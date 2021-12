Gastón Benedetti da otro paso y firma su primer contrato en Estudiantes

Es uno de los seis juveniles del club platense que se suma al plantel profesional. Es un logro más del largo camino que comenzó junto a su familia hace más de una década y que lo acerca a la elite del fútbol nacional.

«Así empezamos hace 11 años y 5 meses» se emociona Jorge, el papá de Gastón, que junto a Zulma Taffarel, -la mamá- y Michelle, -la hermana- han sido los sostenes de aquel niño que hace rato les soltó la mano y que ya forma parte del universo pincha.

Anoche, a 300 kilómetro de la ciudad de las diagonales, Jorge termina la larga jornada de siembra de soja y se hace tiempo para compartir su alegría: «Hoy es un orgullo pueblerino firmando contrato» dice y profundiza: «un sueño realizado, ahora a trabajar más que nunca y codearse con los grandes, algo que nos emociona mucho, la verdad que cuando caigamos de este sueño verdaderamente se nos va a caer alguna lágrima. Hay mucho sacrificio de todos, de él, la familia, el pueblo, el club y la gente que lo cobijó allá en el mundo del Fútbol Profesional»

Cierra su comentario con una sensación parecida pero mucho más reforzada a la que tuvo hace unos días, cuando cosechó el trigo: «es una satisfacción enorme» asegura, «que va dando sus frutos» remarca.

Los medios platenses citan a Gastón o «el Vasco Benedetti» como uno de los juveniles que pondrá la firma. «El defensor categoría 2001, lateral izquierdo, llegó a Estudiantes en 2010 proveniente de Larroque (Entre Rios) y fue subido a trabajar con el plantel profesional en enero del año pasado cuando Gabriel Milito era el orientador táctico albirrojo y Facundo Mura se había marchado cedido a Colón de Santa Fe.

«Desde los 10 años que estoy en Estudiantes. De chiquito viajaba una vez al mes a la ciudad para jugar la Liga Metropolitana y después me tuve que ir a vivir a la pensión. Arranqué jugando de enganche pero con el tiempo me fui transformando en lateral izquierdo. Al principio me enojaba un poco, me costaba adaptarme porque no sabía marcar, pero entendí que en esa posición podía desempeñarme mejor» le confesó hace unos meses atrás al sitio oficial del club.

⚽✍ ¡Nuevos profesionales para nuestro plantel! Gastón Benedetti (2001), Aaron Spetale (2000), Santiago Nuñez (2000), Santiago Flores (2001), Gonzalo Piñeiro (2000) e Iñaki Ludueña (2000) firmaron su primer contrato con el club ¡Felicitaciones a todos por este gran paso! 🇦🇹 pic.twitter.com/cCMGUOSuWj — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) December 2, 2021

Un gol de Gastón en Abril, en el resumen del partido ante Aldosivi