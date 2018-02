Kneeteman: “La nueva ley electoral no puede ser otro parche”

El presidente del bloque de diputados de Cambiemos señaló que la discusión de una reforma electoral “tiene que ir más allá del debate acerca del tipo de boleta a utilizarse” y entiende que “el gobernador debe ser garante de que la nueva norma no naufrague en la legislatura entrerriana”.

El diputado Sergio Kneeteman se expresó en torno al debate por una nueva ley electoral y señaló que el gobernador Gustavo Bordet, se encuentra “ante una oportunidad única de dotar a Entre Ríos de una ley electoral moderna, que eleve los niveles de democracia y transparencia” y remarcó que “el gobernador debe ser garante de que la nueva norma no naufrague”.

En ese sentido, agregó que “la provincia contará con el aporte de soluciones por parte del bloque de Cambiemos y el compromiso y disposición para aprobar la mejor ley posible”.

El legislador, recordó además que “las reformas que se han introducido en las leyes electorales en los últimos 15 años, han sido hechas a medida para resolver la interna peronista” y señaló que la nueva norma “no puede ser un nuevo parche, sino que debe ir más allá del debate acerca del tipo de boleta a utilizarse y avanzar en una ley que regule la totalidad del proceso electoral”.







Por otra parte, Kneeteman consideró que “el PJ tiene una enorme deuda con los entrerrianos, sobre todo teniendo en cuenta el mandato de la Constitución reformada en el 2008. Sólo a modo de ejemplo podemos decir que esta provincia no tiene Defensor del Pueblo, no tiene reglamentado organismos de control como el Tribunal de Cuentas, no sancionó la ley de Comunas, no hemos podido avanzar con la ley que reprima el narcomenudeo y somos la provincia de la Región Centro más atrasada en materia electoral. Tenemos razones para alertar sobre los peligros de una nueva frustración en la medida que la reforma electoral dependa de la lucha de intereses de las internas del PJ”.

Finalmente, el presidente de bloque de Cambiemos expresó que la discusión en torno a esta ley “debe atender a los tiempos que corren y procurar buscar un equilibrio en tres pilares fundamentales: austeridad, mayores niveles de democracia y más transparencia” y señaló que “el sistema electoral de Entre Ríos está regido por viejas leyes, y parches a la Ley Castrillón. Es necesario derogarlas para avanzar en acuerdos que nos permitan tener una ley del siglo XXI, que garantice el respeto de la voluntad de los entrerrianos, para que el ganador de una elección no dependa de quien tenga el poder de turno”.