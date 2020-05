Homenaje de la Biblioteca a 10 años del fallecimiento de Teresita Luque

Por medio de Daniela Churruarín, la entidad publicó un texto en memoria de una gran hacedora de la cultura y de las instituciones larroquenses.

Teresita Luque 11 de abril de 1921 -16 de mayo de 2010

BIBLIOTECA POPULAR JUAN BAUTISTA ALBERDI

Desde su fundación a esta parte, Larroque podría contar su historia en tres etapas, dice Teresita que le comenta siempre su amiga Luisa Barel. Lo cierto es que la cuarta, quizás, para seguir el tono de esa conversación, podría ser la de los tiempos que vinieron después, de muchos cambios y avances tecnológicos, pero que no ha impedido este recreo que hoy nos tomamos para hacer memoria sobre nuestros antepasados mayores, como gusta decir a nuestro querido Roberto Romani.

María Teresa Luque de Benedetti, Teresita para todos los que la conocimos, constituye uno de los personajes entrañables de la historia de nuestro pueblo que, ya peina canas muy grises. Había llegado por esta zona en 1945 como maestra en la entonces Escuela Córdoba 54, hoy 93 Faustino Suárez, y aquí formó su familia con Piero Benedetti, con quien tuvo a sus cinco hijos: Atilio, Marcelo, Ricardo, Jaime y Osvaldo.

El fallecimiento temprano de su compañero, forjó su temple como mujer que tomó las riendas de su vida, de su familia y de sus intereses junto al compromiso en una Larroque que estaba en el esplendor del nacimiento de las instituciones.

Dentro del ámbito de la parroquia, Teresita participa en 1969 dentro de los primeros 313 socios fundadores de la Cooperativa de Agua Potable; en 1974 con la creación de la Escuela Parroquial de Arte Escénico junto al querido Padre Paoli; y es ella también quien, como directora de la escuela, en 1996, luego del fallecimiento del sacerdote, gestiona que la misma sea absorbida por la Municipalidad de Larroque, transformándose en la EMAE que aún continúa con su actividad.

En la Comisión Municipal de Cultura estuvo desde sus inicios en 1964 hasta 1987, a la vez que en la Comisión de la Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi de la que fue Presidente durante 1958.

Una de las anécdotas que Rafael Almeyra recupera en El Montaraz del 16 de julio de 1985, es su relación con la fundación del primer colegio secundario de Larroque. Ella cuenta que una tarde de octubre de 1953 transitábamos con otra maestra, Irma Albornoz, las calles de Larroque, cuando al pasar frente a la casa de un vecino, este que estaba leyendo “El Argentino” nos increpa, diciéndonos que acababa de leer en el diario que en Galarza se había creado un colegio secundario y qué pasaba en Larroque que aún no tenía secundario.

Esto fue la chispa, ya que con Irma llevamos la inquietud a la escuela donde obtuvimos un eco favorable y entusiasta, especialmente de su director Sr. Ibarra, como también de Hilda de Reynoso y se comienza a trabajar de inmediato en el proyecto mediante una convocatoria a los padres, con tanto éxito que en abril de 1954 funcionaba en la Escuela 54 el Instituto Gral. San Martín, que luego sería el hoy Colegio Nacional Villa Larroque. Durante dos años fui profesora de francés del flamante instituto, hoy Escuela Secundaria N° 15 José Benedicto Virué.

Recurrimos a muchas fuentes para reconstruir sus pasos, otra de ellas, es la voz de su hijo mayor, Atilio, que nos cuenta sobre sus orígenes. Teresita había nacido el 11 de abril de 1921 en Arrecifes, provincia de Buenos Aires, hija de madre italiana Aída Rossi y de Francisco Luque, un español oriundo de Málaga que había venido al país y junto a otros socios habían instalado la tienda La Porteña, la que, por motivos que se desconocen, sufrió un incendio y hubo que recomenzar la historia.

Este renacer tuvo como destino a la ciudad de Basavilbaso, en donde fue empleado como dependiente en una red de tiendas que la memoria pierde, pero que podría haber sido la cadena Blanco y Azul, donde se trasladó toda la familia. Aquí Teresita hace sus estudios primarios en una escuela judía hasta quinto grado, y para poder finalizar con su formación primaria, regresa a Buenos Aires, a la casa de sus abuelos. Finalmente se recibe de Maestra Normal Nacional, con medalla de oro, en la Escuela Normal de Concepción del Uruguay.



Teresita contaba que, para regresar del colegio del Carmen hasta lo de sus abuelos, en esos tiempos, tomaba el subte en Córdoba y Callao, cuando, un día determinado al salir de la boca del subte, se encontró con una conmoción porque, a raíz de la trágica muerte de Gardel, una chica se había suicidado arrojándose desde un sexto piso; así que de este modo recordaba siempre Teresita, aquel hito histórico ocurrido el 24 de junio de 1935.

Otra de las voces familiares nos cuenta sobre la confusión que se suscitó aquel anecdótico día del asalto a la sucursal del Banco La Nación de Gualeguay, ocurrida el 19 de junio de 1969, y en el cual le atribuyeron la presencia a Teresita, como uno de los cuatro clientes madrugadores que, según las crónicas periodísticas de la época, se encontraban operando allí al momento del atraco a mano armada y a la voz de “Arriba las manos”, y a quienes obligaron a arrojarse al suelo.

