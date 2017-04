En España María Ángeles Lonardi presenta “Poemas para leer a deshoras”

El diario de Almería publicó la noticia del evento que en la tarde de hoy tendrá a la larroquense en el centro de la escena literaria en el sureste español. Será en la presentación de un poemario donde su esposo y su hijo musicalizarán la noche.

El Almería publicó hoy que “María Ángeles Lonardi presenta esta noche a las 19:30 horas (14:30 de Argentina) su libro Poemas para leer a deshoras (Letra Impar) en el Círculo Mercantil e Industrial de Almería (Paseo de Almería, 56).

La autora estará acompañada por la poeta Gloria Langle; el editor Pepe Criado; el poeta y narrador Pedro Enríquez, la poeta y escritora Pilar Quirosa y el poeta Francisco Vargas Fernández. También participarán Daniel Martínez y Emanuel Martínez que pondrán la música en la lectura de poemas. Las ilustraciones de la obra son de Miguel Arranz.

La obra se divide en siete partes para facilitar su lectura. Estas siete partes sonVariaciones sobre lo cotidiano, Cosas vistas desde otra perspectiva, De aquí, de allá, Cotidianeidades, De mujeres de este siglo, De hoy en día y De filosofía y de la vida.

“LA PROTAGONISTA DEL LIBRO ES UNA MUJER QUE SE CUESTIONA MUCHAS COSAS”, DICE LONARDI

El libro tiene 88 poemas y habla de lo cotidiano, de la vida misma. “Es la vida en metáforas. Una invitación al lector para que lea poesía, aunque se a deshoras. Por eso, pensando en la complejidad de la lectura a deshoras y el cansancio de quien lo hace a esas horas, estos poemas están escritos en un lenguaje accesible; es un libro muy trabajado, con un lenguaje directo y claro para intentar descifrar ideas o emociones, para interpretar el mensaje sin perderse entre las palabras”.

“Estos versos, han sido muy tratados para no alejarse del leit motive, con la dialéctica cercana y concisa, elevando el concepto por encima de la palabra. Destaca la atemporalidad, la cotidianidad, la polisemia del lenguaje, la profundidad y filosofía de la vida y la universalidad”, subraya la autora.

La protagonista del poemario es una mujer que se cuestiona muchas cosas que hasta ahora no se había cuestionado, con la intención de conmover y llegar a la fibra más intima del lector. Pero no está sola, el hombre está involucrado. “El punto de vista entre un hombre y una mujer, puede ser diferente pero, el magma vital, no tiene diferencias; de ahí que el poemario se sustancia en la universalidad” como dice Antonio Duque Lara, Profesor de Lengua y Literatura española en Japón”, sostiene.

“Es el poemario de lo cotidiano, pero conforme se va desarrollando la lectura, se percibe que es una trampa. Es un juego para buscar la benevolencia del lector y su confianza y, cuando menos se lo espere, estará entregado, enredado, envuelto entre los poemas que lo atrapan”, dice Lonardi.

“Además, hay un ejercicio de introspección para buscar la salida hacia lo universal, concluye Lonardi, autora del poemario.