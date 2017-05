Exportación avícola entrerriana partió con destino a China y Rusia

El buque Provincias Unidas estuvo en los muelles de la zona primaria aduanera del puerto de Concepción del Uruguay para un nuevo embarque, luego del que efectuara los primeros días de abril. El barco está agilizando el comercio exterior entrerriano.

La información publicada por el Ministerio de la Producción del gobierno entrerriano, destacó que el cargamento estuvo integrado por pollos enteros y cortes “pertenecientes a frigoríficos de Concepción del Uruguay, Villa Elisa y Larroque, entre otras localidades de la provincia, para ser exportados, en contenedores refrigerados (nueve y doce, respectivamente), hacia Rusia, en Europa, y China, en Asia, dos mercados de reciente incursión para la producción entrerriana.

Según el programa de trabajo, luego de La Histórica, el Provincias Unidas hizo una primera escala en Paysandú, seguida de otra, en Montevideo, para luego efectuar el trasbordo de la mercadería hacia un buque de ultramar, encargado del traslado hacia los destinos finales de la exportación.

El ministro de Producción, Calos Schepens, comentó que, a partir de un nuevo sistema para refrigeración inaugurado recientemente, “desde el puerto de Concepción del Uruguay, se pueden realizar exportaciones con contenedores en frío que llevan pollo, cítricos y otros productos de nuestra región que necesitan mantener la cadena de frío”.

Cabe consignar que ésta es la cuarta operación de este tenor que el Provincias Unidas efectúa como parte de un proyecto emprendido entre Concepción del Uruguay y la localidad sanducera, que posibilita la salida de productos de la región por los puertos de referencia.

Buque Provincias Unidas presta servicio entre Uruguay y Argentina

El buque portacontenedores Provincias Unidas presta servicio entre Uruguay y Argentina con una periodicidad semanal. La ruta es reflejo del cambio en la política exterior que está aplicando Argentina en los últimos meses.

El transporte de mercancías por vía marítima entre Argentina y Uruguay ha estado muy limitado en los últimos años ya que la normativa argentina no permitía que las cargas de exportación salidas desde sus puertos fueran transbordadas en Estados no pertenecientes al Mercosur o con los que Argentina no tuviera un acuerdo bilateral.

El buque Provincias Unidas pertenece a la empresa Naviport S.A y es un portacontenedores de 95 metros de eslora, con 15 metros de manga y 5 metros de calado. La capacidad de carga efectiva del buque es de 200 TEUs aptos para el transporte de contenedores refrigerados.

Este barco empezó a realizar itinerarios semanales entre Paysandú y Montevideo en 2014 y ahora añade a su ruta el puerto argentino de Concepción del Uruguay en su travesía por el río Uruguay para hacer el transbordo de los contenedores refrigerados una vez en puertos de ultramar.

Las relaciones comerciales entre Argentina y Uruguay están mejorando. De hecho, ambos países están negociando una nueva política portuaria.