“Incertidumbre, preocupación y dolor” del obispo Zordán por la creciente crisis en el país

El obispo de la diócesis Gualeguaychú se refirió al delicado momento que atraviesa el país. Habló de las insalvables diferencias entre los argentinos y la necesaria esperanza para mirar el futuro.



Días atrás Moseñor Zordan había sido noticia por sus declaraciones con respecto a la relación entre el Estado y la Iglesia. “Lo ideal sería que estén separados”, dijo en una entrevista con ElDía, y sostuvo su pensamiento en las bases del Concilio Vaticano Segundo.

“La Iglesia tiene que tener libertad para ejercer el culto y la evangelización, y el Estado para hacer lo que tiene que hacer en función del bien común. Si la opinión de la Iglesia dependiera de la ayuda o no del Estado estaríamos en problemas”, reforzó ayer en una entrevista del mismo medio.

Esta relación de “sana autonomía” entre el poder político y el poder religioso es la que busca cultivar desde que llegó al Obispado local para suplantar a Jorge Lozano.

Reservas morales

Mientras Zordán dialogaba, el dólar escalaba, minuto a minuto, y se disparaban las alertas más alarmantes.

“La situación económica nunca viene sola, el descalabro económico hace que mucha gente quede fuera de las posibilidades de llenar el changuito de los supermercados o pagar los servicios”, lamentó el santafesino de 61 años.

“A mí me genera incertidumbre, preocupación, dolor. Creo que se había puesta mucha esperanza en este nuevo tiempo, y vivimos una nueva desilusión” y si bien “estamos acostumbrados a las crisis económicas y sociales que son recurrentes en nuestra patria, los distintos actores sociales tenemos que animar a la esperanza”, dijo el Obispo. Aunque aclaró que “no se trata de una esperanza tonta, no se trata de decir que aquí no pasa nada, sigamos para adelante, sino de una esperanza ligada a que todavía hay reservas morales y sociales que pueden sacar la patria adelante”.

En este sentido, el religioso expresó: “Tenemos que cambiar este antagonismo muy fuerte que hace que todo lo que piensa y hace el otro está mal, y hay que destruirlo. Entonces tenemos que empezar siempre de nuevo”.

En este sentido, Zordán ilustró la mentalidad “chiquita” que cruza a grandes sectores de la sociedad argentina cuando de política se habla: “En el gobierno anterior se lo consideraba a Bergoglio como el jefe de la oposición, y en el gobierno actual se lo considera a Bergoglio como el jefe de la oposición”.

“Debemos dejar de lado los intereses sectoriales y pensar en la patria”, sintetizó el Obispo.

Fuente: Diario El Día