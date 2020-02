Hijos: Espíritus emprendedores desde temprano

Una respuesta a la pregunta: ¿Podemos ayudar a nuestros niños a desarrollar habilidades empresariales innovadoras? Artículo de Cecilio Taffarel* y Luciano Riolfo**.

Qué más bello que ver a nuestros hijos encarnando un verdadero espíritu emprendedor. Porque sea cual sea el oficio, trabajo o profesión que elijan, si ellos no poseen las actitudes necesarias para el pleno desarrollo de su actividad, todo su futuro va a ser cuesta arriba. A este espíritu, por más que queramos, no lo podemos obtener desde la educación tradicional, sino que lo debemos inculcar y estimular nosotros, los padres. Es una de nuestras responsabilidades más importantes. No es para nada sencilla, pero se puede lograr.

En base a referentes locales y publicaciones internacionales se han recopilado consejos que son interesantes de ser compartidos.

Según Javier Mejías, un experto internacional en estas temáticas, todos los niños son emprendedores por naturaleza. Son jóvenes obstinados, que nunca quedan satisfechos con la explicación que le dan y que quieren comprobar por sí mismos si es así.

Los “mini” emprendedores no suelen encajar en la escuela, y en muchos casos los diagnostican como hiperactivos, cuando, simplemente, es que se aburren con una educación que no les deja experimentar ni cuestionar los conocimientos establecidos. Tienen auténticas ganas de cambiar el mundo y no se contentan con señalar lo que no “funciona” o está establecido, sino que se ponen a idear formas de arreglarlas, por absurdas que estas al cotejarlas con el mundo “real”.

Son jóvenes que desde pequeños están interesados en entender cómo funcionan las cosas y sobre todo cómo funciona el dinero: cómo se gana, cuánto gana su padre y madre, por qué no cobran más, por qué el padre del vecino gana más, entre otros tantos cuestionamientos.

Una de las maneras más importantes de lograr que los menores se inicien en este proceso es ayudándoles a desarrollar actitudes que encuadren con el perfil del empresario innovador. Equivocarse y aprender es uno de ellos. Aunque como padres se habla mucho sobre la importancia de dejar que los niños se equivoquen, a la hora de la práctica no les dejamos. La clave es ceder y soltar para que asuman riesgos y se equivoquen, siempre que no implique grandes peligros. También es parte de este proceso el darle cuerda con preguntas del tipo “¿qué has aprendido?”; “¿valió la pena aprenderlo?”; “¿te sirvió?”.

Otro punto interesante es Salir de su zona de confort. En la vida actual, con la carga de trabajo y cansancio que acarrean los padres, utilizamos los ratos que podemos pasar con nuestros hijos para descansar y disfrutar de ellos con entornos controlados y conocidos. A pesar de ser esto algo agradable, debemos desafiar a los jóvenes y obligarlos periódicamente a salir de su zona de confort, ya sea viajando a lugares nuevos, haciendo actividades o deportes que nunca antes se habían realizado. Aunque al principio les resultará complicado, poco a poco les costará menos adaptarse a los nuevos desafíos.

Incentivar la curiosidad es clave en este aprendizaje. Muchas veces tendemos a dar respuestas cerradas a nuestros hijos cuando nos preguntan cómo funciona algo, de forma que ellos se conforman con nuestra explicación. En lugar de eso, es mejor ayudarlos a razonar y reflexionar sobre sus preguntas. Ejemplo: “¿tú cómo crees que funciona?”; o “¿por qué crees que es así?”. Con el poder de la repregunta, los jóvenes comenzarán a hallar sus propias respuestas.

Para explorar, cuestionarse su entorno y atreverse a cambiarlo, un niño debe sentirse seguro, cómodo y confiado. Para estimular esto, jamás, bajo ningún concepto, hay que reírse de sus intentos o enojarse porque no consigan hacer las cosas a la primera. La paciencia y una expresión de amor incondicional, tanto si lo hacen bien como si lo hacen mal, son fundamentales.

A los hijos hay que acostumbrarlos a la incertidumbre. Debemos hacer que los niños no se sientan excesivamente incómodos con la incertidumbre, ya que posiblemente esta es una de las compañeras más habituales del emprendedor. Poco a poco, si perseveramos, desafiamos sus capacidades y se acostumbran a salir de su zona de confort, acabarán sintiéndose algo más cómodos con la incertidumbre.

Los padres deben ayudar a sus hijos a estimular la tenacidad, el esfuerzo y la resistencia al fracaso, ya que una de las lecciones más duras de la vida es aprender a pelear por lo que queremos, perseverar cuando todo se hace cuesta arriba y levantarnos luego de tropezar. Para un niño, emocionalmente inmaduro, es todavía peor, por eso es necesario dejarles en claro que, si quieren algo y pelean por ello, podrán conseguirlo, sin importar lo que los demás digan sobre uno.

Vale resaltar que la clave de todo este camino es que sea divertido, un juego en el que todos los integrantes de la familia la pasen bien. Además, no es mala idea plantear esta serie de ítems como un hermoso objetivo para este 2020. Cabe destacar que ya hay padres que, de alguna u otra manera, ya lo realizan. La intención es sumar más gente a esta fiesta y mencionarles que es un sueño que es posible cumplir.

Por último, una frase de San Francisco de Asís: “Comienza haciendo lo que es necesario, después lo que es posible, y de repente estarás haciendo lo imposible”.

Cecilio Taffarel*. Consultor – Profesor

Luciano Riolfo**. Licenciado en Periodismo.