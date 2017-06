Kneeteman “si el Jury contra Rossi no avanza pediremos Juicio Político a los miembros del STJ”

El presidente del bloque de Cambiemos en la Cámara Baja provincial, Sergio Kneeteman, advirtió que en caso que en caso de que jurado de enjuiciamiento designado para tratar la recusación al juez de ejecución de penas de Gualeguaychú, Carlos Rossi, no avance con su tarea, su bancada iniciará un pedido de Juicio Político a los miembros del Superior Tribunal de Justicia que integran el Jury.



El presidente del bloque de diputados provinciales de Cambiemos, Sergio Kneeteman, dijo hoy en el caso en que continúen las dilaciones, la bancada que preside iniciará un pedido de Juicio Político a los miembros del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que “están aceptando indefinidamente las recusaciones” presentadas por el defensor del juez de Ejecución de Penas de Gualeguaychú, Carlos Rossi, cuestionado por haber permitido las salidas transitorias a Sebastián Wagner, principal acusado del asesinato en Gualeguay, de la joven, uruguayense, Micaela García.

Las declaraciones de Kneeteman se dieron en el marco de la sesión especial de la Cámara de Diputados que tuvo lugar en el mediodìa de este lunes a fin de elegir nuevos miembros del jurado de enjuiciamiento para que traten la recusación al juez de ejecución de penas de Gualeguaychú.

En el recinto, el presidente de bloque de Cambiemos remarcó que “hay una sociedad que nos, pide por favor, la suspensión del juez Rossi hasta tanto el Jury resuelva si es necesario destituirlo o no. Y eso es lo que le solicitamos hoy al Superior Tribunal hasta que se resuelva si es objeto real de acusación y posterior destitución, o no”, señaló.

En otro pasaje de su intervención el diputado recordó que “no solo que el Superior Tribunal no lo suspendió, sino que dos de sus miembros integran el Jury y están dándole vía a las trabas burocráticas planteadas por el defensor de Rossi” y se preguntó “¿por qué los cuatro miembros del Jury no resuelven sobre las recusaciones y avanzan en la acusación o no del juez Rossi?”.

En ese contexto Kneeteman advirtió que “hay dos, de los cuatro miembros del Jury que están haciendo lo que no deben hacer y si de nuevo aceptan una recusación sobre los nuevos miembros que estamos designando hoy y siguen en esta inercia, permitiendo que esto se prolongue indefinidamente, voy a pedir a mis pares de bancada que analicen la posibilidad de presentar un Juicio Político a los miembros del Superior Tribunal que están aceptando y permitiendo esta situación”.

Luego de la sesión el legislador remarcó que “la sociedad exige respuestas y no podemos permitir que tipos como Wagner, condenados por violación, vuelvan a las calles sin cumplir con la totalidad de sus penas”, finalizó.