Sucede que Teresita solía hacer estos viajes en búsqueda de efectivo para efectuar el pago de sueldos docentes de la escuela, pero la voz que corrió la noticia, casi como una voz radial, no era certera. Desde allí que quedó el dicho “Según la radio de…comenta que tal y tal cosa”, y no damos nombres para no herir susceptibilidades.

Roberto Romani nos envía sus cálidos recuerdos de aquellos años, en donde él, muy jovencito, compartía tardes y reuniones junto a Teresita y el Padre Paoli, pilares fundamentales del pensamiento. Recuerda haber ido muchas veces a su casa, la recomendación de textos y lecturas y el temple como mujer, como madre, como docente trabajadora de la cultura y su compromiso con la vida institucional, con una visión única y ejemplar para el desarrollo del pueblo.

Por último, y esta ya es personal, viene el recuerdo del viaje a Buenos Aires, al lujoso Hotel Alvear donde se hizo la presentación póstuma del libro de memorias de María Esther de Miguel. Hasta allí habíamos viajado un grupo de personas de Larroque, en el que se contaba Teresita.

Cuando estábamos en la recepción de este lugar tan paquete, en el que nos recibieron unos caballeros de frac y galera tomándonos de la mano para bajar del pescante, Teresita nos dice: chicas: vayan al baño, y ahí fuimos, porque la novedad era que los sanitarios contaban con descarga automática por sensores, y para nosotros resultó toda una paquetería.

Teresita falleció el 16 de mayo de 2010 a los 89 años. Por resolución del Honorable Concejo Deliberante, se designa con el nombre de Teresita Luque a la calle de la manzana 145 de la zona noreste de nuestro pueblo, que hace justicia a su memoria.

Así era Teresita, una persona con la que siempre se aprendía algo nuevo. Un pueblo que crece es el que honra un pasado de notables y hoy la recordamos en el 10° aniversario de su partida.

Y como toda nota que se precie de literaria, nos viene bien este poema de Isidoro Blaisten que le rinde homenaje:

Si es cierto mamá que estás tras los cristales

que florecen tus gestos por las altas glicinas

que susurra tu voz hablando en algún lado

que me miran tus ojos, varados como un barco

a estribor de la vida.

Si es cierto que estás yo quisiera llegarte:

trepando por el brillo de una estrella

o volando a gaviota de un suspiro

o montado a babucha de un enano con botas

o subido en las hojas que vuelan por otoño.

Yo quisiera llegarte y conversar contigo.

Decirte muchas cosas y no decirte nada:

“Que estoy bien de salud y que he crecido

Que me dejo el bigote y tengo amigos

Que fui audaz, tuve miedo y de a rato escribo”.

Yo quisiera llegarte y conversar contigo.

Decirte muchas cosas y no decirte nada:

Decirte muchas cosas y cosas sin sentido:

“de contarte una historia que haga dormir las madres

de comprar la venganza en las casas del ramo

de formar un racimo con peces y con ciervos”.

de enhebrar un collar con caricias y manos

de anudar una cuerda con colas de ratones

de habitar una casa que sea pura ventana

de inventar un muñeco con piernas de lombrices

de tocar el tambor en la panza de la luna

de fundirte un anillo con plata de tus sienes

de poner algodón y guardarme las nubes”.

Yo quisiera llegarte y conversar contigo.

Decirte muchas cosas y no decirte nada:

Ser un hueco en tu falda, un momento en tus manos,

un lugar despeinado en tus caricias,

un castigo ya cumplido en tus rincones.

Yo quisiera llegarte y no decirte nada.

Después decirte adiós, con un adiós sencillo.

Decirte luego adiós porque me esperan.

Me esperan sinsabores y una deuda. Alegría,

zapatos, tinta fresca. Un portal con su beso

y los gorriones.

Adiós mamá hasta pronto.

Trázame un sendero con tu voz

y una estela luminosa con tu gesto,

resérvame una gruta de ternura

y guárdame un lugar en tu regazo.

Yo llegaré hasta ti de cuando en cuando

a conversar contigo sentado en las estrellas.

Ida y vuelta hacia mi madre muerta de Isidoro Blaisten en Sucedió en la lluvia

Daniela Churruarín

Comisión Directiva Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi

Fuentes

Archivo de la Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi

Comisión Municipal de Cultura, archivo a resguardo en Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi

Historia institucional de la Cooperativa de Provisión de Agua Potable y otros Servicios Públicos de Larroque Ltda.

Historia institucional de la Escuela Municipal de Arte Escénico Pbro. Alberto Paoli Lovera

Memoria de sus hijos Atilio y Ricardo Benedetti y de Roberto Alonso Romani

Suárez, María del Rocío. (2007). El maestro Faustino Suárez y el sueño de una “Escuela Grande”. EDULAC

Teresita Luque de Benedetti maestra, madre y la cultura, (Larroque julio de 1985). El Montaraz, p. 9.