Kneeteman: “Este lunes tenemos que estar, poner el cuerpo y ser protagonistas”.

El diputado provincial Sergio Kneeteman (UCR en Cambiemos) convocó a los entrerrianos a participar de la marcha del “Sí, se puede” que Macri encabezará este lunes en Paraná: “Tenemos que estar y poner el cuerpo”, sostuvo. “No podemos permitir que resucite el pasado, el populismo, el toma y daca”, dijo e instó a hacer “de la Argentina un país en el que vivamos seguros, comamos, nos eduquemos, tengamos un médico cerca y no veamos al otro como enemigo”.

Refiriéndose a la visita del presidente Mauricio Macri -a días de las elecciones-, Kneeteman afirmó que “este lunes no es cualquier lunes, es un día crucial, histórico, un día especial en el que desde nuestro lugar podemos torcer el rumbo y esta vez ser protagonistas, no espectadores”.

“Es mucho lo que venimos haciendo, pero podemos ir más allá. Sigamos compartiendo nuestra esperanza en las redes sociales y charlando con nuestros vecinos, pero este lunes 14 a las cinco de la tarde tenemos que estar, poner el cuerpo y gritar a viva voz que sí se puede. Gritar y admitir que este no ha sido un proceso sencillo ni fácil, que todos tuvimos que hacer esfuerzos y transpirar la camiseta, pero que estamos montando los cimientos del país que soñamos cuando empezamos a militar o ese que anhelamos como simples ciudadanos”, arengó el diputado.

En tal sentido instó a seguir por este camino para construir “un país decente, normal, en el que haya valores, reglas claras de juego, un país que nos contenga, que nos brinde posibilidades, en el que podamos desarrollarnos, crecer, planificar, soñar y concretar nuestros deseos. Casi todos coincidimos en eso, suena a lógico, pero no sucede”.

“Sí, parece una utopía porque recién estamos saliendo del pozo al que nos condenaron, porque seguramente hicimos un diagnóstico equivocado y eso nos obligó a multiplicar nuestros esfuerzos, pero estamos convencidos de que este es el camino correcto, que no podemos volver al pasado. La foto de Gioja e Insfrán levantándole la mano a Fernández huele a viejo y a fracaso porque durante 12 años tuvieron la oportunidad de sacar al país adelante y no lo hicieron, por impericia o por conveniencia, pero no lo hicieron”, arremetió luego.

Para evitar el regreso de ese “pasado nefasto”, Kneeteman manifestó que “este lunes a la tarde hay que poner el cuerpo, hay que estar, tenemos que juntarnos con el de al lado, o con el de más allá, e ir juntos o solos, o como podamos hacia el Monumento al General Urquiza a demostrar que somos un montón los que sabemos que el 27 de octubre no es una elección más, que ese día se pone en juego el destino del país”.

“No podemos permitir que resucite lo que no queremos, el populismo. Está en nuestras manos dejar atrás todas esas prácticas deplorables de una vez y para siempre”, enfatizó Sergio Kneeteman.

Por último admitió: “Cometimos errores, nos apresuramos unas veces, en otras oportunidades llegamos tarde. Sí, lo reconocemos, pero el rumbo siempre estuvo claro: hacer de la Argentina un país vivible, en el que estemos tranquilos, vivamos seguros, comamos, nos eduquemos, tengamos un médico cerca y no veamos al otro como enemigo. No es simple, pero es la única salida. Vayamos por eso, no estamos tan lejos!”.