Kneeteman: “Entre Ríos es una provincia que no es capaz de funcionar sin los recursos de la Nación”

El proyecto de presupuesto 2020 refleja que “las cuentas no están para nada ordenadas, como ha salido a decir Bordet en reiteradas ocasiones”. Lo dijo el diputado Sergio Kneeteman (UCR en Cambiemos), quien dio cuenta de la creciente dependencia que tiene la Provincia de la Nación y sostuvo que casi todos los fondos se utilizan para pagar sueldos. También recordó, que según las palabras del Gobernador Bordet, Urribarri dejó como herencia una provincia fundida.

En la sesión, Kneeteman adelantó su acompañamiento al proyecto de presupuesto porque, a pesar de las diferencias, “sabemos que es una herramienta necesaria para el Gobierno” y, “como somos una oposición responsable, lo vamos a aprobar en general, aunque no en particular”.

Durante su discurso, recordó que “en marzo de 2018 Bordet dijo que cuando asumió se encontró con una provincia fundida y que no tenía recursos para pagar sueldos ni aguinaldo, dejando así al desnudo cuál era la realidad económica provincial tras 12 años consecutivos (en ese entonces) de gestión peronista”.

“Después que en la sesión Sergio Urribarri me tratara de mentiroso por mencionar esas declaraciones de Bordet, el bloque del PJ no me permitió responderle. Solo quería decir que no me crea a mí, que googlee las palabras de Bordet, quien en marzo de 2018 sostuvo: ‘Recibí una provincia fundida’.

Le van a aparecer decenas de noticias sobre estas declaraciones, que se fije. No me interesa hacerlos enfrentar, como dice Urribarri. Sólo quise decir que en esos momentos difíciles para todos los entrerrianos, nuestro gobierno nacional estuvo al lado de la provincia”, sostuvo Kneeteman luego de los dichos que Urribarri hizo sobre su persona en la sesión de este martes.

“La única verdad es la realidad: cuando Bordet en 2015 no tenía para pagar los sueldos, el gobierno nacional estuvo presente, asistiendo al gobierno provincial, adelantando coparticipación todos los meses que fue necesario, ayudó ni bien asumió cuando hubo severas inundaciones en la costa del Uruguay, devolvió el 15% de los fondos de la Anses que Entre Ríos nunca se animó a reclamar y que CFK nunca se dignó a devolver”, enfatizó luego.

Tras marcar que en el debate en comisión, desde Cambiemos propusieron una mejora en los aportes para las juntas de gobierno, dijo que el presupuesto “representa una formalidad forzada para que los números aparezcan de una forma mucho menos negativa de lo que son”.

“El presupuesto del año pasado preveía un superávit de 420 millones de pesos y, a pesar de la enorme ayuda del Gobierno nacional a Entre Ríos, será deficitario en más de dos mil millones. El de este año prevé un déficit de casi 9 mil millones, pero el saldo negativo va a terminar siendo muy superior”, advirtió.

“El proyecto de presupuesto es fuertemente deficitario, marca una creciente dependencia del gobierno nacional y el 93,5% de los ingresos tributarios están destinados a gastos de personal y pago de jubilaciones, dejando un escaso margen para obras e inversiones, lo cual atenta claramente contra el desarrollo de la provincia”, apuntó Kneeteman.

Tras insistir en que “Entre Ríos es una provincia que no es capaz de funcionar sin los recursos de la Nación”, manifestó que “el 72 % del total de los recursos tributarios de 2019 corresponden a los envíos que realiza el gobierno nacional y sólo el 28 son recursos tributarios provinciales”.

“Esto deja en claro que en Entre Ríos algo está funcionando mal, no puede ser que tomemos con normalidad que una provincia tenga semejante dependencia del Gobierno nacional. De todos modos, la administración de Bordet ha tenido suerte por toda la ayuda que recibió del gobierno nacional”, sostuvo.

La hermana pobre

En relación a la realidad productiva de la provincia, Kneeteman señaló que “las exportaciones entrerrianas no superan el 2% del total de las exportaciones argentinas y nuestro producto bruto geográfico nunca ha sido superior al 3% del valor país, aunque curiosamente estamos conectados con Santa Fe y Córdoba (Región Centro) que suman -entre las dos- el 17 % del producto bruto geográfico nacional”.

“Tenemos una estructura económica pequeña orientada preponderantemente a servicios y una agricultura sin desarrollo de valor agregado industrial”, lamentó.

Caja negra y deuda

Más adelante Kneeteman se refirió a uno de “los problemas crónicos de la administración estatal”: la situación financiera de la Caja de Jubilaciones.

El déficit previsional que marca el presupuesto 2020 asciende a $ 14.809,63 millones y Bordet en estos cuatro años de gestión no ha hecho nada para solucionar este problema, aunque la administración de Cambiemos -a diferencia de la de Cristina Kirchner- ha enviado fondos para solventar el déficit”.

“Teniendo en cuenta estos guarismos, es indudable que las cuentas de las provincias no están tan ordenadas como dice Bordet”, concluyó.