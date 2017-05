Juventud reaccionó a tiempo y se trajo un punto de Mendoza

Juventud Unida igualó 1 a 1 en su visita a Independiente Rivadavia de Mendoza, sumando un punto ante un rival directo por la permanencia. El Decano sigue en zona de descenso directo, aunque podría salir si hoy pierde Estudiantes de San Luis. Sacha Vela reemplazó a Blanco y fue el único larroquense que tuvo unos minutos en cancha.

El primer tiempo estuvo acorde a la realidad de ambos equipos, “pobretón” y con imprecisiones. Los dos se tomaron los diez minutos iniciales para estudiarse el uno al otro y por eso ninguno pudo asumir el control de la pelota desde el comienzo. Recién a los 13, el local avisó con remate de larga distancia de Diego Cardozo, que obligó a De León a esforzarse para mandar la bocha el córner.

Sin demostrar un dominio claro, la “Lepra” fue más en el juego a medida que promediaba el primer tiempo, ya que tomó las riendas del partido, hizo circular la pelota al ras del piso, aunque con toques intrascendentes. En tanto, el Decano desde el minuto uno se replegó en su campo y le cedió la pelota al local. Y cuando la tuvo en su poder la perdió rápido, ya que tanto Barrado como Tesuri no se pudieron hacer de la pelota y Ada no tuvo la claridad necesaria para desequilibrar por las bandas.

El local manejó los hilos del juego pero le costaba llevar peligro al arco de Lucas De León. Hasta que a los 31, Tarragona fue a pelear una pelota con su marcador y el rebote le quedó a Mauro Cerutti, quien en soledad definió al palo izquierdo de Lucas De León para la apertura del tanteador.

Cuando parecía que el gol iba ser un mazazo irreversible para el elenco de Macchi, en el cierre del primer tiempo un error en el fondo del local hizo que Gómez Andrade le cometiera penal a Gastón Ada por una sujeción. De la falta se hizo cargo Alexis Blanco, quien con un remate suave al segundo palo de Aracena puso el 1-1.

Demasiado premio para el “Juve” por lo que generó en los 45 iniciales, aunque para la necesidad del equipo, el gol fue más que bienvenido.

En el complemento el elenco de Carlos Macchi salió con otra actitud y se paró más cerca del arco contrario, sin demostrar buen fútbol pero con coraje y guapeza avisó en un par de ocasiones, primero con un disparo de media distancia de Ramírez y luego con una pelota que no pudo conectar Ada entrando al área.

Independiente mermó en el dominio de control de pelota y le costó generar situaciones claras. Tuvo una que no pudo conectar Tarragona luego de una asistencia de Sergio Sosa de cabeza y más tarde, un frentazo de Gómez Andrade se fue por encima del travesaño, en lo que fueron las únicas llegadas de la “Lepra” en la segunda etapa.

En los últimos cinco minutos los dos equipos levantaron el pie del acelerador, no perder no era mal negocio de acuerdo a la realidad que los dos atraviesan. Pese a eso en tiempo descuento Juventud pudo llevarse el triunfo cuando Tesuri ingresó sin marca al área, asistió a Narese quien se pasó de largo pero logró dar el pase atrás para el remate de Ada, que un defensor mendocino alcanzó a interceptar cuando la pelota tenía dirección de red.

No hubo tiempo para más.

Juventud suma nueve partidos sin poder ganar y continua en zona descenso, aunque el empate no le viene mal, tomando en cuenta que fue de visitante y ante un rival que se encuentra por debajo en los promedios.

FICHA

Independiente Rivadavia

C. Aracena; A. Vizcarra, Y. Gómez Andrade, S. Rodríguez, M. Maidana; M. Cerutti, G. González, F. Montero; D. Cardozo; S. Sosa y C. Tarragona. DT: Alfredo Berti.

Juventud Unida

L. De León; E. Narese, E. Capella, M. Marchesini, M. Morello; D. Barrado, A. Max, A. Ramírez, R. Tesuri; G. Ada y A. Blanco. DT: Carlos Macchi

Estadio: Bautista Gargantini

Juez: Ramiro López

Goles: 31’ Mauro Cerutti (IR); 44’ Alexis Blanco (JU)

Cambios: F. Curuchet x M. Cerutti, H. Encina x G. González, H. Gautier x S. Sosa (IR); D. Vocos x A. Ramírez, C. Soria x D. Barrado, S. Vela x A. Blanco (JU)

EN FOCO

El sábado igualaron sin goles Santamarina ante Flandria, mientras que la fecha seguirá hoy con los siguientes partidos: 14:05 Almagro – Nueva Chicago; 15:00 Guillermo Brown – Chacarita; 15:30 Villa Dálmine – Estudiantes SL; 20:30 Atlético Paraná – Crucero del Norte; 21:00 Boca Unidos – Los Andes; 21:05 Ferro – Argentinos; 22:00 Central Córdoba – Gimnasia Jujuy. Mañana jugarán: 15:30 Brown de Adrogué – San Martín Tucumán; 20:00 All Boys – Instituto.