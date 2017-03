Juan Ronconi busca enderezar el rendimiento del Ford en Neuquén

La 91 no levanta su posicionamiento en el TC Pista respecto de la primera fecha en Viedma. El mejor tiempo logrado fue en la segunda tanda de entrenamientos del viernes, cuando quedó 15to a 1,375 de la punta. Hoy giró 21 y a las 13 se corre la segunda clasificación y las series. Fotos de Julián Zantedeschi.



Por ahora el autódromo de la localidad neuquina de Centenario, donde el TC y el TC Pista comenzaron a disputar la segunda fecha del calendario, no es de fácil adaptación para el Falcon 91 de la escudería Werner. Por más que el piloto larroquense ponga toda la pericia y experiencia que cosechó en sus años en el TCPM y el TCM, el auto no responde como se pretende.

Ayer, comenzó clasificando en el puesto 21 (01:36.700) a 4.207 del más rápido, luego, en la segunda tanda bajó la diferencia (01:32.173) a 1,375 y más tarde, en la clasificación general terminó en el puesto 26 con un tiempo de 01:32.448 a 1.994 del líder, Nicolás Pezzucchi.

Esta mañana, en el único entrenamiento del día, hizo un tiempo de 1:32.173 y se posicionó 21ro. a 1.988 de Valentin Aguirre, el más rápido. Alrededor de las 13 de este sábado se corre la segunda clasificación general que definirá el puesto de largada de los pilotos en las series.

Al fálcon no le está cayendo bien el cambio de gomas para la clasficiación, algo que ya había pasado en Río Negro en la fecha debut, “quedó inmanejable” comentó el piloto. Al final de las competencias Juan posteó: “Mala clasificación hoy. Puesto 26, estamos al rato. A intentar mejorar mañana”.

Uno de las personas que acompaña al piloto en Neuquen comentó que “ayer al auto le faltaba un poco de todo, motor y chasis. Hoy hicieron unos cambios y mejoró un poco, pero el día está más ventoso así que los tiempos no van a ser mejores que ayer”.

Larroquenses en Neuquén

A unque en menor medida que en otras fechas y en otros escenarios, por la distancia, algunos copoblanos armaron viaje al sur para no perderse la segunda fecha del TCP.

En una foto que envió desde allí Julián Zantedeschi aparecen algunos de los que decidieron y también Agustín De Zan, responsable técnico del auto de Agustín Canapino en el TC





Sábado 11 de Marzo de 2017 10:00 A 10:20 3º Entrenamientos TCP 3° Entrenamiento TC Pista Grupo B 10:25 A 10:45 3º Entrenamientos TCP 3° Entrenamiento TC Pista Grupo A 13:00 A 13:08 Clasificación General TCP Clasificación General TC Pista 2° Tercio 13:11 A 13:19 Clasificación General TCP Clasificación General TC Pista 3° Tercio 13:22 A 13:30 Clasificación General TCP Clasificación General TC Pista 1° Tercio 16:05 A 16:20 1º Serie TCP 1° Serie TC Pista 5 Vueltas 16:35 A 16:50 2º Serie TCP 2° Serie TC Pista 5 Vueltas Domingo 12 de Marzo de 2017 11:50 A 12:30 Final TCP Final TC Pista 20 Vueltas O 40 Minutos