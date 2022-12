Frigerio y Kneeteman recorrieron Paso El Corralito

«Larroque tiene un enorme potencial turístico sin explotar», aseguró el diputado nacional Frigerio en su recorrida por el balneario junto al referente local y ex diputado provincial Sergio Knetteman.

«Este lugar es un espacio natural que, dotado de infraestructura, sería una buena oferta turística para ofrecer a los visitantes de la región», sostuvo el máximo referente de Juntos por Entre Ríos.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Por su parte Kneeteman le trasladó la necesidad de llegar con el ripio hasta el río. «Rogelio entendió que es necesario enripiar el camino hasta El Corralito, porque de esa manera es posible dotarlo de la infraestructura para beneficio de los larroquenses que lo disfrutamos y para los que nos visiten. La propuesta sería, teniendo en cuenta que tenemos pavimento hasta Irazusta, mejorar el ripio existente hasta ‘Lo Trifo’ y desde allí continuarlo los 11 kilómetros que restan hasta El Corralito. Habrá que hacer, seguramente, un puente sobre el arroyo Las Piedras, pero se estudiará en el momento. Obviamente, si contamos con la seguridad de poder llegar y salir cuando llueva, será posible construir la infraestructura necesaria», manifestó el ex diputado.

De regreso a Larroque, Frigerio visitó la Pulpería de Impini, y disfrutó de una recorrida al icónico lugar de Talitas, cuyos dueños están en proceso de ponerlo en valor, para que también sea parte de la oferta turística de la región.

Al mediodía Frigerio y Kneeteman participaron de un almuerzo en el salón Icardo, junto a decenas de dirigentes y simpatizantes. Allí el diputado convocó a trabajar por el triunfo en Larroque y en la provincia.

«Tenemos mucho por hacer, juntos, por Larroque y Entre Ríos. Me llevo una lista larga de propuestas de Sergio (Knetteman) para la ciudad, y estoy seguro que los podremos hacer realidad a partir del 10 de diciembre del año que viene. Nos espera un año de mucho trabajo, pero estamos convencidos que los entrerrianos en general, y los larroquenses en particular, nos van a volver a dar el apoyo para, esta vez, iniciar un camino de desarrollo que no se detendrá», concluyó Frigerio.

Cabe destacar que para terminar la jornada, junto al concejal del Pro Cristian Ziterkopf, visitó la Cervecería Artesanal König y los alfajores artesanales «Los Abuelos». Luego, Frigerio junto a los referentes departamentales finalizaron la jornada en Irazusta visitando la Cabaña Don Alberto, donde crían ovejas.