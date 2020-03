Hassell: balance de sus 83 días de gestión y lo que proyecta para su primer año

El intendente Leonardo Hassell dejó inaugurado el Período de Sesiones Ordinarias 2020 en el Concejo Deliberante de Larroque. Fue en le ceremonia presidida por el Viceintendente, Oscar Viale y la secretaria del Concejo Deliberante, Lucía Castelli. Enumeró acciones y gestiones.

En su discurso el Presidente Municipal destacó como parte de su eje de gestión “la igualdad, en todas sus formas, buscando siempre la armonía y el bienestar”. Rescatando que “Sin prisa y sin pausa estamos en camino”, detallando como lo más importante de cada repartición municipal en 83 días de gestión.

Discurso completo del Intendente Leonardo Martín Hassell:

Viceintendente, Concejales, funcionarios, amigos, familiares, público en general.

Hace 83 días comenzamos un camino que en lo personal, como lo manifesté el día que orgullosamente asumí como intendente de Larroque, significó una gran emoción. Fundamentalmente porque a este lugar me lo dio la gente, como al Viceintendente y a cada uno de los concejales que hoy integran este cuerpo legislativo.

En todo este tiempo hemos venido viendo, estudiando, analizando… cada repartición municipal y la conclusión es que hay muchísimo por hacer. Ratificar que todo lo que estaba bien continuará de la misma manera, pero estamos cambiando aquello que considerábamos necesario. Sin dudar y sin vacilar.

Y seguimos con el mismo ímpetu que comenzamos, fortaleciendo el equipo de trabajo cada día y en cada acción. Cada uno va tomando su rol protagónico.

Vamos de la mano con un proyecto claro y estamos para gobernar y, sobre todo, para concretar lo que Larroque más necesita, eso es lo que vamos a hacer con un enorme compromiso.

Como dije oportunamente: haremos de nuestra tarea diaria una virtud. Bregaremos por la igualdad, en todas sus formas, buscando siempre la armonía y el bienestar.

Sin prisa y sin pausa estamos en camino:

EN SALUD Y DESARROLLO AMBIENTAL, Creamos la mencionada Área, que por primera vez tiene rango de Secretaría. Con el fin de impulsar y promover una cuestión tan esencial como es el estado sanitario de la población con políticas públicas activas y permanentes, relacionadas fundamentalmente con la prevención.

*Así: en acciones para mejorar la calidad de vida, establecimos una fuerte Coordinación Hospital-Centro de Salud para mejorar la atención primaria. A través de un convenio con el Hospital “San Isidro Labrador” de mutua cooperación comenzamos a trabajar para el uso, mantenimiento y mejoramiento de la aparatología en general.

-Articulamos la tarea de salud entre Municipalidad-Provincia a través de un convenio con el Hospital Centenario de Gualeguaychú con el objetivo, entre otras acciones, de “enmarcar y coordinar tareas de asesoramiento, intercambios de información y administración de datos, en los campos de la información médica y la tecnología a través de la Historia Clínica Digital…”.

-En materia de Promoción y prevención hemos realizado campañas de salud, Hemos intensificado el control bromatológico, sanitario y Trabajamos en el Control de animales callejeros.

-Además: Impulsamos la Mesa Permanente de Salud con amplia participación ciudadana. Con el Objetivo de mantener un contacto fluido y permanente. Enfocando la temática como una cuestión estratégica, no meramente biologicista, si no de manera amplia, interdisciplinaria bio-psico-social.

-Realizamos el Censo Socio sanitario, que incluye obtener información sobre cuestiones habitacionales, y condiciones sanitarias y socioeconómicas de cada familia. Así, con los datos recabados, podremos obtener información fidedigna para elaborar estrategias de acción y para el mejoramiento de las políticas públicas.

-Llevamos adelante diversas Campañas de salud, aprovechando los espacios y eventos con amplia participación ciudadana, impulsando la denominada “Posta Saludable”.

-Procedimos a una fuerte difusión sobre prevención de dengue y de información sobre residuos sólidos urbanos, como campañas relacionadas a la temporada estival.

-Avanzamos hacia un Municipio saludable, potenciando el programa menos sal más vida.

-Impulsamos los Talleres de Buenas Prácticas en cumplimiento de la Ordenanza respectiva y el Código Alimentario y porque es el requisito indispensable para obtener la Libreta Sanitaria, donde la actual administración municipal ha comenzado a trabajar con representantes de diferentes rubros, como Carniceros primero y luego con Carritos y Rotiserías.

Seguimos trabajando en el mejoramiento del sistema de tratamiento de residuos sólidos urbanos, y continuaremos reforzando la concientización de la importancia de la separación en origen.

