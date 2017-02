Kneeteman: “La Justicia entrerriana fue puesta en vidriera de una manera que no había ocurrido en los últimos 12 años”

El presidente del bloque de Diputados de Cambiemos, Sergio Kneeteman, destacó los procesos de juicio político contra los vocales del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Carlos Chiara Díaz y Claudia Mizawak. También se refirió a la posible renuncia de Allende que sería sucedido por Riganti en Diputados.

En declaraciones al programa Fuera de Juego que conduce Daniel Enz, respecto de los casos que involucraron a los vocales del Superior Tribunal de Justicia, el copoblano comentó que “los dos procesos de juicio político terminan de poner un poco de claridad sobre el Poder judicial y eso es muy saludable”, definió.

Sostuvo además que “en los dos casos era necesario que se los acuse: tanto a Chiara Díaz como a Mizawak” y aunque lamentó que el oficialismo no haya accedido a la acusación de la presidenta del STJ opinó que “había más argumentos para acusar a Mizawak que a Chiara Díaz”. De todos modos, reiteró que “en el último año toda la sociedad pudo observar y ser testigo y todo el proceso fue sumamente interesante y tuvo un gran impacto”.

Sobre el posible reemplazante de Chiara Díaz evitó dar nombres y consideró que el gobernador Gustavo “Bordet tiene una actitud abierta de escuchar, de analizar y de consensuar” por lo cual hay que garantizar que el sucesor del vocal “sea una persona intachable, que prestigie el Poder Judicial, de probada idoneidad, honestidad, capacidad y que garantice a todos los entrerrianos que comenzará un proceso de necesaria oxigenación”. Por otra parte, dijo que le “cae mal pensar que un diputado que fue cinco veces seguidas legislador y fue presidente de la Cámara decida asumir la culpa y a partir de ahí negociar un juicio abreviado”, como sucede con el diputado José Ángel Allende quien reconocería su enriquecimiento ilícito para salvar de la investigación a su familia.

En declaraciones realizadas al programa televisivo Fuera de Juego Kneeteman opinó que en el proceso de juicio político al vocal Carlos Chiara Díaz “puede haber habido un desgaste en la clase política” pero consideró que “la Justicia entrerriana que venía siendo sospechada por un sector de la sociedad pareciera que en el último tiempo se ha visto puesta en vidriera –a través del trabajo periodístico especialmente de ANÁLISIS- de una manera que no había ocurrido en los últimos 12 años”.

A partir de ello, “y a través de las sospechas sobre los gastos reservados y las vinculaciones entre el Poder Judicial y el poder político comienza a ponerse la lupa sobre el Poder Judicial y los dos procesos de juicio político terminan de poner un poco de claridad sobre el Poder judicial y eso es muy saludable”, afirmó.

En consonancia con ello, señaló que “hacía 12 años que no se hablaba del tema de la Justicia o lo hablaban sólo algunos medios o dirigentes” y “en este último año ocurrieron muchas cosas, por el trabajo que ha hecho el periodismo”. A modo de ejemplo, mencionó que “desde abril de este año los jueces de la provincia ya no cobran gastos reservados y los mismos ya no figuran más en el Presupuesto”.

Sostuvo que “con todas las discusiones que tuvo el proceso de juicio político que terminó con la acusación en Diputados de Chiara Díaz, fue absolutamente saludable también que el poder político haga lo que tiene que hacer”. En tal sentido, destacó que “no hay ninguna posibilidad de iniciar un juicio contra un juez si la Legislatura no se pone de acuerdo casi en su totalidad” y rememoró que el ex gobernador Sergio “Montiel lo intentó varias veces”.

En ese contexto, el legislador admitió como “un planteo lógico y pertinente” que la comisión de juicio político no puede estar integrada por legisladores con antecedentes o denuncias judiciales y dijo que “es una cuestión que podría incorporarse al reglamento de la Cámara”.

“Hay muchas cosas que todavía faltan y no hay que olvidarse que venimos de una Legislatura que en los últimos ocho años fue casi una escribanía” ya que “en las dos gestiones de Urribarri sólo había seis diputados del radicalismo y casi nada de oposición en el Senado. Quienes militamos en política desde que terminó el proceso militar veíamos que la dirigencia tenía que reconstruir la cultura política y reinventar todo el sistema político y en la Legislatura intentamos en este último año hacer eso, con algún éxito como pasó con el Tribunal de Cuentas y con algunos fracasos también como la ley electoral o la controvertida ley de narcomenudeo”, analizó.

En resumen consideró que “la Legislatura trabajó bien y en los dos juicios políticos la Cámara de Diputados actuó bien”.

