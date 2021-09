Juicio a Urribarri: se desarrolló entre demoras y el alegato del Ministerio Fiscal

Hubo planteos para suspender el debate, pero fueron rechazados. El exgobernador Sergio Urribarri dijo que «hubo arbitrariedad» y le apuntó a Rogelio Frigerio

Diario UNO / Con el alegato de apertura del Ministerio Público Fiscal comenzó ayer el juicio al exgobernador Sergio Urribarri, a exfuncionarios que participaron de sus gestiones, a empresarios y a familiares, a quienes se los acusa por distintos delitos de corrupción. Previamente el tribunal de juicio encabezado por José María Chemez abordó diferentes recursos presentados por las defensas de los imputados. En primer lugar fueron rechazados los planteos para ir a Casación de los abogados Emilio Fouces, Marcos Rodríguez Allende y Miguel Cullen. Allí se alegaba que al habilitar el debate se afectaba el debido proceso y la posibilidad efectiva de garantizar el derecho a defensa. El magistrado no hizo lugar a esa petición y para fundamentar su posición formuló los siguientes fundamentos: “La resolución atacada no ha inobservado las normas procesales, ni se trata de un caso previsto por la ley. Ni tampoco se ha podido demostrar que la resolución atacada, les cause un efectivo perjuicio”.

De la misma manera se refirió al cuestionamiento a las medidas sanitarias y el protocolo previsto para llevar adelante el proceso. En ese punto consideró que “afirman erróneamente que se excede el aforo del salón. El tribuna autorizó un máximo de 35 personas y ello se dará recién cuando empiecen a declarar los testigos el 12 de octubre”.

En otro momento de la audiencia, Fouces pidió la palabra para solicitar la suspensión del debate debido a un problema de salud de su defendido, Fernando Montañana. Los jueces, luego de pasar a un cuarto intermedio, no hicieron lugar al pedido en cuestión y en cambio aceptaron el pedido de Fiscalía de apartar a Montañana, que será juzgado cuando se recupere, en un juicio separado.

“Desviaron el dinero”

La Procuradora Adjunta, Cecilia Goyeneche, estuvo a cargo de abrir la jornada de alegatos en el Salón de Actos del Superior Tribunal de Justicia (STJ). En su exposición abordó cada uno de los hechos que se le endilgan a los 15 imputados, haciendo hincapié en la forma en que los fondos públicos “se desviaron” para favorecer a empresas, familiares y allegados. En base a material probatorio que se fue incorporando a los legajos, mencionó la causa de las imprentas Tep SRL y Next SRL y cómo eran beneficiadas con publicidades durante la gestión de Urribarri.

En esas operaciones se sutrajo –precisó la funcionaria– la suma de 21,5 millones de pesos.

Durante la imputación la fiscal mencionó la actuación de otras empresas, como José María Bustamante Publicidad y Montañana Publicidad, “que fueron beneficiadas con idénticos contratos y pautas publicitarias, las que redundaban en beneficios de las empresas de Aguilera a través de un sistema de retornos dinero que terminaba en sus manos”.

En otro pasaje del alegato se describió el mecanismo utilizado para realizar contrataciones con la empresa Global Means, luego la solicitada aparecida en medios de tirada provincial y nacional, las contrataciones en el marco de la Cumbre del Mercosur y por último, la causa del parador en Mar del Plata.

Se trata de las cinco causas acumuladas en el legajo que se conoce como “Sueño entrerriano”.

Urribarri deberá enfrentar una acusación por el supuesto desvío de 47 millones de pesos para posicionar su figura en el marco de la campaña presidencial de 2015. Los fiscales adelantaron un pedido de pena de nueve años de prisión. Se lo acusa de los delitos de Peculado y Negociaciones Incompatibles con la Función Pública. Los mismos delitos se le reprochan al exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, para quien pidieron ocho años.

Para Urribarri no hay delito

El exgobernador Sergio Urribarri formuló declaraciones luego de la primera audiencia del juicio en su contra. “La jornada que presenciamos hoy –por ayer– en el juicio demuestra la evidente arbitrariedad y falta de objetividad que venimos sosteniendo desde hace tiempo”, manifestó el embajador argentino en Israel.

“En esta causa se ha instalado a través de algunos medios que son delitos distintos actos de gobierno absolutamente normales que no merecieron ninguna objeción por parte de los organismos de control existentes”, indicó. “Todo ello muestra claramente el direccionamiento que existe en este proceso, que es parte de la operatoria que desplegó el macrismo como forma de construcción de poder y cuya pata política en la provincia ha sido Rogelio Frigerio”, manifestó.