*En cuanto a gestión cultural y educativa, nos hemos enfocado en varias líneas de trabajo que constituyen un pilar para su accionar, Respondiendo a una demanda manifiesta, se ha priorizado dar lugar a trabajadores locales de la cultura, siendo notable la presencia en los eventos que han tenido lugar durante la temporada de verano.

-Gracias a esta decisión hemos disfrutado de la inauguración del Polideportivo con El Clan y la Feria Nómade, la actuación de La Trama, Emilia Escobar, Ana Paula Sartori y Victoria Van de Linde, Día de Reyes, Tito Olivera y grupo, Antonieta Romani, Joaquín Paredes, entre otros, con el acompañamiento constante de los emprendedores artesanales.

-Fuimos la primera ciudad elegida por la Secretaría de Cultura de la provincia para la llegada de “Plaza Encendida”, con la contratación del dúo Celia y Mario, la Banda de Chuky y Los Guriyasos.

-Se trabajó codo a codo con la Cooperadora de la Escuela Secundaria José Benedicto Virué para la revalorización de los Corsos Infantiles.

Se realizó por primera vez un Festejo de Carnaval en el Poli, con músicos locales, emprendedores y el desfile especial de las Comparsas y batucadas del Corso Infantil, evento que congregó a más de 800 personas.

-Porque es una prioridad brindar espacios académicos de calidad al alcance de todos y todas, esta semana se firmará el convenio de cooperación con el Instituto de Estudios Superiores de Aldea San Antonio para el inicio de dos carreras terciarias: Técnico Superior en Administración Contable y en Administración Pública.

-Ya se encuentra también a la espera de la firma de un convenio con la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires para el dictado de la Diplomatura en Turismo Emprendedor.

Para ello el municipio se encuentra acondicionando un espacio rentado a la Cooperativa de Agua Potable que será destinado especialmente para un polo educativo local.

-Estamos reacondicionando los espacios que se destinan a las actividades, a fin de optimizar su uso y brindar lugar de acuerdo a las necesidades.

En breve estaremos recuperando la Radio Municipal y el Colectivo.

Instrumentaremos un sistema Municipal de Becas y Pasantias.-

*De manera coordinada Se fijaron lineamientos claros en materia de tránsito, una tarea en conjunto con la Policía de Entre Ríos y Comisaría local, donde prevalece la prevención, y la capacitación de la sociedad en conjunto, de igual forma un trabajo mancomunado de todos los actores intervinientes, teniendo en cuenta siempre que debemos hacer un equilibrio de convivencia con las normas de tránsito y leyes de seguridad.

Asimismo vamos a estar ampliando el sistema de monitoreo actual.

Tras Gestiones realizadas se encuentra en nuestra localidad el Camión del RENAPER, para la tramitación de dni y pasaporte

-El área de Catastro, tendrá una puesta en valor adecuada a las necesidades, con modernización ágil en pedidos requerimientos de los profesionales actuantes, en el mismo sentido las inquietudes de los ciudadanos.

-En Obras y servicios públicos, la tarea estará coordinada de manera que los contribuyentes vean el compromiso, vamos a ejecutar obras con licencia social, que realmente satisfagan las necesidades de cada barrio.

-La tarea del empleado municipal, tendrá un papel preponderante en ésta administración, y acá debemos hacer un paréntesis…Estamos convencidos de que no podremos lograr la ciudad que queremos si los trabajadores municipales no realizan sus tareas no solo con responsabilidad sino también con alegría…haremos todo para que tengan las condiciones de trabajo adecuadas, y perciban el bienestar.

Aseguramos mediante un decreto que ningún empleado Municipal cobre por debajo del Minimo Vital y Movil, alcanzando con esta medida al 23% de los empleados de la planta.

-Con las instituciones, se pone en marcha una propuesta de labor conjunta, estamos convencidos que no existe otro modo, encontrando en ésta relacion una oportunidad de diálogo directo, como así también la articulación de Todos los temas que tienen que ver con los vecinos de la ciudad de Larroque.

*EN DESARROLLO HUMANO

-Comenzamos rápidamente a dar respuestas a la emergencia social y a los sectores mas postergados, generando, en paralelo, un dispositivo de articulación con Municipio Saludable y el Área de Niñez, Adolescencia y Familia (A.N.A.F.).

-A través del ANAF: se están generando dispositivos de intervención, prevención y promoción a través de talleres con adolescentes de nuestra localidad, sin dejar de lado la atención, asistencia y articulación con instituciones

-Se ha remodelado y reestructurado el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) “Barquito de Papel”, y se lanzó hoy la pre-inscripción para dar inicio a las actividades a mediados de este mes, para niños de 6 meses hasta 3 años, cuyas familias necesitan de estos espacios para salir a trabajar.

