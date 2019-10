Jorge Flores se impuso en la media maratón de Chajarí

Dominó en la categoría de 65/+, empleando un tiempo de 1:47:52 para recorrer los 21 kilómetros de la competencia del 29 de septiembre. En la general arribó en el puesto 58 entre los varones. Fotos: Deportes Villa Adela.

El domingo pasado, en el parque termal de la ciudad Chajarí, se desarrolló una media maratón (21k) y una carrera de 8 kilómetros, pruebas que convocaron a unos 500 fondistas del país y también algunos de Brasil y Uruguay. Y, Larroque, estuvo representada por Jorge Atilio Flores (65), conocido popularmente como “Negro”, que ganó el primer puesto en su categoría, empleando un tiempo de 1 hora 47 minutos.

“Para los 21 kilómetros no estoy bien entrenado, porque en este caso me estaba recuperando de un problema de salud”, comentó el maratonista larroquense. “Desde los 12 a los 21 kilómetros, la guapée. Y les contó a todos, por el calor, el viento, en un circuito ‘que se hace respetar’. Hice 1 hora 47 minutos. Terminé conforme, obteniendo el primer puesto en la categoría 65 años en adelante. Igualmente, lo principal es largar y llegar con la idea de clasificar entre los tres primeros de la categoría”.

“En el domingo, en Chajarí, hicimos un lindo equipo, con corredores de distintas categorías. En un tramo se venían dos o tres muchachas de Concordia y se pusieron detrás nuestro para que le ‘cortáramos’ el viento”.

SUS INICIOS:

El “Negro” Flores explicó en qué momento descubrió la pasión por el deporte. “Había una escuela chica en Larroque, la 132, que estaba cerca de la Estación. Y cuando tenía 11 años, más o menos, me preguntaron si no quería participar en un campeonato de atletismo, que se disputaba en Urdinarrain y en Larroque. Era un triangular escolar. Y empecé en salto en alto, en largo y carrera, que se desarrolló en el Club Central. Y gané las tres medallas”.

“Luego, a los 18 o 20 años, se corría una carrera en Larroque y me propuse participar y clasifiqué décimo en la general. A partir de ese momento comencé en esta actividad”, cuenta Flores.

“Tiempo después, a los 22 o 23 años de edad, gané muchas carreras generales en Entre Ríos. Un profesor de Gualeguay, de apellido Da Dalt, me mandaba por escrito la rutina que tenía que hacer de entrenamiento”.

“Luego me fui a vivir a Buenos Aires y entrenaba en pista de atletismo, con profesores; anduve bien por algún tiempo. Después, yendo al trabajo, en la ruta 197, tuve un accidente de tránsito en una bicicleta, que me ocasionó problemas de rodilla durante muchos años. Gracias a Dios pude sanarme y volver a correr. Hace unos 20 años volví a vivir en Larroque”.

TRAYECTORIA:

Jorge Flores indicó que ha realizado “más de 20 maratones y otras tantas, media maratones. En Foz Iguazú corrí tres maratones y en Curitiba, una. En septiembre de 2020 voy a ver si puedo correr los 42 de Foz Iguazú, que tiene un recorrido difícil; la partida se realiza desde la Represa de Itaipú, se recorre la ciudad y la llegada es frente de las Cataratas”.

“Las mejores carreras las hice en Larroque, donde ganaba todas las generales. En los 10 km tenía un tiempo de 30 minutos, aproximadamente. En esos tiempos, surgió la posibilidad de correr representando al Club Independiente de Avellaneda pero no acepté porque uno extraña a su pueblo”.

AGRADECIMIENTO:

Finalmente, Flores, agradeció “al Municipio, a Atilio Benedetti, Javier Castrillón, Sergio De Lucca, a las radios, que me dan el respaldo. Estuve hablando con el “Gordo” Elena y me dijo que cuando necesitara me iba a dar una mano. Y agradezco a la gente de Larroque, en general, por el aliento y el apoyo permanente”, expresó.

POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO 1 58 JORGE ATILIO, FLORES LARROQUE VARON 21 KM VARON 65/+ 1:47:52 2 68 SAVIO JUAN OSCAR CONCORDIA VARON 21 KM VARON 65/+ 2:11:25 3 74 GAMARRA, GREGORIO DANIEL CHAJARI VARON 21 KM VARON 65/+ 2:18:34