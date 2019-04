Gerardo Kneeteman habló de la fortaleza de la lista Compromiso para el Concejo

El precandidato a intendente de la lista 502 B de Cambiemos resaltó la presencia de personas con experiencia y capacidad demostrada y destacó que la propuesta fue armada para gobernar.

Para Gerardo Kneeteman, el debate de las fuerzas políticas entre armar una lista para ganar una elección o para gobernar, quedó resuelto en el caso de la propuesta que encabeza, en que la composición heterogénea de “Compromiso” demuestra homogeneidad en la capacidad de trabajo y en el saber como hacerlo. “Esperemos que la gente valore esto y nos acompañe” señaló.

Puntualmente se refirió a la “tremenda la responsabilidad que tiene el Concejo Delibeante en una ciudad, “porque los concejales representan al pueblo y es ahí donde se tienen que regular y generar las normas que encuadran la vida de la sociedad”.

En ese sentido, y apuntando al abogado Rolando Fiorotto, precandidato a Vice Intendente que en caso de ganar la elección sería presidente del órgano legislativo, valoró el hecho de contar “con una persona que su profesión es el derecho y que a su vez que sea hijo de nuestra ciudad, porque Rolando conoce Larroque como la palma de su mano y viene trabajando desde muchísimos años en la institución de bomberos y en otras instituciones como en la policía, donde tuvo que bregar por la por la seguridad de nuestro pueblo”.

Le reconoció a su compañero de fórmula “la experiencia, el manejo de grupos y la búsqueda de consensos, que lo hacen una persona totalmente idónea y para mí, por el puesto que yo ocuparía, de extrema confianza. Entonces yo creo que es un honor para el ciudadano, para el votante en este caso, el viceintendente que estamos proponiendo” sostuvo.

Sobre los concejales comentó que “en el caso de Cristian Zitterkopf, (primero en la lista) está haciendo un trabajo muy bueno y para mi ha sido una revelación en la gestión actual de Cambiemos, en cuanto a su compromiso de trabajo, en las ganas de aprender y en las recorridas que hacemos, por preocuparse que necesita el pueblo”. Explicó lo de “revelación”, por el hecho de no ser funcional, “es una persona que tiene sus ideas, y puede estar equivocado o no, pero no es funcional al partido en el que está. Es decir que, si él cree que no hay que levantar la mano, no hay que votar tal cosa porque le parece que no corresponde, nadie lo va obligar” remarcó.

Incluyó en esa misma percepción a Silvina Sixto, la número dos de la lista de precandidatos al concejo, “que están en esa posición porque las consideramos dos personas que vienen con una experiencia muy fresca, están en este momento en actividad como concejales, y tienen la experiencia de las normas que necesitan este momento Larroque”.

Indicó además que “ellos han impulsado o acompañado normas que no sean podido poner en práctica, como el tema de los perros callejeros o la regulación de la de las fiestas públicas y muchísimas cosas, y ellos tienen el conocimiento. Está también Sergio Fiorotto, alguien que tiene ideas propias muy definidas para la comunidad, Lina Badini, que viene del sector educativo y muestra una gran voluntad de trabajo para involucrarse en lo público y Bruno De Luca que fue concejal hace varios años en otro partido político, una persona muy comprometida y de mantener sus ideales y defender mucho la ética y el trabajo”.

Finalmente remarcó el concepto en “la estructura que tenemos dentro de la lista, la armamos pensando en tener un muy buen equipo de trabajo en la gestión, si eso hace que se haya generado una buena propuesta para la elección, mejor aún, pero yo creo fue al revés”.