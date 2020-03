Habrá multas a comercios que dejen ingresar personas por encima de los máximos permitidos

Fue una de las nuevas disposiciones que resolvió el Comité de Emergencia de Larroque que se reunió esta mañana. Solo dos personas por vez podrán ingresar a los locales comerciales y hasta tres en locales de más de 50 metros cuadrados.

La dinámica de la coyuntura sanitaria que atraviesa el país y la región hace que continuamente se resuelvan nuevas disposiciones en el ámbito local y hoy en Larroque se tomó la decisión de regular el ingreso a los comercios, aunque la primer sugerencia es atender por ventanilla, a fin de evitar que varias personas se reúnan en lugares cerrados.

Esa cantidad máxima, de dos personas en locales de menos de 50 m² y hasta tres para los más amplios, que pueden ingresar a los locales, es una medida efectiva para evitar el contacto social y deberá buscarse la manera de llevar a la práctica para el bien de todos.

El C.E.L. estableció multas para los comerciantes que no cumplan, pero para que la medida sea efectiva, los propios vecinos debemos velar por el cumplimiento, no para evitar las multas a los comerciantes, sino para no propagar el virus que, aunque no es seguro, pueda estar entre nosotros.

Lo decidido hoy

El Comité de Emergencia de la Municipalidad de Larroque, con presencia de representantes de la policía local y los bomberos, dictó su tercera resolución donde, entre otras cuestiones, realiza sugerencias a comercios locales y la habilitación de un CAPS en el Salón “Pirincho Lonardi”.

Resolución N° 3 del Comité de Emergencia de la Municipalidad de Larroque (Decreto 088/2020 DE)

-COMERCIOS LOCALES: se sugiere la atención por ventanilla; en caso de ingreso, solo se atenderá hasta dos personas por vez, en locales de hasta 50 M2; cada 25 M2 de superficie adicional, podrá ingresar una persona más.

-La primera infracción al punto anterior será sancionada con multa de $ 10.000 a $ 200.000, la cual será establecida por la autoridad de aplicación; la segunda infracción, con clausura.

-Incorporar un registro de viajeros y línea de consulta y asistencia a adultos mayores en el cuartel de Bomberos Voluntarios, a través de los números 100 y 460-330.

-El Centro de Información/CAPS, habilitado en el Salón Pirincho, funcionará de 7 a 18 hs. Teléfono: 03446 15 522016

-Todos los comercios locales deberán tener elementos para asegurar la sanidad al ingreso.

-En los cajeros automáticos, el ingreso será de a una persona a la vez.

-Crear una línea telefónica para la asistencia de adultos mayores. Teléfono: 03446 15 565161

-SOLICITAR A LA COMUNIDAD A COLABORAR CON LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN.

“NOS CUIDAMOS ENTRE TODOS, QUEDATE EN CASA”.