-Se proyecta la creación de un Área de las Mujeres, Diversidad y Género.

-Se realizó la entrega de 200 módulos escolares para niñas y niños en edad escolar primaria y secundaria.

-Se iniciaron obras de refacción de hogares en articulación con la Provincia, Dirección de Obras Públicas y Cooperativas de trabajo locales.

-Recientemente, se armó y acompañó el dispositivo de entrega de las tarjetas AlimentAR. Y se trabaja en la implementación del programa, con comerciantes locales y beneficiarios.

*EN DEPORTES

-Apenas asumimos, una de las prioridades fue el inicio de la Colonia Municipal en el Polideportivo. Gracias a la tarea del personal municipal lo pusimos a punto e iniciamos la temporada el día 16 de diciembre de 2019, seis días después de la asunción de la actual gestión.

-La colonia contó con un total de 650 inscriptos y con 38 profesores y ayudantes que estuvieron a cargo de las actividades. Durante el tiempo de desarrollo se realizaron dos campamentos y una muestra anual donde los chicos demostraron todo lo aprendido durante la temporada de colonia.

-Destacamos la participación de los gurises de Irazusta, asistiendo tres veces a la semana con un profesor a cargo.

-Desarrollamos la Colonia de discapacidad

-Como dato importante podemos decir que en esta temporada se extendió en horarios de pileta y de permanencia de los horarios de presencia del público en general.

-Se realizaron diversos torneos con una gran participación de adolescentes, como beach voley y beach handball. Se realizó una clínica de Beach Volley dictada por la Medallista Olímpica Ana Gallay. Durante el mes de enero y febrero se dictaron clases de ritmos latinos y aquagym.

-Hubo festejos del día de Reyes. Eventos culturales con la participación de músicos locales. Posta saludable a cargo de la Secretaría de Salud y Medioambiente. Capacitación de RCP (Reanimación Cardio Pulmonar).

También el evento “Plaza encendida”, un programa impulsado por Cultura del gobierno Provincial.

-Se sumó en enero la Colonia de Adultos Mayores dos veces por semana con diferentes actividades recreativas, gimnasia en el agua, arte y esparcimiento.

-Al Área de ANAF tiene su espacio dos días en la semana con sus acompañantes a cargo.

-Diferentes instituciones deportivas hicieron uso de nuestras instalaciones para realizar trabajos de pretemporada.

-Se llevó a cabo el Primer Festival de Ajedrez en Larroque. Hubo Clases de natación los días de semana en dos turnos diferentes, con un total de 130 inscriptos.

-Se mantuvo el agua de la pileta en excelentes condiciones durante toda la temporada, ahorramos 4.000.000 lts de agua.

-Debemos resaltar que las actividades realizadas fueron gratuitas.

-Recientemente firmamos un convenio con la Departamental de Escuelas abriendo el Poli a las instituciones educativas de la ciudad a través del proyecto “La Escuela, en el poli”.

*OBRAS PUBLICAS

-Pusimos en condiciones el polideportivo municipal, Limpieza total. Reparación y pintado de la pileta de natación como colocación de tejido perimetral de la misma. Puesta a punto de la bomba y el filtrado a través de una empresa de Concepción del Uruguay que realizó un nuevo pozo completo sin costo para nuestra comunidad.

-Se realizó un profundo trabajo de Limpieza de los canales de desagues de la ciudad a efectos de evitar anegamientos.

-Se firmó un convenio de cooperación con Vialidad Provincial.

Así reparamos la totalidad del camino de lo Impini y el Corralito, 28 km y el camino de Mbaracayá, en los próximos meses seguiremos trabajando en el resto de los caminos de la zona.

-Se acondiciono el Predio del Corralito, continuaremos las obras necesarias para poner en valor este espacio tan concurrido por los larroquenses.

-Comenzamos trabajos de desmonte en las lagunas sanitarias.

-se Realizó la Limpieza del canal Don Lucas y del Canal Urquiza.

*se repararon los pozos de bombeo de las cloacas que se encontraban fuera de servicio. Hoy funcionan con normalidad.

*Estamos también rehabilitando el camino de Santa Ana indispensable para muchos vecinos sobre todo con máquina agricola.

*Comenzamos con la fabricación de tubos para alcantarillas, bancos y próximamente cámaras para cloacas.

*Realizamos la darsena de acceso a la escuela Horizontes.

