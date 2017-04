Gripes y resfrío: consejos para cuidados en épocas de bajas temperaturas

A partir del ingreso de las primeras jornadas de frío suelen aumentar en los servicios de salud las consultas por enfermedades de carácter respiratorio y, por eso, el Hospital Centenario Gualeguaychú, a través de su Instructor de Residentes, Dr. Diego Ortolano [MN 112.389], hizo hincapié en la necesidad de tomar conciencia que mediante acciones simples podemos disminuir la propagación del virus Influenza.

Diego Ortolano puntualizó que durante “el periodo otoño-invierno son típicas las enfermedades respiratorias como las de tipo Influenza, es decir, la gripe y las que se asemejan al síndrome gripal sin serlo como los cuadros de rinitis estacional, estornudos, bronquitis y las bronquiolitis en los chicos”.

Ortolano aclara que la gripe se define en forma específica como “un cuadro de fiebre alta que oscila entre los 38 a 39 grados, dolores de cabeza y musculares muy intensos, tos seca y molestias en la garganta”.



El Médico Clínico las diferencia de un estado gripal que a veces puede existir ligado “a una rinitis, diarrea o vómitos. Eso es un estado gripal. No cualquier febrícula o carraspera es gripe”, subrayó.

“En el caso de las enfermedades respiratorias lo fundamental es que el paciente o persona que está cursando ese cuadro debe aislarse de lugares de concurrencia masiva. Es decir, si se está engripado no se debe ir a trabajar, a la escuela o usar el transporte urbano. Así se evita el contagio de otras personas y evitan complicaciones en la salud del propio paciente”, recuerda Ortolano.

“Lo segundo es concurrir al Médico y no auto medicarse, porque no siempre se requieren antibióticos. También hay que evitar los antifebriles y antigripales combinados, ósea, usar solamente paracetamol o ibuprofeno”, aconseja y agrega que hay que “tratar de hacer una dieta rica en frutas, verduras e ingerir mucha cantidad de líquido para impedir la deshidratación durante los días de fiebre elevada”.

Por otra parte, el Dr. Diego Ortolano exhorta que “las personas comprendidas en grupos de riesgo se apliquen la vacunación antigripal como los niños entre los 6 meses y 2 años; los adultos mayores de 65 y quienes estén fuera de ese rango etario pero sean pacientes diabéticos, cardiópatas, oncológicos, en quimioterapia crónica, con enfermedades pulmonares crónicas, onco-hematológicos, inmunodeprimidos, trasplantados o si en una situación particular su Médico de cabecera lo determine”, enumeró.

Asimismo, se informa que por fuera del grupo etario o de los factores de riesgo también se pueden vacunar personas que cuenten con una indicación médica que justifique la aplicación de la vacuna.

Cuidados en el invierno

Frente a un cuadro que persiste y no es una febrícula pasajera o no se tiene la inmunización adecuada, el Instructor de Residentes, Dr. Diego Ortolano, recomienda “concurrir a los Consultorios Externos para evitar complicaciones; hacer reposo en casa; ventilar o airear en forma importante el hogar y tratar de no estar en contacto con otras personas para cortar la cadena transmisora del virus”.

“Se debe tomar conciencia y ejercer la prevención para impedir el contagio”, enfatiza y ejemplifica que si un padre “manda a su nene a la escuela con un cuadro de bronquitis, ese niño va a estar mínimo cuatro horas en contacto con otros 20 chicos y va a ampliar la cadena de transmisión, replicando aún más los casos de la enfermedad”.

Por otra parte, Ortolano detalla que una “medida precautoria para los primeros fríos es usar un buen abrigo; exponerse al sol en periodos cortos en la época invernal; incorporar hortalizas en las comidas para favorecer y mejorar la inmunidad del cuerpo a través de mejores defensa frente a la aparición de una enfermedad respiratoria”.

Rutinariamente, hay que cubrirse la boca al toser o estornudar con un pañuelo descartable o con el pliegue del codo para evitar contagiar a otros; lavarse las manos y darle la teta al bebé al menos hasta los 6 meses e incrementar la lactancia materna en caso de que se enferme y tenga pérdida de apetito.

Para limitar padecer enfermedades de tipo Influenza, Diego Ortolano repite que es muy importante “tomar conciencia del cuidado de uno mismo y, obviamente, si se poseen factores de riesgo estar vacunados para impedir ser transmisores del virus”.

[HC DATA] La vacunación antigripal debe ser OPORTUNA, idealmente antes del comienzo del invierno (etapa de mayor circulación del virus).De todas maneras, la vacunación debe continuar según la situación epidemiológica nacional.-