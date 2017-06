Hockey, un deporte en constante crecimiento en Larroque

Jonathan Fernández y Cecilia Arce, que tienen a su cargo el Taller Municipal de Hockey sobre Césped, que se desarrolla en el Parque de la Estación, comentaron sobre las actividades que llevan adelante, especialmente, con las categorías menores. La inscripción es libre y gratuita, y está abierta durante todo el año.

“La enseñanza de hockey está destinada para ambos sexos, de todas las edades”, comentó Jonathan Fernández. “Los niños de 6 a 10 años entrenan miércoles y viernes, desde las 17 hasta las 18. Luego, de 18:15 hasta 19:30, entrenan la sub 12 y sub 14 de damas. En tanto que los jueves también brindamos clases para los chicos que están en competencia. Las chicas de sub 10, sub 12 y sub 14 hacen una clase extra”.

“Se compite en la Liga Sur Seven, que se juega una vez por mes, dos partidos por jornada”, agregó. “Y la Primera División de mujeres, practica los días martes y viernes, a partir de 2 de la tarde”.

Por su parte, Cecilia Arce, indicó: “hace dos años y medio que estamos con el proyecto, que nació de los dos (ella y Jonathan), y tenemos mucho apoyo del municipio. Las inscripciones están abiertas durante todo el año y la misma es totalmente gratuita. Pueden inscribirse niños desde los 5 años hasta los 16, y mayores de esta edad”.

“El hockey es un deporte costoso y por ahí tratamos de abaratar gastos, en el sentido que tenemos palos para los que se inician y no pueden comprarlos. El que puede hacer un esfuerzo, tiene su propio palo, su propia bocha, pero no es necesario que concurran al taller con estos elementos”.

Asimismo, Arce, manifestó: “En general, hemos crecido como práctica deportiva, más allá que algunos juegan hockey como hobbie, otros porque les gusta competir. Esperamos a mujeres y varones que se quieran sumar al taller, estamos a disposición de ellos”.

En tanto, Fernández, destacó el acompañamiento de los padres, al decir que el mismo “es muy valioso”. Al tiempo que añadió, “En cada viaje, por ejemplo, si faltan cubrir butacas en el colectivo, los papás abonan y viajan junto a sus hijos. Es decir, ellos siempre tienen muy buena predisposición para trabajar, colaborar, recaudar fondos.

El torneo en que se compite tiene sedes rotativas. Ya hemos jugado en Villaguay, Federal, Diamante y la próxima fecha se disputará en Larroque. La liga pertenece a Buenos Aires y la coordina Ezequiel Schulteis, de Villaguay”.

A la hora de los agradecimientos, Cecilia Arce, expresó: agradecemos al municipio y a los padres. Y si alguien se quiere sumar, puede hacerlo, la inscripción es gratuita y está abierta todo año”.

TALLER MUNICIPAL DE HOCKEY

Destinatarios, días y horarios:

De 5 años hasta a 10 años, miércoles y viernes de 17 a 18:15.

De 11 años hasta 14 años, martes y jueves de 18:30 a 20 y sábados 10 hs.

De 15 años en adelante, martes y viernes, 14:30 hs.

Caballeros, martes, jueves y viernes, 20:30 hs.

Sub 14 y sub 16 (varones), entrenan los jueves, de 15 a 17, para los Juegos Evita.

Lugar: Parque la Estación.

Inscripciones: directamente el día de la clase.

Prof. a cargo: Jonathan Fernández, Cecilia Arce.