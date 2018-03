Jueves y Viernes Santo con los niños como grandes protagonistas

Anoche y esta mañana las ceremonias reunieron a la comunidad parroquial en torno a dos de los símbolos más fuertes de la Cristiandad. En el lavatorio de pies y el Vía Crucis, los gurises vivieron de cerca la celebración de la Semana Santa que continúa esta tarde a la hora 16 con la lectura del pasaje evangélico de la Pasión y Muerte de Cristo.





Los chicos que este año recibirán el sacramento de la Confirnación respondieron a la convocatoria del Padre Heraldo y sus catequistas, participando de la misa del Jueves Santo en la la Iglesia católica conmemora la institución de la Eucaristía en la Última Cena y el lavatorio de los pies realizado por Jesús.

En la misa del jueves, el cura Párroco y 12 chicos simbolizaron el pasaje evangélico en el que Cristo lava los pies a los doce apóstoles. Antes el Padre Reverdito explicó el sentido de ese gesto de humildad, amor y servicio. En la homilía volvió sobre lo que había leído, con el diálogo entre Jesús y Pedro; cuando éste le dice: «Señor, ¿tú lavarme a mí los pies?» Jesús le respondió: «Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora: lo comprenderás más tarde.» Le dice Pedro: «No me lavarás los pies jamás.» Jesús le respondió: «Si no te lavo, no tienes parte conmigo.» Le dice Simón Pedro: «Señor, no sólo los pies, sino hasta las manos y la cabeza.» 10 Jesús le dice: «El que se ha bañado, no necesita lavarse; está del todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos.»



Esta mañana el Vía Crucis fue seguido por una cantidad importante de personas que acompañaron la representación del elenco infantil en dos cuadras de avenida Urquiza para luego finalizar las últimas estaciones en el terreno interno del templo parroquial. Allí se revivió la crucifixión, muy bien interpretada por los todo el grupo de chicos y por la entrega en su papel de Jesús de Lorenzo Taffarel.



Así continúa el programa de Semana Santa

El Viernes Santo a las 16 Celebración de la Pasión. Luego Vía Crucis

El Sábado Santo: Solemne Vigilia Pascual a la hora 21 hs. (Traer Velas)

El Domingo de Pascua habrá Santa Misa a las 10 y a las 19 hs.