José Peter: “Llevamos tres años de sequía y a ningún productor se le ocurriría quemar en estas condiciones”

El productor de Villa Paranacito, islas adentro, señaló que “no son muchos los focos de incendio en una zona que tiene producciones de distinto tipo. Una de ellas, que ya es tradicional, como la forestación, a la que se ha sumado en los últimos tiempos por la expansión de la agricultura la ganadería”.

En este punto señaló que “en nuestro caso y en el de muchos productores que le dedicamos un buen espacio a la ganadería hemos dejado los campos en condiciones y tenemos hacienda propia de la isla que conoce muy bien la zona y se adapta a la misma sin inconvenientes con un sistema pastoril”. También está la apicultura que tiene “un valor agregado por ser de una zona natural al ciento por ciento, además de la nuez pecán con una superficie implantada de 1500 hectáreas que es la mayor de la provincia”.

Sobre los jóvenes comentó que “muchos emigran en búsqueda de mejores horizontes, en tanto que otros la siguen peleando en el lugar que desembarcaron sus bisabuelos que venían en su mayoría de la vieja Europa”. Peter, a título personal señaló que “el productor puede llegar a quemar cuando tiene agua o mucha humedad en un suelo que como es característico en el Delta son arenosos. Lo único que crece es junco que se va renovando permanentemente y cuando se seca va formando una materia orgánica que hace fértil el suelo”. Dijo que “consecuencia de las sequías, de todo lo que estamos viviendo, un productor en condiciones normales no quema porque sabe que si lo hace esos centímetros de capa de tierra fértil se empieza de cero. Todos tratamos de mejorar nuestros suelos haciendo algún tipo de pastura y si hoy a alguien se le ocurre quemar, más que mandarlo a la cárcel lo enviaría a un neuropisiquiátrico. Llevamos tres años de seca y si a alguien se le ocurre quemar indudablemente no está bien, a no ser que no sea productor. Por ejemplo, algún turista que salió a pasar en lancha, hace un asado y no apaga bien las brasas”.

Sobre el tema Ley de Humedales, señaló que “son dos cosas distintas porque la ley no tiene nada que ver con los incendios. No voy a discutir que hace falta una ley y que la misma sea razonable, lo cual no implica que no tengamos focos de incendio. El proyecto que está más cerca de todos los que se presentaron es el del diputado Leonardo Grosso, que por donde se lo mire es fatal. Es como ir por la Panamericana a 150 kilómetros por hora en contramano. Lo más probable es que ese conductor se mate, pero a su vez arrastre a un montón de víctimas que nada que ver. El proyecto de Grosso es lo mismo”.

Sostuvo que “falta un plan de concientización, especialmente para los que no son de la zona”. Acotó que “desde la Cooperativa de Productores del Delta mantuvimos una reunión con el Intendente, Gabriel García, de Villa Paranacito para hablar sobre un tema que nos preocupa y ocupa”, dijo el productor que junto a su familia lleva adelante varios emprendimientos