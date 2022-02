FARER: No hubo grandes avances pero el diálogo siempre es positivo

Esa fue una de las conclusiones de los integrantes de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos tras la reunión con los representantes del gobierno provincial. Se habló de las herramientas del estado para aliviar la grave situación que dejó la sequía en el sector productivo.

Ayer miércoles tuvo lugar en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, la segunda reunión de la Comisión Provincial de Emergencia y Desastre Agropecuario. Del encuentro participaron representantes de las distintas entidades rurales, instituciones, organismos estatales, entro otros actores sociales, en tanto, por el gobierno provincial lo hicieron los ministros de Economía y Producción, Turismo y Desarrollo Económico, Hugo Ballay y Juan José Bahillo, respectivamente, además de legisladores y otros funcionarios.

En ese marco, participaron por la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER), José Colombatto, Jacinto Deballi, Nicasio Tito y José Basaldúa, quienes coincidieron en que el encuentro -muy amplio, por cierto- “no dejó grandes avances ni conclusiones sobre las cuales se puedan avanzar en lo inmediato, pero el diálogo siempre es positivo. Se tocaron algunos temas de importancia como los créditos por la emergencia y la ley de fitosanitarios, pero nos fuimos sin cerrar ninguno de ellos”, consignaron.

“Desde el gobierno explicaron que están trabajando a través del Fondo de Garantías de Entre Ríos (Fogaer) y el CFI para avalar los créditos para los productores afectados por la sequía, que serían a través del BERSA. A su vez, desde FARER solicitamos que ello se extienda a la banca privada para dar mayor celeridad a la operatoria pero no sabemos que decisión tomarán finalmente. Igualmente, ese anuncio de los 800 millones para los créditos por ahora está verde ya que el gobierno nacional no ha dado el visto bueno para que comience a girar la rueda. Puntualmente hasta que el decreto de emergencia no sea homologado”, indicaron.





En otro orden, los dirigentes de FARER recordaron que en la apertura de Sesiones Ordinarias de la Legislatura de Entre Ríos, Gustavo Bordet acaba de reconocer que la regulación de los fitosanitarios “es una materia que está pendiente en Entre Ríos”. Además, el gobernador agregó en dicha oportunidad que resulta necesario regular su uso responsable y se comprometió a enviar un nuevo proyecto para que se debata en el ámbito de la legislatura.

“Desde el gobierno aseguran que este año se dará tratamiento. Es un tema que necesita avance ya que resulta imposible producir en medio de la improvisación”, se quejaron.





En cuanto a los impuestos, FARER solicitó concretamente que se revea Ingresos Brutos, Sellos e Impuesto Inmobiliario Rural, pero la respuesta fue negativa: “sostienen distintos argumentos para mantener dicha operatoria fiscal. En relación al Inmobiliario solicitamos que se tenga en cuenta la tremenda situación que atraviesan los productores a partir de la sequía, pero informaron que el gobierno entrerriano ya tomó la decisión de aumentarlo, al tiempo que adelantaron que el aumento responderá a la inflación”, remarcaron.

Por último, desde FARER indicaron que “también se abordaron otras cuestiones, pero quedaron muchos temas puntuales fuera de agenda como la electrificación rural, una solución al tema de los caminos rurales, entre tantos otros que nos hubiera gustado abordar. Igualmente valoramos que existan este tipo de encuentros para al menos poder decir las cosas de primera mano. Entendemos que debieran ser encuentros más resolutivos y pragmáticos, pero mientras podamos conversar siempre habrá más oportunidades de plantear los temas”, reconocieron.