Habrá actividades en Plaza San Martín por el día de la Memoria

El encuentro es convocado para las 16 horas y es organizado por las mismas personas que coordinan el festival Larrockanroll. Música, poesías y expresiones a 42 años del inicio del proceso militar. La municipalidad emitió un comunicado recordando la fecha.

Luis Andreatta es uno de los coordinadores de la reunión de esta tarde y en la invitación que difunde, comentó “que van a estar tocando varios artistas locales, se van a estar leyendo unas poesías, un documento y va a estar el micrófono abierto para quien quiera expresarse en consecuencia con la fecha”.

Se podría llamar festival o manifestación artística, conmemorando el día de la Memoria por la verdad y la Justicia.

El comunicado de la Municipalidad

DÍA NACIONAL DE LA MEMORIA POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA

El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y Justicia es una fecha en la que se conmemora y busca mantener vivos en la reflexión y memoria social los tristes acontecimientos producidos en la última dictadura militar.

No con el objetivo de depositar una visión estática sobre aquella etapa tan oscura, no con el objetivo de perpetuar un ánimo social irreparable, no con la intención de vivir con la mirada puesta en el pasado…

Pero sí con el objetivo de tener presente los errores cometidos y las consecuencias terribles que de ellos pueden desprenderse, sí con el objetivo de una consciente muestra de respeto por las familias víctimas de la desaparición de un hijo, una hija, una nieta o un nieto, sí con el objetivo de buscar justicia y dar luz a los acontecimientos que tuvieron lugar en aquella triste etapa de la historia argentina.