La dirigencia rural volvió a exponer la problemática al gobierno provincial

La Mesa de Enlace de Entre Ríos mantuvo en el día de hoy una reunión con el ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, Juan José Bahillo, y gran parte de su gabinete. El mismo tuvo lugar en la ciudad de Villaguay y giró en torno a distintos tópicos de interés para el sector agropecuario como lo son la lechería, red vial, ley de fitosanitarios, delitos rurales, ley ovina y emergencia agropecuaria.

En representación de las entidades rurales participaron José Colombatto y Nicasio Tito (FARER); Elvio Guía, Matías Martiarena y Alfredo Bel (FAA); Mauricio Sordelli (SRA) y Nelson Reula y Felipe Berruet (FEDECO).

En la oportunidad, los dirigentes rurales reclamaron por la no declaración de emergencia agropecuaria por sequía para varios departamentos del sur entrerriano. La respuesta del ministro Bahillo de no dar lugar a dicho pedido generó malestar ya que “no puede esgrimirse que en la zona tuvo lugar una lluvia copiosa cuando ello ocurrió luego de que los cultivos se perdieran casi en su totalidad”, criticaron los dirigentes. No obstante, y ante la negativa, los ruralistas solicitaron que al menos se considere la postergación del impuesto inmobiliario para los departamentos afectados, moción que “será analizada en los próximos días”.

Asimismo, se coincidió en la necesidad imperiosa de contar con una ley de fitosanitarios en la provincia que otorgue previsibilidad, ya que hoy no existe una norma que brinde tranquilidad a la producción. Cabe recordar que el proyecto de ley se encuentra en la legislatura entrerriana, sin que se conozcan a la fecha, noticias sobre avances importantes en cuanto a su tratamiento.

En tanto, se expresó la preocupación en torno a la demora que sufre la nueva ley ovina nacional: “esta norma presenta interesantes beneficios para la producción, el empleo y los ingresos a las arcas estatales. Es una ley bien federal que se adapta a los distintos tipos de explotación de cada región, provocando arraigo, mano de obra permanente, fortalecimiento de las economías regionales y la generación de divisas”, sintetizaron.

Otro de los temas abordados en el encuentro fue el referido a la situación de los caminos secundarios y terciarios de la provincia, que al día de hoy no encuentran un mecanismo eficaz para nuevas obras y mantenimiento. En ese sentido, desde el gobierno adelantaron que a la brevedad se elevará un proyecto de consorcios camineros que incluyen el accionar de Vialidad Provincial y los municipios para el mantenimiento de la red vial.

En otro orden, pero respecto de un tema de estricta actualidad, se discutió sobre la acuciante situación que viven los productores rurales de diversas localidades en torno a los delitos rurales. En ese marco, se repitió la voluntad de las entidades de mantener una reunión con la ministra de Gobierno, Rosario Romero; el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes y el titular de la Brigada de Prevención de Delitos Rurales, Mario Zárate, a los efectos de coordinar acciones y coadyuvar a una mejora sustancial de la problemática delictiva. Sobre ello, y más allá del compromiso de generar dicho encuentro, desde el gobierno indicaron que se están estudiando algunas políticas al respecto como la generación de Fiscalías de Delitos Rurales.

Por último, expusieron las propuestas generadas desde las gremiales para paliar los inconvenientes que atraviesa el sector lechero, en tanto se analizaron distintas alternativas para las operatorias crediticias orientadas a los productores; al tiempo que se manifestó enérgicamente la disconformidad con la modalidad dictada por SENASA en cuanto a la brucelosis para Entre Ríos, tema que seguirá en agenda junto al Ministerio para encontrar mecanismos de abordaje en conjunto.