Kika apuesta a que la gente comprenda la potencia del municipalismo

Aseguró que están dadas la condiciones para que, cualquiera sea el gobernador, Somos Larroque pueda entablar una relación fluida con la provincia, “eso no es una limitante”. Valoró la experiencia dirigencial del grupo pero sobre todo la capacidad y coherencia, y diferenció la propuesta de lo que considera “la inacción del actual gobierno y la división y los negociados del anterior”.

Rubén Kneetaman trata de “clavarla en el ángulo” en cada frase que tira, si la pelota entra dependerá de lo que la gente haga el domingo, es decir que el gol será más de la tribuna que de los jugadores, aunque la estrategia se haya tejido en el campo de juego de la política local.

“Nosotros vamos a ser un gobierno local, con todos los desafíos, elegidos con boleta corta en una ciudad donde la gente no tiene la experiencia de 30 años que pueden tener Puíggari, Cerrito o en Urdinarrain, aunque ya 2015 empezó a cortar boleta y sabe lo que es un corte”.

“Y a la pregunta de cómo hacemos después, nosotros decimos: muy sencillo: si Atilio es gobernador, por el solo hecho de ser de Larroque, por las relaciones, no hay ninguna posibilidad de que ese diálogo no sea real para programas y para las cosas que tenemos que hacer en conjunto con la provincia y si el gobernadores es Bordet ha dado sobradas muestras de un diálogo serio y maduro”.

Redondeó el concepto diciendo que “eso la gente no ve eso como una limitante, al contrario, tener el diálogo con esos dos es más potente que tener el diálogo cortado, y que para nosotros el corte de boleta que va a venir con cualquiera los gobernadores y con nosotros, es una más de las cosas que le proponemos a la gente, cuando hablamos de lo local y que usted elige”.

Esa es una de las ventajas que supone la boleta de dos cuerpos que tendrá Somos Larroque como partido municipal y el que sus integrantes se encargan de promocionar por que el concepto de municipalismo, redimensiona el valor de la soberanía comunal y el protagonismo que los vecinos tendrán en los actos de gobierno, como actores directos de las transformaciones que se discutan y acuerden.

Distintos

Kika diferenció a Somos Larroque del resto de las ofertas electorales, “de las viejas estructuras partidarias, vacías de contenido, con dedos grandote, con patrones de estancia y sin discusión”. En ese sentido remarcó que “nosotros, con la diversidad de los distintos referentes y los dirigentes, hemos hecho una gimnasia de la discusión y la participación, de esa construcción, que es disruptivo de lo tradicional y que además a esa a esa práctica le ponemos las ideas que son de vanguardia” sentenció.

Así enumeró “la transparencia, ética pública, gobierno abierto, participación de la gente en esta construcción”. A eso le ponemos no sólo a lo que decimos y para dónde vamos, le ponemos un recorrido y una conducta de nuestras acciones y de nuestros dirigentes en los distintos rubros en la política”.

Entre las ideas que van a desarrollar, está la de separar del ámbito de la secretaría de cultura, la promoción del deporte, para ligarlo al ámbito de la salud, área que seguramente tendría un rango importante en un eventual gobierno municipal. La idea que coronaría eso es que la administración y gestión del hospital San Isidro pase a manos municipales. Todo estaría a tono con el “volver a nacer” que remarca una de las ideas centrales del partido.

Distinguió “una mirada distinta a la chatura, a la inacción, a la ruptura institucional, a todo lo que ya sabemos que pasa en el actual gobierno y a los otros que antes, dividieron el pueblo como nunca había pasado, pero además hicieron negocio con el estado”.

“En esas dos realidades, nosotros sin duda irrumpimos y cada día conectamos más con un vecino y con una visión de para dónde va el pueblo y de una forma de gobierno”. Insistió con la idea al criticar la hipocresía de los que ahora dicen “vamos a hacer participación” y preguntó “cuándo estuviste porque no lo hiciste” o “el concejo deliberante va hacer” ¿y por qué no lo hacen ahora si están?, o ¿porque no lo hiciste cuando fuiste oposición?” volvió a interrogar.

Kneteeman también apuntó que “los temas importantes que pusimos en agenda desde noviembre, todos los candidatos, en abril -para las PASO- digan lo que nosotros dijimos en noviembre, nos alegra”. Allí puso su confianza “en que la gente sabrá discernir si eso que le dicen ahora -el resto de los candidatos- es creíble. Igualmente nuestro copoblano, el ciudadano larroque, como dice la poesía, no todos llegan al mismo tiempo” opinó.

El candidato a intendente de Somos Larroque también valoró la experiencia de la gente que conforma la propuesta política aunque dio a entender que la capacidad de cada uno, potenciado por lo colectivo, es lo más importante.

Así nombró al precandidato a vice intendente, Raúl Monti, intendente en 1987 y concejal en 1983 “cuándo inicia la democracia”. Una persona está vigente desde ese tiempo no es fácil encontrar a nivel nacional ni provincial. Pero no es sólo el recorrido si no su conducta y al lugar que va un ex intendente, a presidir un concejo deliberante, a presidir la discusión, a hablar de ordenanzas, es la figura que nosotros vimos en Somos Larroque que era el lugar indicado para él” sostuvi.

Siguió la nómina con Silvia Ricalde, que también ha sido concejal y el aporte que hará Sergio De Luca, como dirigente provincial de entidades empresariales.

Evitó hablar de si mismo, aunque se sabe que cumplió funciones ligadas al manejo de residuos con Fabio Larrosa, Raúl Riganti y con el gobierno de Urdinarrain y sucesivas intendenciasa de Gualeguaychú.

Es esa experiencia la que quiere capitalizar en beneficio de la comunidad. “La candidatura me llega justo en el momento -quizá- de una maduración, con ganas y con energía”.