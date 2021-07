En junio se cargaron 16 toneladas de materiales desde la planta de reciclado

La Municipalidad de Larroque, a través de la Planta de Reciclado, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Ambiental, concretó nuevas cargas de material recuperado, por un total de 16.020 kilogramos.

Dicho material incluyó chatarra pesada y liviana, significan recortes de talleres metalúrgicos, chatarra domiciliaria, aerosoles, filtros, latas de conserva, estructurales, hoja-lata, etc. El total, en este caso, alcanza a 6.750 kg. El destino del material recuperado, depósito de acopio y tratamiento del material, en Gualeguaychú.

Por otra parte, se cargaron polietilenos, que incluye bolsas de polietileno, silos bolsa, strich, termo-contraíbles, etc., llegando al total del material recuperado a 4.850 kg. Destino del material recuperado, Área Industrial de Larroque.

Se cargaron metales no ferrosos, como aluminios, bronce, cobre, pasta, carter, plomo, perfiles, baterías, etc., alcanzando a 3.900 kg. Destino del material recuperado, depósito de acopio y tratamiento del mismo en Gualeguaychú.

En tanto, se trabajaron trapos-ropa: jeans, todo tipo de ropa de algodón, etc. con un total del material recuperado 550 kg. cuyo destino del material recuperado, fue Gálvez, Provincia de Santa Fe.