En octubre arranca una nueva “Campaña Nacional de Vacunación”

La Municipalidad de Larroque informó por medio de la Secretaría de Salud y Desarrollo Ambiental y el Centro de Salud “Dr. Santiago Bugnard”, el inicio a partir de octubre, de una nueva “Campaña Nacional de Vacunación” contra sarampión, rubéola, paperas y polio.

La misma se desarrollará desde el 1° de octubre, hasta el 13 de noviembre del corriente año, bajo la consigna “en octubre todas y todos nos convertimos en ‘Acti Vacunas”.

Desde Salud y del CAPS municipal, se remarca la importancia de vacunarse ya que “esta estrategia sanitaria nos permite proteger a las niñas, los niños y toda la población, evitando que reingresen enfermedades ya eliminadas en nuestro país, como el sarampión, la rubéola y la polio”.

Deben vacunarse todas las niñas y niños de 13 meses a 4 años inclusive, en todo el país.

En ese sentido, se destacan los siguientes mensajes para padres y cuidadores.

-Sabes por qué hace décadas que no hay casos de parálisis por poli o Neumonías y Meningitis por sarampión? Porque la gente se vacunó en forma gratuita y esas enfermedades han desaparecido.

-Sabes por qué aparecieron algunos casos de esas viejas y peligrosas enfermedades? Porque la gente ya no veía esa enfermedad y se olvidó de cuidarse evitando vacunarse.

-Sabes como podemos impedir que nuestros niños entre 1 y 5 años no tengan riesgo de afectarse por esas enfermedades? Haciendo lo que hicimos para que esas enfermedades no existan más por décadas, vacunándolos.

-Si tus hijos nacieron entre 1/11/17 y el 31/8/21 y no querés que queden paralíticos por polio o se internen y/o mueran por neumonía o meningitis por sarampión, llevalos el 1/10/22 a vacunarse.

-No importa cuantas dosis ya le han colocado, tampoco si tiene mocos o toma remedios. Si importa, que no se enfermen por no vacunarse.