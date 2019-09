José Castro presenta su material discográfico

El músico local, José Castro, presentará este viernes a las 21 horas, en la Sala “Padre Paoli”, su primer material discográfico denominado “Escribiendo a los que quiero”. Está compuesto de 15 temas, íntegramente de autoría propia, que fue grabado en el estudio «Palo y a la Bolsa Producciones» de «Joseca» Albornoz.

El propio Castro contó que “se trata de un disco con letras que he venido recopilando desde hace muchos años. Las canciones están dedicadas a personas que han fallecido; otras, no, las cuales han marcado un camino en mi vida, en mi trayectoria, que han dejado huellas tanto en mi como en mi familia”.

Consultado sobre el estilo de las canciones, José, explicó que es “Folklórico lento, que por ahí tiene variaciones, ya sea en el tono como en lo melódico para que no se parezca todo a todo. Siempre le canto a lo que me ha marcado en la vida, como personas que fueron mis amigos; al Padre Paoli; a la familia; a la situación económica del país, que lo escribí hace muchos años pero sigue vigente. También hay un tema dedicado a mi mismo; a cosas, como un árbol que me salvó la vida cuando era niño y estaba en medio de una tormenta”.

Hace 28 años que José canta y acompaña en las misas que se realizan a la Parroquia “Nuestra Señora del Perpetuo Socorro”. Acerca del trabajo realizado, expresó: “Haber logrado este material discográfico significa una satisfacción personal. Hubieron personas amigas que me ayudaron, me dieron una manito y por supuesto también la Dirección de Cultura que está haciendo todo lo posible la presentación del viernes, que desde ya agradezco porque realmente me abrieron las puertas”.

En la nómina de agradecimientos, Castro también incluye a “la vida, a Dios, a mi familia, que es mi cimiento. El título del CD justamente está destinado a ellos y después a toda aquella gente que hizo posible que pudiera hacer posible este sueño que se cumplió. Y voy a seguir agradeciendo porque tengo muchos amigos en la parte musical, de las peñas”.