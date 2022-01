“Fábrica de pobreza”, la dura columna de Raúl Chaia en el cierre de año

El emprendedor larroquense radicado en Gualeguaychú publicó en Radio Máxima un crudo análisis de la situación que arrastra el país desde mucho tiempo y que se agudiza frente a la pandemia. Dice que «una persona en situación de pobreza, no la pasa bien, pero peor la pasa, cuando al mirar para adelanto, no ve ninguna señal de que “estará mejor”.

La pobreza

Estamos terminando 2021,“Cambalache” más vigente que nunca ,cuando la sociedad “anda mal” cada persona que la integra también “anda mal”, no importa su edad, billetera , lugar donde vive, todos andamos mal…

Ya en épocas de Rosas..Hace más de 150 años, andábamos con problemas de deuda externa, éramos morosos con acreedores externos, al igual que hoy..(FMI).. y siempre la culpa se la cargamos al otro.

Siempre el plan fue “dividirnos” entre el que tiene mucho, poco y nada…, entre los sectores urbanos y rurales, públicos y privados…, pero “nunca hubo un plan” donde el interés general esté por encima de los egos personales, carreras hacia el poder con el fin de enriquecerse algunos a costa de alta pobreza ajena..(Nunca hubo políticas de estado pensadas a largo plazo, es decir: “ siempre pateamos la pelota para adelante, será problema del que venga).

La palabra POBREZA, la usamos vulgarmente para decir que andamos “secos”, o alguien que no cuenta con recursos para vivir dignamente..

Me hago cargo de lo que digo…, la POBREZA, es algo que significa “CARENCIA”, una persona podrá tener el bolsillo lleno, pero carece del resto, en otros casos será a la inversa, pero en todos los casos: No deja de ser pobreza.

«Se dice que tenemos un 50 o 60% de pobreza, y solo se limitan a hablar de la parte económica».

Una persona en situación de pobreza, no la pasa bien, pero peor la pasa, cuando al mirar para adelante…no ve ninguna señal de que “estará mejor”…, es decir, que junto a la pobreza, vamos aumentando la resignación, perdiendo la dignidad, donde cada uno juega “al Don Pirulero” y que se salve quien pueda…, dándonos cuenta que estamos inmersos en una sociedad “enferma” , que no tiene cura y menos aún, algún horizonte motivador…

Hace unos años escribía sobre “a quien le conviene fabricar pobreza”, la respuesta es más que clara…, viejo método para cautivar un porcentaje del electorado y de esa manera eternizarse en el poder…,el tema es que por suerte con desgracia, nuestro país cuenta con infinitos recursos y a pesar de todo aún sigue dando leche la teta.

La POBREZA nuestra no es del 50..60..%, es del 100%.., se carece de «Dignidad, Salud, Educación, Seguridad, amén de la parte económica…, el que tiene “cosas” para hacer no lo dejan hacer y el que no tiene y/o no puede hacer, lo tienen “cautivo” con promesas que nunca se cumplirán..

ECORONOMIA: Me permití nombrar así a la economía que nos dejará el Covid.19, la cual será el marco futuro y por décadas que nos tocará vivir. Pensemos que si la peste negra (extinguida cuasi en 1855) ,con 300 millones de muertos y un planeta que no paró a nivel global su actividad, costó 100 años recuperar su “actividad”, cuantos años ¿?…nos costará salir de esta crisis , sabiendo que esta vez el “globo” se paro por completo y nos agarrón en una situación no tan buena.

La ecoronomía, se basará en el principio de la escasez, ningún sector por si solo, podrá aportar la solución, obligará a todas las partes tomar actitud conciliadora, deberá existir un plan a mediano y largo plazo (por encima de los intereses políticos/particulares)…

Esta vez, no habrá margen para fiestas, se deberá tender a no gastar más de lo que se genera, y en toda crisis surgen oportunidades (tal cual le pasó a nuestro país con la crisis de la 2da guerra), en nuestro caso Entre Ríos, tenemos la oportunidad histórica de “generar” en base a nuestros recursos, Por eso debe existir un plan a 5 y 10 años, donde se le diga a la gente la verdad y adonde se apunta, Solo hace falta la voluntad política con capacidad de gestión, el resto sigue esperando esa “luz” para poder avanzar…

La nueva normalidad será la Ecoronomía, vino para quedarse, las guerras serán sin balas, se librarán en un mundo virtual, las corporaciones gobernarán por sobre los estados (ahora..más que nunca), y al ser está la primer crisis que “paro a todo el globo”, cada región “la pasará” de acuerdo en que situación esté, la diferencia es que esta vez, la solución no vendrá regalada de afuera , pues cada uno tiene su crisis, solo dependerá de nosotros.

Síntesis: estamos saturados de diagnósticos, pero carecemos de los “cirujanos” dispuestos a operar (carencia de calidad y voluntad política).

CÓMO HACER

-Motivar al inversor desde un estado pobre:

-Seguridad jurídica

-Incentivo fiscal, bajar la presión fiscal.

-Reveer plan educativo con salida laboral abocada a nuestra producción.

-Analizar el plan escrito en Setiembre 2020 (carta al gobernador Bordet)..

-Las nuevas generaciones deben recuperar lo perdido: “la cultura del trabajo”.

-Tanto estado como sea justo y necesario, no más ¡!

Pd: “La gente puede perder todo, pero lo que nunca se resignará a perder es: «La Esperanza.

Raúl Chaia

DNI 16610943

Gchú. Entre Ríos.