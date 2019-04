Bordet: “Si el fruto del consenso es Cristina, estaremos con Cristina”

Luego de su triunfo en las PASO, el gobernador peronista de Entre Ríos convoca desde Alternativa Federal a replicar la cohesión del PJ sin dejar de lado al kirchnerismo.

El mandatario entrerriano aboga por replicar el frente que fraguó en su provincia: insiste en que se incluya al kirchnerismo dentro de un gran frente justicialista y que luego defina candidaturas por consenso o en las PASO de agosto

Tras imprimir la marca más alta en la historia de las elecciones entrerrianas, donde cosechó en las PASO el 58% de los votos y aventajó por 24,5 puntos a Cambiemos, el gobernador peronista Gustavo Bordet convocó a replicar a nivel nacional el modelo de unidad justicialista para truncar las chances de reelección del presidente Macri y cambiar el rumbo económico:

“Este modelo ha fracasado, va camino al desabastecimiento—dijo— y no tiene viabilidad para el país en los próximos cuatro años”.

A contramano de varios de sus socios en Alternativa Federal, está convencido de que el arco peronista debe integrar al kirchnerismo e incluso ampliar su horizonte con el socialismo en Santa Fe y los sectores díscolos del radicalismo.

“Si la unión del justicialismo incluido el kirchnerismo y otras expresiones se extrapola a nivel nacional como sucedió en San Juan y en Entre Ríos, no hay dudas de que otra alternativa gobernará el país”, indicó sobre la brecha de 23, 5 que selló el gobernador Sergio Uñac con Cambiemos y la suya propia.

Bordet concedió que la negociación política para unir voluntades “cuando existen tantos matices” puede ser extremadamente difícil pero no imposible. “Yo hago el esfuerzo y hasta ahí llego”, indicó. Y sostuvo que las candidaturas que lideren esa coalición, siempre serán mejor “decidirlas por consenso”. Aunque no descartó que se diriman en las PASO de agosto o incluso que su candidato in pectore, Roberto Lavagna, dispute las primarias con una lista aparte.

A pesar de su alineación con el economista, en un diálogo con periodistas en la casa porteña de Entre Ríos, Bordet dijo que si Cristina Kirchner llegara a sintetizar los puntos de acuerdo entre los gobernadores para liderar a la eventual coalición en las presidenciales, respaldaría a la ex presidenta.

En tanto, en el terreno electoral provincial para las generales del 9 de junio, se mostró confiado en que podrá “mantener, incluso ampliar la diferencia abierta con Cambiemos”, apuntando a los votantes de los partidos vecinalistas entrerrianos.

“Hay 25 expresiones políticas locales que votaron para intendentes y concejales pero que no llevaban una fórmula para gobernador. Son falsos votos en blancos y a ellos vamos a apuntar para superar ese 25% de diferencia”, señaló el mandatario, e indicó que en 2017 fue Macri quien ganó las legislativas y no su rival, Atilio Benedetti: “La prueba está que meses después de la elección el 60 % de los entrerrianos no sabían quién era Benedetti.”

–¿Qué lectura hace de las PASO?

-Armamos con 11 partidos. No fue fácil. Había diferencias y matices dentro del Justicialismo. Pero cuando se trata de una cuestión provincial que trasciende lo electoral, ahí es donde encontramos un camino para llegar al acuerdo: integrando listas y cediendo espacios. Y nos dio un gran resultado. La negociación fue dura. Si esto se extrapola a lo nacional, tiene que dar un resultado parecido. Hay que generar un gran frente político opositor que plantee una alternativa de gobierno. Y ese trabajo no hay que excluir a nadie.

-¿Cristina Kirchner debe integrarlo?

-Entiendo que sí. En Entre Ríos nos dio un muy buen resultado. Ahora hay que discutir quién sintetiza ese frente y de qué manera alguien puede encarnar la conducción de este frente, que es lo más difícil. Faltan dos meses para cerrar las listas. Pero en política hay cosas que se resuelven rápidamente cuando existe un trabajo previo. Eso intento hacer desde el lugar que me toca, con una posición absolutamente desinteresada ya que yo no voy a ser candidato a nada, ni me interesa ocupar nada a nivel nacional.

El mandatario conversa con los gobernadores justicialistas sobre la conveniencia de no excluir a nadie en un gran frente opositor

-Pero son los integrantes de su espacio los que no quieren sumar a Cristina. ¿Les está enviando un mensaje a los gobernadores?

-No. Yo hago el esfuerzo y hasta ahí llego. Converso con ellos, tengo trato, relación fluida y esto mismo que digo acá se los he manifestado a ellos. Es cierto que hay posiciones diferentes pero se trata de encontrar la articulación necesaria para construir una propuesta. Si no, se presentarán dos fuerzas políticas que competirán o en PASO o se irá por separado. Lo que yo entiendo prioritario es avanzar hacia la construcción de un nuevo modelo de país que no depende del peronismo solamente.

