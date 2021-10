Hoy se cumple un siglo de la colocación de la piedra fundamental del templo parroquial

La crónica de aquel día indica que unas 1.500 personas se congregaron sobre el terreno en el que se levantó el edificio. Ese día además se bendijeron los cimientos y hubo misa con primeras comuniones y procesión. Hicieron uso de la palabra el Padre Blasón, el comisario Albizú y Orestes Taffarel, en nombre de las comisiones pro templo.

Si bien la Comisión Directiva junto con el Párroco había designado a la Virgen, en el Acta de colocación de la Piedra Fundamental, era San Isidro quien aparecía como Patrono. Es oportuno reeditar estos documentos recopilados por Delia Esther Notthoff, que nos ayudan a revivir lo que pasó hace 100 años con lo que el diario El Censor de Gualeguaychú publicaba sobre lo acontecido en nuestra ciudad el 12 de octubre de 1921.

«Todo ha sido movimiento y actividad en Larroque la semana pasada. Reunión numerosa de la concentración popular, carreras, misión y colocación de la piedra fundamental de la capilla, han sido los poderosos resortes que han puesto en movimiento a nuestra tranquila población. La colocación de la piedra fundamental del nuevo templo, que dentro de breves días comenzará a edificar, ha sido un acto solemnísimo.

Desde esa se trasladó el señor Cura Párroco que durante cuatro días predicó una misión con la que entusiasmó a la población. El día 12, desde muy temprano notó en nuestra villa una gran afluencia de carros, coches, automóviles, que venían trayendo a los pobladores de las vecinas colonias. A las 9 se celebró la misa en la que hicieron la primera comunión un grupo de niños y niños, después de la misa se formó la procesión que en ordenada columna de más de 1500 personas, se dirigió al terreno destinado para la Capilla, que se hallaba profusamente embanderado.

El Cura Padre Blasón delegado del señor Obispo Diocesano, bendijo la piedra fundamental; firmada el acta por las comisiones de damas y caballeros, se procedió a la colocación de la piedra y la bendición de los cimientos; acto seguido el señor Cura Párroco pronunció un breve discurso, explicando el acto y la necesidad del templo haciendo votos para que el 15 de Mayo próximo fiesta del santo titular de la Capilla S. Isidro Labrador, pueda inaugurarse parte de la nueva capilla. Hicieron uso de la palabra el comisario señor Albizú en nombre del señor Jefe de Policía del Departamento y el joven Orestes Taffarell en nombre de las Comisiones Pro Tempo.

Fueron padrinos en el acto de la bendición el señor Pedro David Taffarell y la señora Lucila E. de Paulette, que han sido muy felicitados, pues a ellos se debe en gran parte el éxito de las fiestas. Durante esos días se ha recolectado en Larroque más de tres mil pesos para la construcción del templo.

Discurso del comisario señor Albizú:

Señoras, señores: En nombre del jefe de Policía del Departamento, venga también a traer mi palabra de aliento y un sincero aplauso para el vecindario de esta Villa, ante la magna obra de progreso y de cultura cristiana que en estos faustos momentos inicia bajo los más brillantes auspicios de un éxito seguro, y halagador para sus incansables iniciadores.

«Desde la cima de veinte siglos contemplo señores, la obra del cristianismo y no puedo menos que reconocer por la fuerza y evidencia de los hechos, que a él se debe el alto grado de progreso y de cultura a que ha llegado la sociedad moderna. Las grandes conquistas obtenidas a favor de la libertad de la igualdad y de la fraternidad humana, de la rehabilitación de la mujer, de la dignificación del trabajo, no han sido el patrimonio de los siglos anteriores. Cristo, sino que han nacido y prosperado al influjo benéfico de sus doctrinas y ejemplos. A la sombra de ese árbol veinte veces secular, que se llama Iglesia de Cristo, han prosperado los pueblos y solo han quedado sepultados en las tinieblas del error y de la barba ríe aquellos, que por desgracia suya no han querido cobijarse bajo su sombra bienhechora .

