Kneeteman se subió al ring en defensa de Macri

El diputado fustigó a Loggio y a Lara por cuestionar al gobierno nacional en el marco del conflicto educativo. Los instó a “garantizar el derecho a la educación” en Entre Ríos. Subrayó el fin “del relato mitológico”.

El funcionario y referente del Frente Grande, Néstor Loggio, y el diputado oficialista Diego Lara, se ensañaron con el gobierno nacional en el marco del conflicto educativo que se vive en el país y que en Entre Ríos se expresa con cinco días de huelga.

El legislador de Cambiemos, Sergio Kneeteman, consideró “llamativo” que cuestionen al gobierno de Mauricio Macri cuando “Entre Ríos es la provincia que tendrá más días de paro”.

El presidente de la bancada opositora en Diputados les echó en cara que “los alumnos entrerrianos no sólo no empezaron las clases sino que no irán a la escuela durante toda la semana”.

“Les recomendamos a los funcionarios de este gobierno que han hecho declaraciones públicas respecto al gobierno nacional, que se ocupen de dar solución al problema docente en Entre Ríos, y que garanticen el derecho constitucional a la educación”, instó el dirigente de la Corriente Arturo Illia.

Paritaria que “no existe”

Tomó el argumento del gobierno nacional para afirmar que “la pretendida paritaria nacional docente no existe” ya que “al igual que la Policía o los trabajadores de la salud, los docentes son agentes del gobierno provincial, y con él deben acordar sus salarios, como ya lo han hecho la mitad de las provincias argentinas”.

“Los que gobernaron durante 12 años de abundancia y viento a favor la provincia de Entre Ríos, dejaron derrumbar el sistema educativo y no hicieron nada por apuntalar la escuela pública. Quiero dejarle en claro a Loggio que el tiempo del relato mitológico ya pasó. Ahora hay que enfrentar los inconvenientes y construir el futuro entre todos”.

Fuente: Página Política