Puede haber otros partidos políticos: el partido socialista de Santa Fe, algunos sectores del radicalismo y la totalidad del peronismo. Porque no podemos seguimos en este camino, donde prima un modelo que prioriza lo especulativo y financiero en detrimento de lo que nosotros queremos proponer que es un modelo de producción, de generación de empleo, desarrollo y crecimiento. Pero que también contemple criterios de unión nacional, donde dejemos de dividir en temas que atraviesan capas sociales de manera innecesaria y nos enfoquemos en la conformación de políticas públicas que trasciendan gestiones de gobierno. Hoy nos estamos quedando afuera de la región.

-De llegar a un acuerdo nacional, ¿cómo deberían dirimirse las candidaturas?

-Si hay consenso es mucho mejor. Si no se logra, se discutirán en las PASO o en espacios políticos diferentes. Pero no hay que perder de vista cuál es el objetivo final: construir otro modelo político, social y económico en la Argentina. Este modelo ha fracasado y no tiene viabilidad para el país los cuatro años que vienen. Hoy por más controles de precios que se adopten es tarde: creo que vamos hacia el desabastecimiento.

-Si ese frente estuviera liderado por Cristina, ¿apoyaría su candidatura?

-Primero hay que ponerse de acuerdo. Lo más importante es encontrar puntos de acuerdo. Y la prioridad es ir a un modelo diferente de país. Porque, además, esto como está no se sostiene para el 2020.

-Le reformulo la pregunta: Si Cristina fuera la síntesis de lo que ustedes plantean, ¿usted respaldaría su candidatura?

-Podría ser también cualquier otro dirigente. Si el fruto del consenso es Cristina, estaremos con Cristina. Si el fruto del consenso es Lavagna, estaremos con Lavagna. Y si es Sergio Massa, estaremos con Massa. Más allá de los nombres, lo importante es generar una alternativa política que no se agote solamente en que se vaya Macri. Y esa alternativa política debe entusiasmar al electorado argentino y generarle una esperanza de que se puede estar mejor de lo que estamos. Porque claramente, estamos peor que en 2015.

Gustavo Bordet y Miguel PIchetto, dos peronistas con divergencias sobre el frente electoral del PJ

-En la negociación de su frente en Entre Ríos, usted exigió que Sergio Urribarri no estuviera en las listas por las investigaciones judiciales que pesan sobre él y dijo que no quería que nadie se ampara en sus fueros. Extrapolando esa argumentación, ¿en qué lugar quedaría Cristina?

-Yo no impuse condiciones. Pero mi provincia es mi responsabilidad. No quiero opinar sobre un tema nacional pero sí en el de mi provincia. Durante estos tres años y medio de gestión cuando tuve un funcionario que fue detectado con sospechas de corrupción, automáticamente le pedí la renuncia, fuera quien fuera. Y así hice varios cambios. En la conformación de las listas a diputados provinciales preferí poner dirigentes que no tengan causas pendientes o procesos.

Entiendo que primero hay que resolver determinadas cuestiones y después presentarse a los procesos electorales. Esto no fue una imposición, fue una construcción que tiene que ver con una exigencia del electorado entrerriano y con un pensamiento propio: todos tenemos que rendir cuenta de nuestros actos. Yo como gobernador no tengo fueros. Tampoco tuve ninguna denuncia en los 8 años que fui intendente de Concordia. Del mismo modo, exijo que quienes me acompañen vayan con el mismo criterio.

-¿Su postura se flexibiliza a nivel nacional?

-Eso no me corresponde decirlo a mí. Yo soy responsable de Entre Ríos y en todo caso seré responsable de los candidatos nacionales que surjan representando a Entre Ríos. En lo nacional sería totalmente vanidoso de mi parte señalar este sí o este no. Sí cuando tengo que construir una propuesta política y liderarla, lo hago con los parámetros que yo me fijo.

-Usted se juntó con Cristina y ella bajó sus candidatos potenciales en Entre Ríos. Usted era el que mejor medía, además de ser el gobernador en ejercicio. En San Juan pasó algo parecido. Siguiendo ese razonamiento, ¿Cristina no estaría en condiciones de decir: La que más mide soy yo?

-Nunca se habló eso. De lo que se habló fue de construir un frente político. Eso significa una suma de voluntades, no es una cuestión unilateral que yo impongo con mis visiones. Si yo encabezo la fórmula a gobernador, también tengo que ceder lugares. Es lo que hicimos: integramos las listas. En mis listas hay gente de Unidad Ciudadana, del Frente Renovador, de partidos vecinales entrerrianos. Pero lo nacional no formó parte de la conversación.