias. Estas cuestiones son muy importantes para nosotros. Venimos de un provincia lejana (Misiones); es difícil de que lleguen los grupos, entonces esto ayuda mucho a alentarse. Estoy muy feliz de haberme encontrado con amigos y de hacerme de nuevos amigos, como con gente de Concordia, Mar del Plata, Buenos Aires, Gualeguaychú. Así como dijo Rocío, quiero dedicar este premio a todas las niñas y niños de nadie, que esperan por una familia. Muchas gracias”. (Gularte).

MEJOR OBRA, PREMIO DEL PÚBLICO:

GANADORA: “La indecencia”. Conceptos: “Tenemos una enorme felicidad. La verdad que para nosotros éste es un premio muy preciado porque el trabajo es el resultado de lo que llevamos en el corazón. El público, que con su silencio y con su respeto fue un ejemplo de este festival. Quiero destacar a la organización, que ha sido impecable, ha estado en todos los detalles. Nos sentimos realmente reconfortados, gratificados y nos llevamos un recuerdo enorme. (Oscar Cisterna).

ULTIMAS PALABRAS:



Daniela Churruarin: “agradezco mucho a los colaboradores, al equipo de trabajo, en primer lugar porque me invitaron a trabajar en este proyecto y se formó un grupo hermoso. El agradecimiento también es para los jurados que he conocido en estos días y de quienes he aprendido muchísimo y con quienes compartimos la alegría de este festival; a la cantidad enorme de auspiciantes, que hicieron posible esta velada de puro teatro; a los colaboradores; al público en general; a todo nuestro pueblo, que de una u otra manera se puso en marcha para vivir este gran evento. Quiero dejar en claro que cuando uno va a los sitios que ama, con esas cosas que nos apasionan, como decía Federico García Lorca, uno quiere que las personas que uno ama, también estén viviendo eso, y yo me felicito por no habérmelo perdido”.

Nazareno Molina: “También estoy muy agradecido. Seré muy reiterativo al decir lo mismo que Daniela, pero la verdad es que quiero agradecer a todos los colaboradores, que estuvieron todo el tiempo con nosotros y los que se incorporaron luego. Esto no es mérito solamente mío sino también de la gente que estuvo detrás: Carina Mohlinger, que estuvo muy cerca de mío, apoyó este proyecto y confió en mi trabajo. Me llevo el mejor de los recuerdos; cumplí un gran sueño. Ver las salas llenas, ver diferentes estéticas, dramaturgias, la verdad que me encantó. Estos once grupos no están en vano acá, fueron seleccionados y creo que el hecho de tenerlos, que muestren su arte, significó ya un premio. Estoy muy feliz. Nunca me imaginé que íbamos a tener la respuesta del público como la tuvimos. Me llevo la alegría, los agradecimientos, los saludos, de todos. Estoy feliz y este momento se lo quiero dedicar, obviamente, a Paoli; a mi papá, que hace muy poco tiempo que falleció. Ellos dos fueron quienes me dieron esta luz para hacer lo que me gusta”.