Fiesta Provincial del Caballo: A tres semanas de la gran cita en Urdinarrain

Es la fiesta mas importante de Urdinarrain, y en el mes de enero se convierte en un punto de atracción tal, que convoca a mas de un centenar de agrupaciones tradicionalistas. La organización esta a cargo de ACEDU, la asociación integrada por el Jardín Maternal “Gurisitos”, Escuela N° 25 “Caseros”, Escuela N° 26 “9 de Julio”, Escuela N° 63 ” Mariano Moreno”, y la Escuela Secundaria N° 16 “Colegio de Urdinarrain”.



Con la cuenta regresiva en marcha, apuntando a las 4 jornadas que este año insumirá el evento, el atractivo principal de la fiesta serán los bravos potros procedentes de cuatro provincias. Desde diciembre está confirmada la caballada que, según califica la gente de ACEDU, son las mejores tropillas del país que serán montadas por los mejores jinetes del momento:

Los Diablos – Negros – Laureano Papes – Urdinarrain- Entre Ríos

La Costera – Oscar Viganoni – San Justo – Entre Ríos.

El Relincho – Tito Saluzzo – Las Varillas – Cordoba

La Flor del Pago – Hnos Saluzzo – Las Varillas – Córdoba.

El Relincho – Carlos Tito Oggero – Virginia – Sta Fe

La Yunta – Roberto Leoz – Indio Rico – Bs As

La Sin Estribo – Marcos Urriel – Ibicuy – Entre Ríos

La Surera -Jorge Saap – Ibicuy – Entre Ríos

El Cencerro – Franco Piccioni – Arrufo – Santa fe

Las Tres J – Juan Cruz Sierra – Chivilcoy – Bs As

Los Taitas – Julio Mendizabal – Rauch -BsAs

Los Orientales – Pedro Leites – Rauch – Bs As

Los Cimarrones – Jose Samohano – Baradero – Bs As

Los Bonitos – Nestor Sosa – La Plata – Bs As

Este año la 27ª Fiesta Provincial del Caballo se realizará los días 24, 25, 26 y 27 de enero. Por información y contactos comerciales estos son los nombres y los números telefónicos:

Secretaria de ACEDU 03446-15508900

Email fiestapcialdelcaballo@hotmail.com

www.fiestadelcaballoer.com.ar

A cargo Dario Volker 03446-15478481

Presidencia de ACEDU

Gustavo Reisig 03446-15642896

Publicidad Leandro Jauck 03446- 15640618

Stand de Artesanos Alfredo Dieleke 03446 – 15581342

Agrupaciones Tradicionalistas Gustavo Gomez 03446-15507695



La Fiesta Provincial del Caballo en Urdinarrain , se ha ido consolidando durante estos 22 años de historia en forma initerrumpida, transformándose en el acontecimiento cultural, turístico y social de la ciudad, en donde se homenajea a tan noble animal; reconociendo sus comienzos en el año 1991, como una iniciativa de ACEDU. (Asociación de Cooperadoras Escolares de Urdinarrain).

Fue declarada de Interés Municipal desde el inicio; Fiesta Provincial en el año 1996, mediante el Decreto nº 352 del 29/12/95 del Poder Ejecutivo Provincial y de Interés Parlamentario del Senado de la Nación mediante el Expediente nro 4459/04.

Es la fiesta mas importante de la ciudad, y en el mes de enero se convierte en un punto de atracción tal, que convoca a mas de un centenar de Agrupaciones Tradicionalistas. Invita a disfrutar de un folklore de alto vuelo con la actuación de reconocidos artistas locales, provinciales y de trascendencia nacional; a la elección de la Reina, soberana de la fiesta; danzas nativas luciendo su colorido, tanto en el escenario mayor como en el campo de doma y por si faltase algo en el campo de jineteadas diez tropillas entrerrianas, cordobesas, bonaerenses y santafesinas.

Es importante destacar también el imponente desfile -por las calles de la ciudad- de más de 1000 caballos que dejará en los visitantes un recuerdo imborrable, constituyendo la más grande presencia del homenajeado, el caballo.

Es el momento en que Urdinarrain trasciende convocando a los distintos puntos de la provincia, como así también al resto del país, quienes hermanados por el mismo sentimiento, acompañan el llamado, el esfuerzo y el empeño puesto por los organizadores, en pos de lograr en cada nueva edición una superación de los anteriores encuentros.

Son miles los participantes que se disponen a disfrutar del gran espectáculo, y hacen de ésta fiesta el orgullo de los urdinarraenses , porque entraña un sentimiento muy especial: tienen la satisfacción de que el resultado económico de lo aquí recaudado, se destina a la mejor inversión, la educación de sus hijos.