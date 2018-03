Kneeteman: “Finalmente el PJ se decidió a avanzar en serio contra el narcomenudeo”

El diputado de Cambiemos celebró que se haya avanzado en el tema, pero le recordó al PJ que “hace 11 años que estamos discutiendo este tema en la provincia y todavía no lo hemos podido implementar”.



Sergio Kneeteman expresó su satisfacción por la media sanción que el llamado proyecto de “narcomenudeo” obtuvo en Diputados.

“Saludamos que se haya aprobado, es un tema sensible sobre el cual he presentado un proyecto” señaló y opinó que este avance “responde al nuevo tiempo que vive la política nacional y provincial en donde, con el diálogo como herramienta fundamental, se dejan de lado cuestiones identidad partidaria para avanzar el beneficio de la ciudadanía. Esto es sin dudas un valor agregado que ha vuelto a reintroducir Cambiemos a la discusión política”, sostuvo.

No obstante, recordó la larga data del debate sobre el tema: “No podemos dejar de señalar que el PJ dilató innecesariamente la aprobación de esta ley, que se empezó a tratar en 2007, con la Ley provincial N° 9.783, que adhería a la ley nacional N° 26.052 de desfederalización del narcotráfico. No se hizo absolutamente nada hasta 2014, cuando una nueva ley, la 10329, que modificó la anterior norma determinando la adhesión parcial a la ley nacional y la cual fue declarada como anticonstitucional el Juez Federal Leandro Ríos. Es decir que hace 11 años que estamos discutiendo este tema en la provincia y todavía no lo hemos podido implementar” repasó y recordó que “en la composición anterior de la Cámara el peronismo tenía mayoría absoluta”.

A la vez, Kneeteman remarcó que “la medida va a impactar muy favorablemente en los pueblos del interior, en donde no operan grandes bandas y el problema del narcotráfico se reduce a la venta de droga a pequeña escala, ya sea en las calles o en los denominados kioscos”, pero advirtió que “todavía queda un arduo trabajo por delante, sobre el cual hoy recién estamos dando el primer paso”.

Aristas

Para el diputado de Cambiemos, el proyecto que acaba de tener media sanción “sólo avanza en una de las múltiples aristas de la problemática del narcotráfico” y advirtió que “hoy avanzamos un tema relacionado a la seguridad pero no sólo que se tiene que trabajar en la distintos niveles de gobierno, sino que también es necesario avanzar con políticas de salud pública, de contención y de prevención. Por ejemplo la provincia necesita contar con mayor cantidad de centros de rehabilitación para personas con problemas de adicción”, puntualizó.