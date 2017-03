Invitan a conmemorar el día de la Memoria en plaza San Martín

El mismo grupo que organizó el encuentro del año pasado, se juntará esta tarde a las 16 en la plaza, en un encuentro que convoca a artistas locales.

Desde que el municipio optó por dejar abierta a la libre expresión las manifestaciones relacionadas al día en que se recuerda el inicio del proceso militar con las atrocidades que se dieron en ese contexto, el grupo que organiza el festival “Larrockandroll” asumió el rol de convocador.

“No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos” dice Luis Andreatta en su cuenta de facebook y continúa: Evento por la memoria con artistas invitados.

Larroque no olvida, el pueblo canta verdad y justicia por los 30 mil compañeros desaparecidos.

Viernes 24 de marzo, 16 hs. en Plaza San Martin.



Andretta confirmó que estarán las bandas “Mosca, Metralleta, Laura De Zan, la batucada del barrio San Isidro, y hay una invitación a un montón de artistas más que no nos han confirmado aún. Aclaró también que como “organización independiente y autogestiva” decidimos hace un par de años no pedir ni aceptar nada del Estado”. De ahí que la municipalidad no participa de la organización aunque probablemente haya algún tipo de presencia de alguno de sus funcionarios.