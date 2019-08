Kneeteman: “Entre Ríos va a volver a apostar por la propuesta de nuestro presidente”

El diputado provincial Sergio Kneeteman analizó la campaña de cara a las elecciones PASO del próximo domingo y vaticino un triunfo contundente de la fórmula Macri-Pichetto. Anunció que este martes el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, acompañará el cierre de la campaña en Paranacito.



En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Kneeteman sostuvo que “se están viviendo los últimos días de una campaña totalmente distinta a la provincial, la situación en general es distinta porque hoy hay una recepción de la boleta del presidente que nos entusiasma a todos”. Consideró que “esto tiene que ver con una situación distinta de la economía, esta tranquilidad económica que hemos vivido en los últimos meses claramente nos ha dado otra recepción de los entrerrianos en la visita de los candidatos”.

En ese marco, analizó que “Bordet tomó la decisión de adelantar las elecciones provinciales y tuvo la suerte para él en ponerlas en los meses más difíciles, en los dos peores meses de la gestión de Mauricio Macri. Pero eso hoy es distinto, la situación económica se ha equilibrado y eso permite ver que la gente pueda ver otro tipo de medidas que el gobierno de Macri ha tenido y en las que ha acertado muchísimo como la incorporación al mundo, la política de seguridad contra el narcotráfico, la recuperación energética, la construcción de infraestructura para desarrollar el país. Todas estas cosas se pueden conversar y analizar con los vecinos a partir de la recuperación económica”.

Por otra parte, remarcó que “en los entrerrianos sigue habiendo una decisión mayoritaria de no volver al pasado. Esto está claro, ya se vio en 2015 y en 2017 cuando Macri en Entre Ríos, y aunque en este 2019 tuvimos un traspié provincial pero de nuevo los entrerrianos están demostrando que en las PASO del domingo que viene van a votar por el futuro y por no volver al pasado”.

Sobre las encuestas que dan como ganador a la fórmula Fernández-Fernández en la provincia, el legislador sostuvo que “no son los números que nosotros tenemos en Entre Ríos”. “Las encuestas que tengo dan un triunfo claro de Mauricio Macri sobre la fórmula de los Fernández. No creo que estemos en el escenario de 2017 cuando ganamos con el 53% de los votos, pero a pesar de las dificultades económicas en la provincia va a volver a ganar Cambiemos. Claramente esto va a pasar en las PASO y ni hablar si se llega al ballotage en noviembre, creo que claramente Entre Ríos va a volver a apostar por la propuesta de nuestro presidente”.

En ese contexto, reiteró que el triunfo contundente del peronismo en las elecciones provinciales se debió a que “Bordet adelantó las elecciones al peor mes de la economía, eso fue un factor demasiado importante porque era difícil hacer campaña en marzo cuando la gente estaba atravesando una crisis económica tan pronunciada, la semana de las PASO fue de corrida cambiaria y de la mayor inflación del gobierno”.

“De todas maneras, la imagen del gobernador es muy buena y entiendo que el factor más importante de esa imagen es la situación económica que atraviesa hoy la provincia de Entre Ríos, pese a que cuando asumió el gobernador dijo que recibía una provincia fundida, no ha hecho más que pagar los sueldos en término y sin embargo tiene una provincia bastante equilibrada en términos económicos, y eso ha hecho que tenga la imagen que tiene. Y eso es claramente gracias al gobierno del presidente que le ha devuelto el 15% de la coparticipación que nunca reclamó (Sergio) Urribarri, el gobierno nacional le permitió sacar créditos y tasas y plazos razonables; el gobierno nacional le ha devuelto parte del déficit de la Caja de Jubilaciones, y esa situación es mérito del gobierno nacional más federal de la historia”, describió.

A ello, sumó que “por otro lado hay una percepción de que Bordet es un gobernador que tiene muy buena relación con el presidente e incluso algunos entrerrianos hasta se confunden de cuál es el partido del gobernador. Bordet ganó en Villa Elisa donde gobierna el radicalismo desde el 83 y esa situación ahora va a cambiar en la elección nacional donde va a ganar Macri con una diferencia enorme”.

“Esta diferencia se explica fácil, porque además en esta elección se discute si vamos a volver al pasado, al país del aislamiento internacional y de la mentira de los indicadores, o vamos a seguir apostando a un país –pese a las dificultades- normal, integrado al mundo y que se parece más a los países de la región que han logrado resolver los problemas que nosotros hace 70 años que no podemos resolver. Por eso creo que en esta elección los entrerrianos van a volver a apostar por lo que apostaron en 2’15 donde ganó Macri”, planteó Kneeteman.

Consultado por la escasa presencia en la campaña del senador Alfredo De Angeli, que busca su reelección, “ha sido una campaña muy fría, no solo de Cambiemos sino centralmente del oficialismo”. “He recorrido la provincia con los candidatos y no he visto prácticamente campaña del kirchnerismo en Entre Ríos, no he visto publicidad gráfica, ni en la vía pública, y las recorridas de los candidatos han sido muy pobres”.

No obstante, comparó que “en general ha sido una campaña distinta pero que Alfredo De Angeli, Gabriela Lena, Estela Olalla y Gustavo Hein, han rastrillado la provincia. Hemos priorizado el mano a mano con los entrerrianos, visitando la mayoría de los pueblos de la provincia pero no se ha hecho mucha campaña en los medios porque en las PASO la publicidad está regulada y centrada en la figura de nuestro presidente”.

“Esta semana será muy intensa de recorrida, que comenzará mañana con el acompañamiento del ministro (del Interior Rogelio) Frigerio y terminará el jueves a la tarde en Paranacito con los candidatos. Lo que tiene que ver con la presencia de los candidatos en cada lugar ha sido muy intensa, pero la presencia en los medios la campaña ha sido más fría que en las provinciales”, concluyó.