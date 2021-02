Frigerio empieza a recorrer la provincia

Con bajo perfil, el candidato a diputado arranca su campaña en Entre Ríos. Su primer objetivo es ampliar JxC sumando a peronistas críticos. Aunque, a mediano plazo, no descarta acuerdos con franjas del PJ que están actualmente en el gobierno.

Ya instalado en Villa Paranacito, con el propósito de caminar el territorio provincial, Rogelio Frigerio tiene previsto visitar la semana que viene localidades de la costa del Paraná. Serán sus primeros pasos concretos de campaña de cara a las elecciones legislativas de este año.

Se trata de la primera campaña en la que no trabajará para la candidatura de otro entrerriano. En 2013 (junto a Jorge Busti) y 2015 (con Cambiemos) armó para Alfredo de Angeli. En 2017 y 2019 para las listas que encabezó, por Cambiemos, el radical Atilio Benedetti.

Aunque el desembarco de Frigerio como candidato es el hecho más novedoso de la política entrerriana, no está previsto un lanzamiento ruidoso. El ex ministro de Mauricio Macri sabe que no hay clima electoral y que hay que ser muy cuidadoso en un contexto como el actual, signado por la pandemia y sus consecuencias sobre la economía.

Lo primero que hará Frigerio como candidato será buscar ampliar Juntos por el Cambio (JXC). Es una idea que comparte con otros referentes, como Emilio Monzó y que quiere llevar al orden nacional. Cree que personalidades como Ricardo López Murphy o Margarita Stolbizer no pueden estar afuera. De hecho, el GEN integra JxC de Entre Ríos, la provincia del país donde el frente electoral es más amplio.

Más peronismo

Pero Frigerio entiende que el frente debe ampliarse aún más en Entre Ríos. Cree en la posibilidad de un acuerdo tan amplio que contenga también al socialismo. Y, claro, al peronismo. Pero no sólo el peronismo que combatió al kirchnerismo, como el que integran Mario Moine, Augusto Alasino, Luis Leissa, sino al que actualmente está en el gobierno.

No ha perdido el diálogo con Gustavo Bordet y con intendentes del PJ. Aunque lamenta que el Gobernador se haya vuelto en esta etapa particularmente crítico del gobierno de Macri y no reconozca la ayuda que recibió en su primera gestión para afrontar la herencia de Sergio Urribarri.

No es que Frigerio proyecte un acuerdo con Bordet, que ratificaría las sospechas comunes de radicales y peronistas de los últimos seis años sobre una suerte de pacto soterrado. Pero tampoco lo descarta. Con Bordet, o con dirigentes de su gobierno que acuerden con “un programa base para salir del estancamiento en el que está la provincia”, para una coalición “mucho más generosa y amplia que no sólo permita ganar, sino gobernar”, como viene diciendo públicamente.

Frigerio tiene claro que JxC debe fortalecer su pata peronista. Y que no alcanza sólo con el grupo de veteranos antikirchneristas. Necesita más músculo político para su objetivo final, que es gobernar Entre Ríos desde diciembre de 2023.

Más allá de PRO

En su campaña de este año y con más razón la de 2023, Frigerio buscará evitar que lo identifiquen como un dirigente de PRO. Quiere trascender la lógica de los partidos para construir una opción mucho más amplia que la que expresa hoy JxC.

El discurso pasará por lograr un “gobierno de los mejores” y no de determinado partido político, para llevar adelante un proyecto de “transformación” de Entre Ríos. Y para eso –repite a sus interlocutores entrerrianos– “no hay que ser endogámico, sino generoso y amplio”.

Esa voluntad ya encendió alertas en la UCR. El socio mayoritario de JXC de Entre Ríos (en términos de estructura partidaria) discute estrategias para no volver a quedar relegado en un esquema de poder que termine encabezado el ex ministro del Interior.

Pero, fiel a su estilo, Frigerio deja todos los frentes abiertos. Dialoga con casi toda la dirigencia radical y les dice que la UCR tiene peso suficiente dentro de JXC como para reelegir los dos diputados nacionales que pone en juego en este turno electoral (a fin de año terminan su mandato Atilio Benedetti y Jorge Lacoste).

Traducido: Estaría dispuesto a que una mujer y un varón radical lo secunden en la lista de candidatos. En un escenario de polarización como el que se viene dando en las últimas elecciones entrerrianas, tres bancas es lo máximo a lo que puede aspirar el partido que gane las elecciones.

¿Y los peronistas? Tal vez para ellos tenga otro discurso.

Fuente: Página Política