*Colaboramos con la pintura de aulas de la escuela 93

*Se finalizó la reparación y pintura del CDI “Barquito de Papel”

==================================================

PRODUCCION Y DESARROLLO ECONOMICO

*Esta repartición tiene por objetivo concentrar todo lo referente a las gestiones y actividades productivas que impulsan el desarrollo local: comercio, industria, agro, economía social, empleo y capacitaciones de oficio.

*Nos propusimos impulsar desde el gobierno políticas y procesos que complementen el desarrollo privado y sus instituciones, articulando con los distintos organismos provinciales y nacionales que se focalicen en el desarrollo emprendedor como motor de crecimiento y de la generación de empleo genuino en nuestra ciudad.

Avanzamos en

*Oficina de Empleo. Convenio con la Regional Concordia del Ministerio de Trabajo de la Nación para reabrir la Oficina de Empleo Municipal y trabajar en el ámbito local los distintos programas con los que cuenta el Ministerio: Jóvenes con más y mejor trabajo, Construir empleo, promover, etc.

*Economía social: creación del programa “manos larroquenses” tendiente a acompañar el desarrollo de pequeños emprendedores de la economía social.

*Agricultura familiar: A partir de un convenio con las regionales Gualeguaychú y Concepción del Uruguay del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) diseñamos e implementaos el programa Manos a la Tierra: sembrando Educación para cosechar alimentos sanos y seguros cuidando el ambiente. El mismo consiste en apoyos directos a los productores de la agricultura familiar a partir de capacitaciones, asistencia técnica y acompañamiento institucional. Este programa es parte de nuestra propuesta local al programa nacional Argentina contra el Hambre.

*Acompañamos y asesoramos a emprendedores en distintas líneas de financiación y programas del estado nacional y provincial, tales como Jóvenes emprendedores, manos a la obra, Consejo Federal de Inversiones (CFI).

*Acompañamos a pequeños emprendedores en el registro de marcas a través de gestiones en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).Formación profesional, capacitaciones y talleres de oficio. Establecimos vínculos con la fundación de la UOCRA y diferentes organismos nacionales y provinciales con el fin de impulsar distintas capacitaciones en oficios de acuerdo a la demanda local, trabajamos articuladamente con la dirección de parques industriales del Ministerio de Producción de la provincia con el objetivo de mejorar la infraestructura del parque industrial de Larroque, y de las empresas que allí trabajan.

• en la dirección de producción funciona la oficina de proyectos municipales, que tiene por objetivo acompañar técnicamente las necesidades de la distintas áreas del gobierno local que requieran financiamiento y asistencia, desde la cual ya se han presentado mas de 20 proyectos de obras públicas ante organismos nacionales y provinciales.

=====================================================

COMPRAS

Promulgamos la Ordenanza 014/2019 de Compre local, y a través de su implementación logramos un aumento en forma significativa de compras a proveedores locales, llegando al 92% de las compras realizadas a comerciantes de nuestra ciudad. Apuntamos a la profesionalización, informatización, automatización y crecimiento del área en coordinación con todas las secretarias, direcciones y demás dependencias.

====================================================

ADULTOS MAYORES

*Se creó esta Dirección con el propósito de darle autonomía y la importancia que hoy se atiende a este grupo humano de nuestra sociedad. Se intenta promover la práctica de actividades recreativas y de estimulación cognitiva para esta población, Se pretende brindar además de una mejor calidad de vida, un espacio propicio para la satisfacción de los ideales de expresión y socialización

*En el polideportivo se dieron lugar a diversas actividades no solo en el agua si no en el deporte y la recreación. Hemos integrado a abuelas del “Hogar de Todos” de forma coordinada con el hospital local, con un resultado maravilloso para ellas y para nuestra satisfacción.

*Se han gestionado exitosamente recursos para el mantenimiento de la colonia de verano a través del PAMI, ellos ayudarán a solventar parte de los gastos de la misma. Ya hemos iniciado gestiones con el ministerio de desarrollo social, para obtener distintos programas y beneficios no solo para nuestra colonia si no para los jubilados de centros locales.

*Trabajaremos con las instituciones locales a través de distintas actividades como las que venimos realizando, para crear ese lazo integrador tan necesario para ellos.

=====================================================

*en cuanto a la creación de Espacios para la participación ciudadana, estamos poniendo en funcionamiento la Digitalización y accesibilidad de documentos públicos

-En cuanto a la Transparencia iniciamos un proceso de comunicación fluida y constante con el vecino

-Reformulamos la página web. Creando una plataforma dinámica, que cuenta hoy con información permanente de las acciones de gobierno y que crecerá en servicios para el público en general.

En cuanto al Desarrollo para una ciudad más ordenada

-Proyectamos la Puesta en valor de calles y planificación del espacio público.

