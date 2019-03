Hassell: “nuestro proyecto tiene una base ideológica muy sólida”

“Nuestra proyecto está sostenido por una base ideológica firme, sólida. Por ese motivo la propuesta es confiable y previsible, donde cada vecino sabrá qué gestión vamos a llevar adelante”, así se expresó Leonardo Hassell, pre candidato a intendente de Larroque por el Partido Justicialista (LISTA 2), en plena campaña recorriendo la ciudad.

En ese sentido acotó “No somos un grupo de personas que nos juntamos por las dudas sin importar que piensa el otro, o porque nos une algún atisbo de revancha o rencor. Somos Justicialistas asentados en una propuesta sólida, aggiornada a estos tiempos que corren, porque pertenecemos a un movimiento y por ende abierto a nuevas propuestas, a los cambios que la ciudad y su gente necesitan”.

Hassell además agregó “recorremos la ciudad y la gente se siente agobiada, desahuciada por promesas incumplidas. Decepcionada porque en un momento eligió y está arrepentida y sabe que en cualquiera de los niveles, nacional o local, el proyecto que los engañó es el mismo”.

“Por eso pensamos en una propuesta superadora, que genere un verdadero giro a la ciudad, para mejor de todos, no de pocos. Y eso lo sustentamos no solo con ideología si no también con trabajo, con generación de ideas aportadas por la experiencia de muchos y la nueva fuerza de la juventud que empuja y hace que tiremos todos para el mismo lado, el lado de la gente de Larroque”.