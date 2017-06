Hassell: “Tenemos que trabajar por los derechos que están restringiendo a la gente”

Esa fue una de las frases del presidente del justicialismo larroquense al referirse a las políticas nacionales que afectan a “personas carne y hueso”. Acusó al gobierno municipal de no informar lo que hace.

El ex secretario de gobierno tiró varios conceptos que se relacionan directamente con parte del discurso de Cristina Fernández en el estadio de Arsenal.

La estrategia política a adoptar es dejar pensando a la sociedad en qué ha cambiado, en perjuicio de los sectores más vulnerables, la administración de las políticas nacionales como el aumento de tarifas de servicios, el deterioro en el consumo y la supresión de programas sociales que fueron creados en el gobierno anterior, los cuales eran considerados derechos adquiridos.

Esos fueron los ejes principales de la extensa conversación que Leonardo Hassell mantuvo con Walter Benedetti en Latidos FM en la que también ensayó alguna autocrítica, no muy profunda pero sobre todo, insistió en poner en evidencia el cambio de escenario que dio a entender, complica a mucha gente. “Tenemos que redoblar nuestros esfuerzos como militantes para trabajar por todos estos derechos que hoy se le están restringiendo a la gente y que tanto nos duelen cuando le toca a alguien cercano o algún conocido”.

Se mostró respetuoso con las autoridades elegidas por la comunidad “con un proceso democrático” y señaló que “no estamos para agraviar ni atacar a nadie”. En ese tono fue crítico con el oficialismo nacional al señalar que su criterio a transcurrido un tiempo “y ya tendríamos que tener otro resultado, dejar de hablar de la herencia sino del futuro”.

Enfatizó la idea al lanzar: “si trazamos un antes y un después y uno le pregunta -con una mano en el corazón- a un vecino, como estaba hace dos años y cómo está ahora, yo creo que no hay especulación posible.”

Más adelante, defendió lo actuado en la campaña electoral de 2015 “no hicimos campaña del miedo” subrayó y rescató, pese a la derrota, que “se perdió por un punto”.

También trajo a la memoria las PASO de ese año en Larroque, cuando el Frente Justicialista sumó el 70 % de los votos y en la general el 44 % y se preguntó “si alguien desconoce que la otra lista interna no acompañó”.

Ahí fue cuando remarcó su vocación de “incluir” a la otra corriente ideológica peronista pero aclaró que “si hay diferencias insalvables no son de parte nuestra”. En ese contexto analizó que Larroque dejó de estar polarizada entre radicales y peronistas, ha demostrado que no es ni de uno ni de otro y calificó al electorado larroquense como muy crítico y observador”.

En línea con los conceptos que ha hecho públicos la ex presidente Cristina Fernández, Hassell enumeró los problemas que derivan del aumento de las tarifas y la baja del consumo. “Está cerrando fábricas, pasó con Puma, con los snacks de Pepsi, podría enumerar todos los días una fábricas textil o del calzado. Mientras tanto a los jubilados se les está restringiendo la medicación”.

“Son gente de carne y hueso” añadió después al describir las consultas que recibe de personas que en nuestra ciudad ha perdido los beneficios de las pensiones a la invalidez gestionadas, la mayoría, por el municipio en el anterior gobierno. En ese sentido comentó la tarea social que se realizó, y que incluyó a profesionales de la salud para dictaminar a qué persona le correspondía acceder al aporte nacional. No obstante reconoció que está bien que se quite en el caso de gente que no lo necesita”

El presidente del peronismo no ahorró opiniones críticas contra la gestión de Darío Benedetti al indicar que hay muchas obras que se dejaron muy avanzadas y que no se están realizando, apuntando específicamente a la política de viviendas y a las 100 viviendas que se estaban ejecutando en el año 2015. Se quejó de la cantidad de personal y de la falta de información sobre las metas que se propone el ejecutivo en los diferentes ámbitos de gobierno. “Al intendente lo he escuchado muy pocas veces en los medios como para tener la visión, no se si la gente tiene esa información, yo veo que hoy los gobernantes actuales no informan”.