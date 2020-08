Jaime Benedetti: «En este momento del país la reforma judicial es completamente desaconsejable”

El Senado oficializó la convocatoria a sesionar el jueves para tratar la reforma judicial. Será a partir de las 14, según el decreto firmado el martes por Cristina Kirchner. El oficialismo cuenta con el número suficiente para aprobar el proyecto a pesar de las críticas. En la ciudad la oposición local realizó una rueda de prensa y mensajes críticos en las redes.

En una entrevista con diario El Argentino, el larroquense, quien se desdempeña como presidente departamental de la UCR, expresó que “veo que hay un aprovechamiento de la pandemia para avanzar en una reforma judicial”

A pesar de los duros cuestionamientos de la oposición e integrantes del propio Poder Judicial, el oficialismo buscará imponer su mayoría numérica desde hoy en el Senado la reforma judicial, que será tratada desde las 14 en una sesión virtual.

La vicepresidenta Cristina Kirchner -que este martes defendió el proyecto y aclaró que no se trata de una “reforma”– firmó en las últimas horas el decreto de convocatoria a la sesión, donde la oposición ya avisó que no dará quórum.

El proyecto de ley que presentó Alberto Fernández busca la ampliación de la justicia federal en todo el país para diluir el poder de Comodoro Py.

Además, crea un Consejo Consultivo de juristas, transfiere la competencia penal a la Ciudad de Buenos Aires y fija una serie de «reglas de actuación» para los magistrados federales. Otro de los puntos principales es la creación del fuero Federal Penal, con 23 nuevos tribunales.

El ex diputado provincial y actual presidente departamental de la UCR, Jaime Benedetti manifestó que: “En este momento entiendo que hay otras prioridades, siempre se puede mejorar la Justicia, pero teniendo en cuenta los costos que se han anunciado y la situación que estamos viviendo en medio de una pandemia es completamente desaconsejable”.

Remarcó que: “Veo que hay un aprovechamiento de la pandemia para avanzar en una reforma que no percibo que vaya a beneficiar al común de la gente, porque no se trata de reformar la justicia penal, sino que tiende a proteger la situación de los políticos que tienen causas por corrupción”.

Al consultarle por si se reunirán los votos necesarios para aprobar la reforma en la Cámara de Diputados una vez que hoy sea tratada en Senadores, para que la reforma se convierta en ley, Benedetti, dijo que: “Espero que no, pero desconfío de las armas que tiene el Gobierno Nacional que no está distribuyendo los fondos de forma legal mediante un parámetro claro y con esto puede llegar a alinear a algunos legisladores para que acepte esta reforma.

Por otro lado lo que impresiona mucho de esto es la amplitud del tema y el poco tiempo que se tiene para analizar y trabajar sobre tantos artículos y dictámenes de las comisiones.

Concretamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación se le quita la autonomía del manejo del presupuesto, por lo cual va depender de un órgano como es el Consejo de la Magistratura que está integrado políticamente, por lo tanto esto es de una señal lamentable que está dando la reforma.

Otro cuestionamiento preocupante es la cláusula Parrilli, por la cual los jueces podrían denunciar ante el Consejo de la Magistratura que es un órgano político, a medios de comunicación, autoridades políticas que ejerzan presión sobre los jueces. Ahora cuál es la presión y cuándo se considera presión, cuando se considera un medio, un periodista que opine distinto será considerado un medio de comunicación.

Concretamente en nuestra ciudad estamos viviendo una situación en la cual el Centro Comercial se presentó ante la Justicia Federal pidiendo por la libertad de trabajo, y si se aplica la reforma judicial, cualquier opinión que yo diera sobre esto como dirigente político o un periodista, podría ser interpretada por un juez como una presión para resolver en un sentido u otro, lo cual la opinión es el sentido de la democracia tal como la hemos vivido en nuestro país todo este tiempo”.

El manejo de la pandemia en Gualeguaychú

En cuanto a cómo se está manejando la pandemia, el dirigente del radicalismo departamental dijo que: “Tenemos una postura crítica en cuanto a la información que se nos brinda, también nuestros concejales pidieron participación en el COES y no tuvieron respuestas. Así que a nosotros esta medida del ASPO nos tomó por sorpresa, porque no contábamos con un nivel de información detallado y si existe no lo conocemos sobre el cuadro de situación de la ciudad.

Consideró que el parte diario el Hospital es insuficiente e incompleto, no sabemos con certeza la situación, gracias a la labor de los medios de comunicación creemos saber cuántas camas disponibles hay en el Hospital y en los centros de aislamiento, pero oficialmente esto no está registrado en ningún organismo oficial. El último estado de situación que logramos acceder en cuanto a la situación general de la ciudad está publicado en la página del Hospital Centenario y es del mes de julio.

Cuando escuchamos a las autoridades sanitarias, nos dicen que la situación es muy dinámica y creemos que si la sociedad contara con más información podríamos trabajar de una manera más eficaz y cuando la situación se logra comprender por el total de la población, la gente va a estar más dispuesta a colaborar.

-¿La mesa de Junto por el Cambio solicitó alguna reunión con el intendente para acercar su colaboración? (Se le consultó).

-Como mesa la verdad que no, pero si se acercaron nuestros concejales y desde el partido nos pusimos a disposición del municipio. No lo hemos hecho porque son tantos los problemas cotidianos que es por eso que no se dio ese encuentro, como tampoco se había dado la posibilidad de volver al ASPO y es por eso que hizo que comenzáramos a hablar sobre estas cosas, con mayor profundidad. De hecho estamos con ideas de publicar un documento señalando dos cuestiones, la falta de información y la falta de propuestas hacia el futuro.

Necesitamos que haya protocolos claros, tanto desde las situaciones de aislamiento y de alta de la actividad. Necesitamos saber con qué recursos contamos es algo oscuro y misterioso no alcanzamos a saberlo.