Kneetemann “muy satisfecho” con la gira pero pidió que “no sean acciones espasmódicas”

Sergio Kneetemann, el diputado por Cambiemos en Entre Ríos formó parte de la delegación que el gobierno provincial conformó entre los principales referentes del Ejecutivo, funcionarios de Producción y empresarios, realizó un balance sobre el viaje a Alemania y destacó no sólo los encuentros empresariales sino también la agenda institucional de la que participó junto a Gustavo Bordet y su equipo.

En diálogo con DOS FLORINES el legislador realizó un balance “muy positivo” y aseguró que “es muy valorado en Europa que el gobernador se presente con intendentes y legisladores de la oposición, mostrando el nuevo tiempo que se vive hoy en el país y en la provincia, especialmente”, expresó, subrayando que cada vez que se “impongan los intereses de la provincia por sobre los sectoriales estaremos nosotros apoyando al gobierno para alcanzar la provincia que nos merecemos”.

“La misión por Alemania ha sido muy exitosa por el acompañamiento que ha hecho el gobierno entrerriano a los empresarios exportadores de la provincia de la fruta que han estado presente en esta feria internacional, que entiendo es la más grande del mundo, sino porque hemos podido llevar adelante otras actividades vinculadas a las posibilidades de inversión, de financiamiento y promoción para que posibles empresas que hoy están desarrollando sus actividades en Europa y podrían llegar a Entre Ríos.

Concretamente las que se han buscado de parte del gobierno han sido las inversiones vinculadas a la energía renovables –eólicas, fotovoltaicas y las de biomasa- ya que en Alemania hay un notable desarrollo al punto que el 30 % de toda la energía se produce de este modo. Ellos mostraron interés por expandirse en Europa y en países emergentes”, comenzó expresando el dirigente.

Kneetemann se mostró satisfecho por estar presentes en muchas reuniones con empresas privadas o mixtas, pero también con el Banco de Desarrollo de Alemania que financia muchos proyectos vinculados al desarrollo de regiones. “El gobernador Bordet solicitó posibilidades de desarrollos en el Puerto de Ibicuy y todo lo que tiene que ver con estas posibilidades de expansión de energías renovables”, describió.

Hemos estado reunidos con autoridades parlamentarias –describió- pero también con empresas mixtas de acumuladores, de turbinas que son muy importantes y que hacen punta en todo lo que es las nuevas tecnologías en energías renovables y se mostraron interesados en poder asistirnos.

Agenda

“Ha sido una gira sumamente positiva, con un buen trabajo de la embajada en Alemania, cuyo embajador –Eduardo Maladora- estuvo todo el tiempo con nosotros y fue el que hizo los vínculos para estas reunimos. También el CFI que ha financiado esta misión y que hicieron un trabajo impecable”, consignó. En este sentido, remarcó que hay dos grandes factores: a) lo que tiene que ver con posibilidades de inversión y desarrollo de financiamiento y b), el aspecto político.

Sobre este último punto sentenció que los alemanes –que acaban de formalizar su gobierno de coalición en estos días- valoraron muchísimo que “hayamos llegado a este país mostrando que Argentina y Entre Ríos están en una nueva etapa. Independientemente que en nuestra provincia gobierno el Justicialismo y nosotros seamos oposición me parece que mostramos que estamos en un nuevo tiempo donde la característica principal es la búsqueda de consenso colocando por encima de los intereses sectoriales los intereses de los entrerrianos que merecen de una vez por todas comience a ocupar el lugar que siempre debió haber ocupado. Para esto el gobernador siempre va a tener el acompañamiento del Gobierno nacional y los funcionarios y legisladores de Cambiemos vamos a acompañar cuando entendamos que eso ayuda al desarrollo de la nuestra provincia”.







Fue allí donde se valora –acotó- el nuevo tiempo de la política argentina, pero esta sintonía que hay en la política argentina entre actores de distintos sectores que viajan juntos en misiones comerciales institucionales hace que haya un reconocimiento y abre mucho más las puertas y damos la impresión de ser una provincia sustentable, con un proyecto que trasciende a quienes la estén hoy gobernando. Me parece que eso entusiasma. “Cada vez que el gobernador habló hizo mención a nuestra presencia en la misión y eso genera entusiasmo”, definió con tono de cercanía política.

En cuanto a la organización de la gira realizada por el Consejo Federal de Inversiones y la Embajada Argentina en Alemania fue descripta por Kneetemann como “muy buena”.

Sin embargo, fue en este punto donde dejó caer una preocupación personal, muy común en las misiones realizadas anteriormente por la provincia. “Lo que más me preocupa a mi es la garantía que esto sea sostenible y todas las expectativas que se generan y posibilidades que se abran se sostengan en el tiempo y se hagan con responsabilidad y convicción que tenemos que ir hacia ese camino de preservar el medioambiente y generar inversiones sustentables, que en definitiva será lo que no ponga en una carrera genuina hacia el desarrollo. Sería triste que estas fueran acciones espasmódicas y no tengan continuidad y es necesario que el gobierno tome con absoluta seriedad lo vinculado al medioambiente porque hay mucho para desarrollar”,

Redacción: Nahuel Amore – Juan Manuel Alzamendi