Hasta el clima ayudó para que los 30 años de Pepo Noel fueran inolvidables

La lluvia no fue impedimento para que Pepo cumpliera su trigésimo recorrido. Fueron 20 intensos kilómetros hechos en cuatro horas en las que se repartieron unos 100.000 caramelos.

Pepo y sus elfos volvieron a hacerlo. En la tarde del 24 se adueñaron de la ciudad y endulzaron la tarde con 300 kilogramos de caramelos como lo viene haciendo desde hace tres décadas. Desde que José Atilio Novoa se enfunda en el traje rojo y avanza en la camioneta, la comunidad se rinde a sus pies y la tarde del 24 se transforma y mejora.

Cada cuadra que avanza la gurisada entra en ebullición y se arremolinan atraídos por una fuerza mágica.

También algunos grandes terminan por ceder al embrujo, se despojan de los prejuicios de la adultez y desvergonzados gatean en la calle y contra los cordones buscando caramelos, como si fueran la fuente de la niñez eterna.

La lluvia de masticables cae y detrás de la Ford blanca queda el tendal de niños. Los que están en brazos de papá o mamá quedan hipnotizados, algunos de miedo y otros porque creen ver en Pepo al destinatario de la carta que sus papis le ayudaron a escribir. Los más corsarios siguen la travesía por varias cuadras y las bolsas que llevan quedan tirantes, asegurando provisiones para rato.

Entre la gente hay muchas personas grandes que hace 30 años o menos participaban de la cosecha. Ahora son sus hijos los que mantienen el ritual de cada 24 de diciembre, el mismo que comenzó en 1986 y le dio a Larroque un sentido especial a la Navidad.

Las primeras gotas del cielo amenazante bendicen el tramo final de los 30 años del gran Pepo. Después llueve con un poco más de ganas pero queda flotando en el cielo larroquense las buenas ondas que fueron tantas, que no espacio para las nubes. Al final del día el cielo se despeja y el cumpleaños de Jesús puede ser celebrado como se merece. Con la reunión familiar, los amigos y la charla con el balance de otra día con Pepo Noel entre nosotros.

La carta de Pepo

30 años…

… si hasta a mí me parece mentira…

30 años de recorridos, de alegrías, de emociones, de ver crecer éste pueblo, de ver cada vez más gurises, más papis y abuelos esperando verme pasar… y eso es lo que me “toca” el corazón… y muy profundo… la gente varias horas esperando para verme 5 o 10 minutos cada 24 de diciembre…

Mis queridos amigos, uds no tienen la mínima idea de lo que uno ve desde arriba, desde “mi trineo”… esas caritas, esos ojitos… es el mejor regalo que hace 30 años me da el Niño Jesús a mi… Me llenan el alma y persiste en mi por todo el nuevo año… Sé que a estas alturas, el personaje, se me “metió” y se hizo carne en mi cuerpo, por eso, como dice mi hija “me creo Pepo Noel”…

Como todos los años hay muchas y bellas vivencias en el recorrido, este año, me pareció que hubo muchos más gurises y muchos papis en todos los barrios…. Emociona ver tanta gente… me pasa a mi y a mis renos, muchos de ellos con lágrimas en sus ojos, ayudaron para que nadie se quede sin caramelos.

A quienes se quedaron esperando en sus casas y no me vieron, les pido sepan perdonarme. El reno Coco trata de todas formas llegar a todos los barrios, hace lo imposible; pero No Se Pueden hacer todas las calles… No nos da el tiempo… llevamos magia… pero no somos mágicos 🙂

Las muestras de cariños; las cartitas que me alcanzaron; las manos que toqué en el Hospital, en el Hogar de todos; el abrazo de tantos; los besos de los niños; la ternura de tantos bebés que pusieron en mis brazos… y tantas cosas bellas… esas cosas son el mejor regalo que puedo tener… y me las llevo conmigo por siempre, nadie me las puede quitar… Hacer feliz hace bien, gente. Y que esa felicidad sea un ida y vuelta… no tiene precio….

Pero… Pepo Noel no ha estado ni está solo. Detrás de este “Gordo” que tira caramelos hacia todos lados hay mucha gente. Gente que está hace mucho, algunos 30 años y otros que se han ido contagiando con la magia de la Navidad Larroquense a través de los años. Algunos que estuvieron, hoy me acompañan siendo ángeles que van conmigo en el trineo… y me ayudan a ser fuerte en los momentos más emotivos. Y no puedo dejar de nombrar a toda esa gente. Para que uds., que están leyendo esto, sepan de cuánta gente gusta de hacer el bien sin esperar nada. Pues, el famoso soy yo. Ésta gente ni figura y hace mucho, pero mucho para que Pepo Noel quede bien con toda la gente.

Esos amigos son: Rosa María Zapata Analía Duarte Taffarel Petiso Lon Coqui Leiva Diana Guiraldi Ana María Feletti Maria Eugenia Fiorotto Maria Emilia Fiorotto Maria Laura Fiorotto Eric Fiorotto Kevin Fiorotto Florencia Fiorotto Leylen Fiorotto Ornela Taffarel Marco Benedetti Enzo Taffarel Marcos Sack Daniel Colazo Grupo Matrimonio de la Parroquia (década del ’90) Maria Elsa Martinez Lucia Beatriz Alvarez Municipalidad y Medios de Comunicación de Larroque Empresas locales Maria Liliana Guiraldi Taffarel Julio Sartori Tito Olivera Miguel Sellanes – Gustavo Fiorotto – Marcos Gonzalez – Peregrinos Lujan-Larroque Entre Rios Rusín Alem y a la familia Aurora Badini. (cada uno de ellos saben en qué ha colaborado, quizás hace mucho, pero yo… no olvido…).

A la comunidad de Larroque… toda…

A quienes hoy preparan las cajas, las bolsitas especiales, a los que sacan fotos, a los que corren al lado de la camioneta y alcanzan los niños, a quien anima a la gente, a quien maneja: Leandro Frontini Osvaldo Sartori Silvina Gonzalez Javier Romani Rodrigo Ipperi Agus Bonella Naza Ghizzoni Liliana Maria della Giustina , a Coco Fiorotto, quien de los 30 de Pepo Noel, 26 años me acompaña… y a mi familia: Ale Guiraldi Maillen Novoa y Mateo Novoa…

Además de la alegría que cada año es más grande y queda guardada en mi; lo mejor que me ha pasado es la familia que se ha formado, la familia de Pepo Noel. Comencé casi solo, con la ayuda de mi familia y el que me prestaba la camioneta. Y hoy somos tantos que me llena de orgullo y de emoción. No tengo palabras para agradecer por tanto amor.

Gracias a todos y a cada uno. Sepan que, mientras el Señor me de vida, Pepo Noel seguirá repartiendo caramelos, alegría y amor.

Dios bendiga a los niños. Dios bendiga a las familias. Dios bendiga a Larroque. FELIZ 2017 para todos.

Los quiero… con el alma y con mi vida… Jo Jo Jo… hasta la próxima Navidad… jo jo jo.