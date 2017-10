Genial interpretación de “Sin tu latido” por Roberto Romani

El Gringo se despachó con un “cover” del cantautor español Luis Eduardo Aute. ¿Se vendrá un cambio de estilo? Bienvenido a la balada romántica.



Mirta Lescano, la persona que subió el video a facebook y que después el mismo Roberto compartió, se mostró muy agradecida con el larroquense y escribió:

Esto no tiene preciooo!! Con la sensibilidad y la grandeza que lo caracteriza!!… Solamente Él… alegrando un corazoncito triste,que a veces,le pasa, no entender éste mundo…

Pero mientras existan personas así, pura bondad,con un corazón puro, no es importante lo malo…si con actitudes como estas, demuestra que existe también lo bueno! GRACIAAASS!! TOTALEEESS!!