También se refirió a los tiempos del proceso de juicio político donde la Constitución da 30 días para investigar en la Cámara de Diputados. “No tenemos alternativa en ese sentido”, afirmó el legislador aunque admitió que “es muy escaso el margen” de acción. “Si bien el tiempo es muy exiguo rápidamente uno puede darse cuenta si hay causa o no para pedirle al Senado que avance en el proceso contra un juez, y ante la duda en estos dos casos era necesario que se los acuse: tanto a Chiara Díaz como a (Claudia) Mizawak”, afirmó.

Lamentó que el oficialismo no haya accedido a la acusación de Mizawak y opinó que “había más argumentos para acusar a Mizawak que a Chiara Díaz”. De todos modos, reiteró que “en el último año toda la sociedad pudo observar y ser testigo y todo el proceso fue sumamente interesante y tuvo un gran impacto”.

Por otra parte reflexionó que “a partir del cambio de gobierno, como pasó a nivel nacional, es inevitable que la Justicia sienta un cambio de aire, que sienta una necesaria oxigenación porque todos los procesos que se prolongan durante mucho tiempo terminan –y el kirchnerismo con mucha intención- influyendo en el Poder Judicial”.

“Está claro que el cambio de gobierno ha oxigenado la Justicia nacional y creo que no falta tanto para que en Entre Ríos gane las elecciones Cambiemos –estoy convencido que va a pasar en 2019- y la Justicia entrerriana va a sentir que puede trabajar con absoluta independencia del poder político”, aseveró.

Agregó que “en 2017 también Cambiemos va a ganar las elecciones, pero la elección de este año demostrará que Cambiemos se sigue fortaleciendo”.

El reemplazo de Chiara Díaz

Sobre los posibles candidatos a ocupar el lugar de Chiara Díaz en el STJ cuyos nombres en danza son Jorge D´Agostino y Martín Acevedo Miño, Kneeteman sostuvo que “independientemente de cual sea el fin del proceso y de la renuncia del vocal, es natural que se comience a conversar –y el mismo gobernador Gustavo Bordet habló- de la posibilidad de comenzar a discutir si el Superior Tribunal seguirá integrado por nueve o por siete miembros, y también es lógico que se hable porque es el poder político el que pone los jueces del Superior”.

“Me parece saludable que el poder político empiece a discutir estas cuestiones y las empezamos a hablar con Bordet. No creemos que sea momento de hablar de nombres pero sí hay que hablar de cómo garantiza el poder político que en caso de generarse la vacante, quien reemplace a Chiara Díaz sea una persona intachable, que prestigie el Poder Judicial, de probada idoneidad, honestidad, capacidad y que garantice a todos los entrerrianos que comenzará un proceso de necesaria oxigenación”, reflexionó.

Valoró que “Bordet tiene una actitud abierta de escuchar, de analizar y de consensuar y eso es saludable que pase”. “Estamos dispuestos a seguir conversando y me niego a dar nombres porque primero tenemos que asegurarnos sobre el perfil que necesita Entre Ríos para un nuevo miembro del Superior Tribunal y después se verá qué nombres”, afirmó.

La situación de Allende

Sobre la información que publicó ANALISIS DIGITAL respecto de la estrategia que seguiría el diputado provincial José Ángel Allende (FpV-Nogoyá) para reconocer su enriquecimiento ilícito y los negocios incompatibles con la función pública, a cambio de que no se impute a ninguno de sus familiares directos y logrando una pena de prisión condicional, Kneeteman dijo que “el hecho de que salga publicado y que nadie haya salido a negarlo deja claro que las versiones que existían desde diciembre comienzan a tomar cuerpo”.

“Me cae mal pensar que un diputado que fue cinco veces seguidas legislador y fue presidente de la Cámara decida asumir la culpa y a partir de ahí negociar. En estos casos, un juicio abreviado suena a fracaso porque no se puede decir livianamente: ´me investigan por 100 entonces devuelvo 25 y a partir de ahí pongo mis condiciones´”, refirió.

“Creo que eso no va a pasar y sigo teniendo algún grado de ingenuo optimismo, porque espero que el proceso siga y termine que debe terminar. Espero que la Justicia trabaje porque no concibo que un acusado pueda poner como condición de un juicio abreviado que se anulen otros juicios”, enfatizó.

También resaltó que el reemplazante de Allende en caso de su renuncia es el ex intendente de Larroque, Raúl Riganti, y recordó que también está siendo investigado por la Justicia en dos causas en marcha por sobreprecios en la construcción de 14 cuadras de pavimento y por los cheques que firmaba como intendente destinados para su propia empresa.