-En materia de Viviendas: se construyen 15 nuevas y se proyectan 16 más, asimismo en los próximos días vamos a estar presentando a este HCD un proyecto de Ordenanza para ceder un predio al IAPV.

-Estamos en proceso de regularización de las cooperativas de trabajo

-Impulsamos una tarea de cartelería en el edificio municipal, como inicio de un reordenamiento general de la misma.

Asimismo con el Corralón Municipal y del Matadero Municipal.

-Retomamos las gestiones para la continuidad del Edificio Escuela Técnica N°4.

-Y comenzamos los trámites, requisitos y proyectos para la instalación de una nueva escuela primaria en la ciudad, por lo que en los próximos días estaremos solicitando a este HCD autorización para afectar un predio del banco de tierras Municipal.

================================================

GESTIONES

Apenas asumimos iniciamos un sinnumero de gestiones en busca de financiamiento, concreciones de proyectos y lo que consideramos necesario para el impulso de la ciudad

EN ESE SENTIDO

*Establecimos un Convenio con ATER (Agencia Tributaria de Entre Ríos) de Intercambio de Información y Colaboración Recíproca. Con el fin de Mejorar la Administración Tributaria y facilitar las tareas de fiscalización y control, para de esta manera aumentar la recaudación en las actividades alcanzadas por los tributos, con el objetivo de lograr un programa tributario eficiente, transparente y equitativo.

Pusimos en marcha un programa de regularización de deudas Municipales, dando posibilidades a los contribuyentes.

*a través de la presencia de funcionarios y técnicos de Vialidad Provincial, estamos trabajando en la trama vial de la ciudad, los accesos y el tránsito pesado y caminos aledaños, siendo hoy una prioridad de esta gestión contar con el paso del tránsito pesado que una la ruta provincial 16 y la provincial 51.

• Al asumir nos encontramos con la necesidad de trabajar en el saneamiento del sistema cloacal de la ciudad. Ante esto iniciamos rápidas gestiones en la Dirección de Obras Sanitarias de la Provincia y el organismo Nacional Enhosa, en búsqueda de asesoramiento y financiamiento para un Plan Maestro.

Y nos permitimos completar nuestra propuesta con un compromiso extra: el compromiso de ustedes. Necesitamos de la participación de todos, porque el municipio es de todos. La administración nos pertenece y tomaremos las decisiones que haya que tomar, pero queremos escuchar a quienes quieran protagonizar junto con nosotros este momento que comenzamos a transitar desde hace tres meses.

Queremos que nos acompañen. Que marchemos unidos para crecer.

Como prometimos, estamos encarando los temas importantes de la ciudad para resolverlos. Conversando, de forma adulta y educada, y decidiendo lo mejor para el bien común. Arbitrando los canales y los espacios necesarios para quien quiera y pueda aportar.

Estamos inquietos. Atentos. Logrando articular y acoplarnos a las actuales políticas del gobierno nacional y provincial. El tiempo así lo requiere. Venimos de políticas que poco ayudaron a los que menos tienen y hacia ese sector también, como la provincia y la nación apuntan, vamos nosotros en ese sentido.

Por eso creemos que es tiempo de diálogo y consensos y de esa manera enfrentar las cuestiones de manera conjunta, porque seguramente habrá cosas que nosotros no lleguemos a vislumbrar y que será necesario abordar y resolver.

Es cierto que la democracia nos permite discutir y disentir, pero también acordar y cooperar.

Aprovecho este momento para reafirmar nuestra propuesta de trabajar juntos. Porque muchos larroquenses queremos lo mismo, aunque pensemos diferente y por eso reitero la invitación a sumarse con aportes.

Una vez más los invito a pensar, a crear, qué es lo mejor para Larroque. Que nos hagamos cargo de nuestro presente y futuro para que concretemos los cambios necesarios, con esperanza y con optimismo.

Y desde este cuerpo legislativo que es desde donde surgen las políticas indispensables para la ciudad, es que los convoco a dar todo, a pensar y sugerir, porque todos soñamos y queremos una ciudad mejor. La que merecemos y la que dejaremos para generaciones futuras.

Dialogar. Discernir. Acordar y concretar. Y que mejor lugar que el Concejo Deliberante para hacerlo. Aprovechemos, que es nuestro tiempo. No lo desperdiciemos. Para eso el pueblo nos puso en este lugar.

Los convoco a trabajar unidos. Como expresa nuestro emblema:

Una Larroque unida para Crecer. ¡¡Vamos por eso!!!

Queda formalmente inaugurada el periodo de sesiones ordinarias 2020.