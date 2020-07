Hassell: “En Larroque no tenemos que aflojar, debemos redoblar la responsabilidad y la conciencia social”

“A pesar de las habilitaciones, producto del esfuerzo, el auto cuidado y la conciencia, en Larroque no tenemos que aflojar”, recomendó el intendente de Larroque, Leonardo Hassell, al tiempo que recordó “extremar las medidas de higiene y seguridad, debemos redoblar la responsabilidad y la conciencia social”.

Ante los casos conocidos en la provincia y en el departamento, de COVID-19, la Municipalidad de Larroque, solicita la continuidad estricta de las medidas de higiene y seguridad, el uso obligatorio del tapabocas o barbijo; limpieza de manos y distanciamiento social.

Mismas medidas

Por su parte, el secretario de Salud y Desarrollo Ambiental, Diego Ortolano, recordó “lo que venimos diciendo desde aquel 12 de marzo de este año, no eran conjeturas nuestras, si no que eran reales, de tomar las medidas de precaución, la importancia de llevar barbijo, no compartir el mate y demás recomendaciones, sabiendo que estamos en presencia de un virus de alta contagiosidad”.

Acotó “acá no hay que tomar nuevas determinaciones, si no que la gente tome conciencia de las medidas de higiene y seguridad y son las mismas medidas que venimos diciendo desde marzo”.

Recomendaciones

Ante las habilitaciones que determinó el Comité de Emergencia Municipal de Larroque, se recuerda los vecinos que deben tomar las medidas recomendadas, es decir salir de casa solo si es necesario; en las salidas recreativas, a correr o andar en bicicleta, lo hagan de manera responsable, respetando horarios y distanciamiento.

Los comerciantes que continúen con sus medidas preventivas en la atención al público, también a aquellas personas que necesiten viajar, al regreso que extremen sus contactos y si tienen dudas, acudan de manera inmediata a las autoridades sanitarias.

Medidas

Durante la cuarentena se han venido tomando medidas. Las de seguridad hoy deben continuar. Los controles también, para eso se han establecidos tareas de manera conjunta con personal municipal y de la Policía de entre Ríos, comisaría local. En dichos controles se controla la temperatura (con termómetros adquiridos por el Comité de Emergencia), se lleva adelante el protocolo establecido de preguntas a quienes ingresan a la ciudad en los accesos principales y nunca fueron cerradas las demás entradas, pero se llevan adelante controles rotativos.

Gracias a la solidaridad de la comunidad se han producido miles de barbijos y se sumaron batas, sábanas y cofias.

Se establecieron los centros de aislamiento, como el polideportivo municipal, con 20 camas; el Salón Parroquial, ofrecido por el Padre Heraldo, con 16 camas extras y 17 del Hospital “San Isidro Labrador”.

Se estableció el Registro Obligatorio de Residentes para quienes vuelven a la ciudad mediante el programa “Regreso a casa”, con la realización de la cuarentena obligatoria al igual que aquellas personas que exclusivamente regresen a Larroque desde el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), incluye La Plata, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Trelew, Chaco, General Roca, Neuquén (Centenario y Plottier), y no están vinculadas a actividades exceptuadas.

En todo este tiempo y gracias al esfuerzo se habilitan gimnasios, actividades culturales, actividades en el polideportivo para niños y niñas, también para adultos mayores, restaurantes, hoteles, etc. todas con el estricto cumplimiento de los protocolos establecidos y en muchos de los casos debiendo solicitar turnos previos, como se debe hacer para concurrir a Paso “Corralito”.

En un gran esfuerzo de la actual administración municipal exime del pago a comercios locales afectados por la pandemia de COVID-19, durante tres meses.

Síntomas del covid 19

Recodemos que el virus comienza con manifestaciones similares a los de la gripe: Fiebre; Tos; Dolor de garganta; Falta de aire; Náuseas; Vómitos; Diarrea.

El periodo de incubación medio es de 3 a 6 días, con un máximo de 14. La enfermedad en la mayoría de los casos es leve. Sólo en muy pocos casos puede agravarse. El desarrollo de la enfermedad y su severidad dependerán de las condiciones de base del paciente. Son más vulnerables quienes tienen enfermedades que afectan su sistema inmune o reciben tratamientos que disminuyen sus defensas.

A su vez, están dentro de esta categoría los mayores de 65 años y los portadores de patologías crónicas susceptibles a descompensarse. Es importante destacar que, hasta ahora, más del 80% de los casos han sido leves.

Quien tenga dichos síntomas o ha viajado a algún lugar del mundo o zona de nuestro país donde circula el virus o ha tenido contacto con algún enfermo, llame a las autoridades sanitarias.

Para eso se han establecido las siguientes Líneas de contacto:

-Secretaría de Salud y Desarrollo Ambiental al 461-011 / 15565772

-Hospital “San Isidro Labrador” a los teléfonos 107 / 460-2

65 / 460-999 -Policía al 101 / 460-300

-Línea oficial provincial 0800-777-8476.

Se recuerda que es importante que tomen la precaución de quedarse en casa, de no ir a lugares de conglomerados grandes porque eso facilita la propagación de la enfermedad.