«El mismo acontecimiento magno que hoy celebra el mundo entero quizás el más memorable de la historia en el orden material: el descubrimiento de América, fue auspiciado, alentado y favorecido por los reyes católicos de la católica España, por eso el gran Almirante al pisar esta bendita tierra americana plantó en sus suelo virgen la Cruz de Cristo como símbolo de civilización. Preveía el gran Colón que solo a la sombra de la cruz sería grande y libre el nuevo mundo.

«Levantar un templo donde no existe es y será un progreso materia, pero levantar una nueva Iglesia en medio de un pueblo, es levantar una Cátedra donde ha de derramarse a torrentes la luz sacrosanta del evangelio , que ha de hacer desaparecer las tinieblas de la oscura noche de la ignorancia y reinar con luz esplendorosa la Verdad, el orden, el respeto a las leyes divinas y humanas, la caridad, la justicia, la honestidad, eternos sillares sobre los que han de basarse los pueblos que quieren ser grandes y felices. Señores: la obra que hoy se inicia es grande, y siempre fue la contradicción el patrimonio de las grandes obras; antes de llevarla a término encontraréis dificultades y obstáculos cien; pero no desmayéis, levantad como esforzados vuestros ojos, fijadlo en esa cruz, ella es el emblema del triunfo y de la victoria.

Foto de la comisión Pro Templo presidida por Pedro David Taffarel

«Discurso del joven Taffarell:

Señoras, señores: En nombre de las comisiones Pro Templo de Caballeros y señoras, que me han delegado para manifestar en estos solemnes momentos, el cometido de la misión que desde varios años vienen persiguiendo, a saber la construcción de un templo en esta «progresista villa», como reclaman los sentimientos cristianos de sus buenos habitantes.

«Ha llegado el fausto día, no del fin de la obra sino de su punto inicial, día feliz, pues que representa un anhelo y una esperanza, como la han tenido todos los pueblos de poseer un templo donde reunirse para elevar sus plegarias al Dios de las misericordias y recibir el bálsamo del consuelo en los rudos combates de la vida. Hoy 12 de Octubre fecha de la colocación de la piedra fundamental del futuro templo de este pueblo será una de las primeras efemérides que este pueblo deberá gravar con caracteres indelebles de su historia para ejemplos de nuestros hijos.

«Las comisiones que por tan largo tiempo han actuado en la magna obra, no se limitan en manifestar, que siempre han encontrado un concurso pecuniario y la mayor buena voluntad en aportar cada uno su grano de arena en una u otra forma agrandando en ánimo y el entusiasmo. No todos fueron triunfos, la anormalidad creada por la guerra europea, el encarecimiento de los materiales y de la vida, los contrastes sufridos en la ganadería, las anormalidades de los años agrícolas, las fluctuaciones comerciales, etc. Mucho han influido a la densa y dura tarea en el desenvolvimiento de su misión que prolongaron a largo tiempo, el acto que hoy celebramos.

«El adelanto o terminación de la obra que hoy se cimienta, depende mucho de sus directores pero aún mucho más del pueblo. ¡Obra de culto, obra del pueblo!, por consiguiente, las comisiones encargadas estiman la mayor gratitud que fueron acreedores de todo contribuyente y ruega sin que le sea ningún sacrificio, continúen aportando los medios que les sea posible a fin de que la empresa continúe hacia su destino final. La pía obra que hoy se contempla no puede estar mejor predispuesta con la selecta y gran concurrencia que de cerca y de más lejos se congregan en este lugar, con los más sanos propósitos de contribuir con la expansión múltiple a sus beneficios, quedando ambas comisiones agradecidas íntimamente de toda la concurrencia a la vez guardarán gratos recuerdos en esta fecha memorable. He dicho.»