Hace 13 años tuvimos un poquito de nieve en Larroque

Fue el 9 de julio de 2007, día en que en una amplia región del centro del país se registró el fenómeno con intensidades diferentes. ¿Tenés fotos de ese día?.

No duró mucho ni fue importante, pero en la noche del día de la independencia de hace 13 años, unos copitos de nieve que eran más fáciles de ver en contraluz, llegaron a caer en Larroque tras una serie de combinaciones climáticas que produjeron el fenómeno.





No hubo acumulación y apenas caían en cualquier superficie se derretían, pero otros larroquenses radicados en otras ciudades de la provincia de Buenos Aires y en otras regiones del centro del país, dieron cuenta de la situación. En ese tiempo no había redes sociales, pero quizá haya fotos no publicadas que nos gustaría difundir. Si tenés alguna envíalas por privado al face de Acción o publicalas en los comentarios de la nota en face.

Debieron pasar 45 años para que la nieve volviera a caer en Larroque, pero aquel 16 de julio del 62 hasta muñecos de nieve se pudieron hacer. Fritz Weber inmortalizó aquel momento.